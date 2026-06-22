Ranné zhrnutie: Krehké, ale stále. Investori veria, že rokovania medzi USA a Iránom prinášajú pokrok ⏰

🌍 GEOPOLITIKA
- USA–Irán: pokrok vo Švajčiarsku, ale stále krehký. Počas summitu v Bürgenstocku pri Lucernskom jazere oznámili sprostredkovatelia – Katar a Pakistan – „povzbudzujúci pokrok“ po 18 hodinách rokovaní. Strany sa dohodli na 60-dňovom harmonograme na dosiahnutie konečnej dohody a na zriadení Výboru na vysokej úrovni, ktorý bude dohliadať na mediáciu. Napriek odchodu iránskej delegácie, vyvolanému Trumpovými hrozbami na Truth Social o obnovení bombardovania, rokovania neboli prerušené.
- Hormuzský prieliv: napätie eskalovalo, potom poľavilo. V nedeľu oznámili Iránske revolučné gardy (IRGC) opätovné uzavretie Hormuzského prielivu. Premávka tankerov klesla len na 5 plavidiel oproti 26 deň predtým. Po vyhlásení sprostredkovateľov sa situácia zlepšila. Bol zriadený vyhradený komunikačný kanál na zaistenie bezpečného tranzitu obchodnej dopravy. Iránsky minister zahraničia Araghchi oznámil zrušenie blokády, opätovné otvorenie ropných a petrochemických prístavov a spustenie plánu na obnovu Iránu. Izrael vo finálnom komuniké chýba, čo ponecháva jasnú medzeru v udržateľnosti prímeria.
- Katar: explózia v Ras Laffane. V najväčšom LNG termináli na svete došlo pri uvádzaní zariadenia do prevádzky k silnej explózii. Zranených bolo 54 ľudí a 18 je stále nezvestných. QatarEnergy sa nevyjadrila k rozsahu škôd na infraštruktúre. Incident pripomína, aká krehká je fyzická energetická infraštruktúra v Zálive.
- Čína: odveta proti Pentagonu. Peking pridal 10 amerických vojenských subjektov na svoj zoznam vývozných kontrol, vrátane MP Materials a USA Rare Earth. Zároveň vylúčil 46 amerických spoločností z vládnych zákaziek. Ide o reakciu na aktualizáciu zoznamu 1260H zo strany Pentagonu, kam boli pridané spoločnosti Alibaba, Baidu a BYD. Analytici tento krok vnímajú prevažne ako symbolický. Cieľom je chrániť bilaterálne vzťahy po summite Trump–Xi.
- Veľká Británia: Starmer je na odchode. The Guardian uviedol, že premiér Keir Starmer má túto jeseň potvrdiť svoj odchod. Pozadím je drvivé víťazstvo Andyho Burnhama v parlamentných doplňujúcich voľbách. Burnham je považovaný za favorita na prevzatie vedenia. Trh s britskými štátnymi dlhopismi si však nie je istý jeho prístupom k fiškálnej disciplíne.
📊 MAKROEKONOMIKA
- Fed: trh čoraz viac započítava zvýšenie sadzieb. Po jastrabom zasadnutí FOMC z minulého týždňa teraz trh oceňuje 75 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb už v septembri a sprísnenie o 41 bb do konca roka. Výnosy dvojročných amerických štátnych dlhopisov vzrástli na 4,2276 %, najvyššie od začiatku roka 2025.
- Kľúčové čítanie týždňa: PCE vo štvrtok. Májový jadrový PCE, preferovaný inflačný ukazovateľ Fedu, by mal vzrásť na 3,4 %. Výsledok nad očakávaniami by mohol zrýchliť tempo zvyšovania sadzieb. V kalendári sú tento týždeň aj kanadské CPI, predbežné PMI eurozóny a tokijské CPI z Japonska.
- Čína: LPR zostáva nezmenená už trinástykrát. PBOC ponechala jednoročnú sadzbu LPR na 3,00 % a päťročnú LPR na 3,50 %. Ide o ďalší mesiac bez zmeny. PBOC stanovila fixing USD/CNY na 6,8150 oproti odhadu 6,7733, čo naznačuje zámerné oslabenie jüanu. Čína podľa NYT brzdí dovoz ropy, čo by mohlo dlhodobo tlačiť na ceny.
📈 TRHY – REAKCIA NA UDALOSTI
- Wall Street / futures: mierny tlak smerom nadol. Futures na S&P 500 –0,5 %, futures na Nasdaq-100 –0,6 %, Dow –187 bodov / –0,4 %, hoci v čase písania sa tieto straty znižujú. Predchádzajúci týždeň však skončil pozitívne: S&P +1 %, DJIA +1 %, Nasdaq +2 %. Išlo o 11. rastový týždeň z posledných 12. Trhy čakajú na údaje PCE a ďalší vývoj v rokovaniach medzi USA a Iránom.
- Japonsko dosahuje rekordné maximum. Nikkei 225 vyskočil o 1,95 % a prerazil hranicu 72 000 bodov. JP225 CFD: 72 777. Topix vzrástol o 1,29 %. Rally podporila úľava po pokroku v rokovaniach o Iráne. Južná Kórea: Kospi +1,22 %, Kosdaq –0,99 %. Austrália (ASX 200): mierny rast. Hongkong (Hang Seng): –1,74 %. Pevninská Čína (CSI 300): +0,28 %. Divergencia vychádza z geopolitického napätia a regulačných rizík.
💱 MENY
- JPY je pod tlakom. USD/JPY sa pohybuje okolo 161,66 (CFD +0,24 %), neďaleko dvojročného minima jenu. Prerazenie úrovne 161,96 by otvorilo cestu k najslabšiemu jenu od roku 1986. Japonský minister financií Katayama oznámil pripravenosť intervenovať „kedykoľvek“, ale trh zostáva skeptický. Intervencia na pozadí jastrabieho Fedu by bola nákladná a riziková. Viceguvernér BoJ Himino varoval, že odkladanie úprav menovej politiky môže vyvolať inflačné prehriatie. Premiérka Takaichi však vyzýva na zdržanlivosť.
- EUR/USD neutrálne. Pár sa obchoduje okolo 1,1457 so zmenou blízko nuly (–0,01 %). Na menovej heatmape patria medzi najväčších porazených NOK (–0,6 %), JPY (–0,9 %) a SEK (–0,4 % až –0,5 %). Najsilnejší je ZAR (+0,9 % voči JPY).
🛢️ KOMODITY
- Ropa: dramatické výkyvy, záver nižšie. Brent CFD: 78,97 / –1,72 %. WTI CFD: 75,25 / –1,66 %. Skôr ceny ropy vyskočili o 3 % po správe o uzavretí Hormuzského prielivu. Následne však tieto zisky odovzdali po vyhlásení sprostredkovateľov.
- Zlato a striebro rastú. Gold CFD: 4 185 (+0,73 %). Goldman Sachs uviedla štrukturálny dopyt centrálnych bánk vo výške 59 ton len za apríl. Silver CFD: 65,55 (+1,17 %). Zemný plyn (NatGas): 3,316 (+2,41 %).
🏢 SPOLOČNOSTI
- SK Hynix predstihuje Samsung. Prvýkrát vo svojej histórii sa SK Hynix (000660.KS) stal najhodnotnejšou spoločnosťou na burze v Soule a prekonal Samsung Electronics. Akcie tento rok vzrástli o viac než 340 % vďaka dominancii v čipoch HBM pre AI. Medzi klientov patria Nvidia a Google. Spoločnosť zvažuje kotáciu v USA, ktorá by mohla rozšíriť jej globálnu investorskú základňu.
- Tesla pod tlakom pre reputáciu. Pri nehode v Texase zomrela žena vo vozidle Tesla využívajúcom asistenčný systém riadenia. Auto vyšlo zo svojho pruhu a narazilo do budovy.
₿ KRYPTOMENY
- Bitcoin: 64 099 USD (+0,75 %). Mierny rast po zlepšení trhového sentimentu vďaka pokroku v rokovaniach o Iráne. Bez jasných domácich katalyzátorov.
🔭 EURÓPSKA SEANSA – NA ČO SA ZAMERAŤ
- Trump podpíše exekutívne príkazy o 21:30 SELČ. Trh bude sledovať prípadné komentáre k Iránu.
- Prejavy: guvernér Fedu Waller úvodné poznámky, prezidentka ECB Lagarde a komisár Dombrovskis.
- Dáta: spotrebiteľská dôvera v EÚ za jún, kanadské CPI za máj, relevantné pre CAD a globálny inflačný obraz.
- Kľúčové riziko týždňa: štvrtkový jadrový PCE. Ak výsledok prekročí 3,4 %, môže urýchliť očakávania zvýšenia sadzieb Fedu. To by zasiahlo dlhopisy a vytvorilo tlak na akciové trhy.
Ekonomický kalendár: Do centra pozornosti sa dostáva kanadský údaj CPI 💡
🎥 Ranný komentár: Rokovania medzi USA a Iránom, ropa na $75 a ďalší pád európskych automobiliek
🎥Týždeň na trhoch: Centrálné banky očakávajú zvyšovanie sadzieb a ďalšie odloženie dohody s Iránom?
Denné zhrnutie: Koniec mimoriadne intenzívneho týždňa (19.06.2026)
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