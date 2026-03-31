Ranné zhrnutie 🗽 Indexy sa snažia odraziť vďaka správe WSJ (31.03.2026)

- Futures na akciové indexy vzrástli, zatiaľ čo ceny ropy klesli po tom, čo denník The Wall Street Journal informoval, že Donald Trump povedal svojim poradcom, že môže byť pripravený pozastaviť vojenskú kampaň USA proti Iránu — aj keby Hormuzský prieliv zostal z veľkej časti zablokovaný. Samotný konflikt však pokračuje, pričom nočné správy poukazovali na výrazný útok na podzemné iránske sklady rakiet pri Isfaháne, po ktorom nasledovala séria silných explózií.
- Futures naviazané na index S&P 500 vzrástli o 0,8 %, zatiaľ čo európske kontrakty pridali 0,3 %, čo odráža rastúce očakávania investorov, že geopolitické napätie bude postupne slabnúť. Oživenie na ázijských trhoch však malo len krátke trvanie. Index MSCI Asia Pacific napokon klesol o 1 %, čím smeruje k najslabšiemu mesačnému výkonu od októbra 2008. Medzi najviac zasiahnuté patrili akcie polovodičových spoločností.
- Uprostred nádejí na deeskaláciu na Blízkom východe ropa West Texas Intermediate zmazala predchádzajúce zisky a obchodovala sa približne bez zmeny okolo 103 USD za barel, po tom, čo predtým vzrástla takmer na 107 USD. Americké štátne dlhopisy pokračovali v raste, zatiaľ čo dolár oslabil voči väčšine mien G10.
- Po mesiaci konfliktu sa zdá, že Irán si zabezpečil významnú strategickú výhodu tým, že si udržal kontrolu nad dopravou v Hormuzskom prielive. V marci prechádzalo touto úzkou trasou spájajúcou Perzský záliv so svetovými trhmi len približne šesť plavidiel denne, oproti zhruba 135 plavidlám denne za bežných podmienok.
- Výnosy amerických štátnych dlhopisov po správe WSJ klesli, pričom výnos 10-ročného dlhopisu sa znížil o dva bázické body na 4,33 %. Ceny dlhopisov už v pondelok podporil aj predseda Federálneho rezervného systému Jerome Powell, ktorý zmierňoval krátkodobé inflačné riziká spojené s vyššími cenami energií.
Zdroj: xStation5
