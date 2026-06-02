Zhrnutie trhov: Európa doháňa straty 🔼 Rozhodnú dáta CPI z eurozóny o zvýšení sadzieb ECB?

Euro Stoxx 50 otvoril seansu rastom o 0,60 %, zatiaľ čo DAX pridal 0,55 %. Európske akciové trhy smerujú vyššie napriek rastúcim očakávaniam zvýšenia úrokových sadzieb zo strany ECB. Hlavnými ťahúňmi rastu sú silná rally technologických akcií a mierne nižšie ceny ropy.
Predbežné dáta, ktoré dnes zverejnil Eurostat, potvrdili, že inflácia v eurozóne v máji zrýchlila na 3,2 % r/r z aprílových 3,0 %. To je nad cieľom ECB a najvyššia úroveň za viac než 2,5 roka. Jadrová inflácia zároveň vzrástla na 2,5 % a inflácia v službách vyskočila na 3,5 % r/r. Trhové očakávania zvýšenia sadzieb ECB o 25 bázických bodov už na zasadnutí 11. júna prudko vzrástli. Člen Rady guvernérov Rehn označil možný krok za „preventívne zvýšenie“, čím potvrdil, že inflačné očakávania zostávajú ukotvené. Najväčší podiel na zrýchlení inflácie má energia. Energetická zložka v máji vzrástla o 10,9 % r/r, ťahaná konfliktom na Blízkom východe. Swapový trh oceňuje pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb na zasadnutí 11. júna na 97 %.
Medzi sektormi indexu Euro Stoxx 50 si najlepšie viedli telekomunikácie/komunikácie (+4,72 %) a technológie (+2,17 %). Silnú podporu poskytli aj priemyselný sektor (+1,31 %) a finančný sektor (+1,03 %). V červených číslach uzavreli energie (-1,12 %) a zdravotníctvo (-0,80 %). Druhý menovaný sektor zaťažili negatívne správy z biotechnologických spoločností.
Informácie o spoločnostiach
- Prosus zaznamenal najväčší rast v indexe Euro Stoxx 50, keď vyskočil o 10,73 %. Protimonopolné úrady EÚ poskytli Prosusu na žiadosť Naspers dodatočný čas na splnenie povinnosti výrazne znížiť podiel v spoločnosti Delivery Hero. To je jedna z podmienok spojených s akvizíciou Just Eat Takeaway v roku 2025. Nový termín zostáva dôverný.
- Infineon Technologies počas dňa vzrástol o 5,27 %, čím zvýšil svoj pôsobivý zisk od začiatku roka na +125,7 %. Spoločnosť je tento rok jasným lídrom indexu a rally výrobcov čipov poháňa rastúci dopyt po dátových centrách a AI. Na porovnanie, STMicroelectronics dnes vyskočila o viac než 8 % po tom, čo zdvojnásobila výhľad tržieb z dátových centier.
- Deutsche Post vzrástla o 3,55 % a dostala sa na najvyššiu úroveň za viac než štyri roky. Podporou bolo zvýšenie odporúčania zo strany Kepler Cheuvreux na „kúpiť“. Firma ako kľúčový ukazovateľ uviedla robustný objem prepravy.
- British American Tobacco klesla o 3,8 % a predĺžila svoju sedemdňovú sériu strát. Aktualizácia predajných čísel ukázala, že spotrebitelia prechádzajú k lacnejším produktom, čo tlačí na marže spoločnosti. Tento vývoj zatienil potvrdený ročný výhľad aj rast v kategóriách bez dymu.
- Rheinmetall klesol o 3,24 % po predchádzajúcich prudkých ziskoch. Výrobca zbraní koriguje po rally spojenej so zbrojením. Od začiatku roka akcie stále strácajú 24,5 %, hoci spoločnosť naďalej ťaží zo zvýšených obranných rozpočtov v Európe.
