Ranné zhrnutie: mierové rokovania USA a Iránu v tieni Trumpovho ultimáta

- Včerajšia seansa na Wall Street sa skončila výrazne pozitívne. Rast podporili prichádzajúce správy z oblasti Perzského zálivu o možnom rámci dohody a tiež prebiehajúca výsledková sezóna firemných tržieb. Hlavné americké indexy preto uzavreli na rekordných úrovniach. S&P 500 vzrástol o viac než 1,5 %, Nasdaq pridal približne 2 % a Dow Jones ukončil seansu rastom o 1,2 %.
- Situácia okolo Iránu zostáva v centre pozornosti globálnych trhov. Podľa Wall Street Journal pracujú iránski a americkí zástupcovia za účasti sprostredkovateľov na krátkom 14-bodovom memorande. To by mohlo slúžiť ako základ možnej dohody o ukončení konfliktu. Teherán by mal na americký mierový návrh odpovedať vo štvrtok prostredníctvom sprostredkovateľských kanálov zahŕňajúcich Pakistan.
- Rastúce očakávania možnej deeskalácie investori prijali pozitívne. V reakcii na signály možnej dohody klesli ceny ropy približne na 100 USD za barel. Trhy čoraz viac započítavajú scenár nižšieho geopolitického rizika a lepšej regionálnej stability.
- Zároveň sa podľa správ poradcovia Donalda Trumpa čoraz viac obávajú politických dôsledkov dlhodobého konfliktu s Iránom. Platí to najmä pred voľbami v polovici volebného obdobia a pri rastúcich cenách pohonných hmôt v USA. V administratíve silnie názor, že eskalácia by mohla negatívne ovplyvniť podporu republikánov. Voliči totiž čoraz viac pociťujú tlak vyšších životných nákladov a cien energií.
- Trump však voči Teheránu zachováva tvrdý postoj. Prezident vydal ultimátum a varoval, že neprijatie navrhovanej dohody by viedlo k zosilneniu bombardovania. Zopakoval tiež, že Spojené štáty nedovolia Iránu získať jadrové zbrane.
- Podľa najnovších správ Axios naďalej existuje možnosť, že Trump obnoví vojenské akcie ešte pred svojou nadchádzajúcou cestou do Číny.
- Ázijské trhy tiež začali seansu v silnej nálade. Investori zreteľne zvyšujú chuť riskovať vďaka rastúcim nádejam na prímerie okolo Iránu a na odvrátenie narušenia prevádzky v Hormuzskom prielive. Lepší sentiment podporuje akciové trhy aj stabilitu v energetickom sektore.
- Najvýraznejšie vyniká japonský Nikkei 225, ktorý po návrate z voľna počas Golden Weeku vyskočil o viac než 6 % a dosiahol rekordnú úroveň nad 63 000 bodov. Silné zisky sú viditeľné aj naprieč regiónom. Hang Seng rastie o viac než 1,3 %, zatiaľ čo juhokórejský KOSPI pridáva vyše 1 %. Vyššie sa obchoduje aj austrálsky S&P/ASX 200.
- Japonsko opäť slovne intervenovalo na menovom trhu. Námestník ministra financií Atsushi Mimura uviedol, že úrady pozorne sledujú jen a sú pripravené reagovať na nadmerné pohyby meny. Analytici však upozorňujú, že účinnosť prípadnej intervencie môže byť obmedzená. Konflikt v Iráne totiž naďalej podporuje americký dolár a prostredníctvom vyšších cien energií zvyšuje tlak na jen.
- Zápis z marcového zasadnutia Bank of Japan navyše ukázal čoraz viac jastrabí postoj. Tvorcovia menovej politiky signalizovali pripravenosť na ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb, ak sa ekonomika a inflácia budú vyvíjať v súlade s výhľadmi. Zároveň zdôraznili, že súčasné sadzby zostávajú vzhľadom na pretrvávajúce inflačné tlaky relatívne nízke.
- Austrálske obchodné dáta však kontrastovali so všeobecne pozitívnym globálnym sentimentom. Krajina v marci zaznamenala prvý obchodný deficit od konca roka 2017, a to vo výške 1,8 mld. AUD.
- Pozitívny sentiment pokračuje na trhoch drahých kovov. Zlato rastie približne o 0,4 % a obchoduje sa nad 4 700 USD za uncu. Striebro prekonáva jeho výkonnosť a pripisuje si takmer 1,5 %.
- Naopak kryptomeny sú dnes pod tlakom. Bitcoin klesá približne o 0,3 % a testuje úroveň 81 000 USD. Ethereum stráca takmer 1,5 % a prepadá sa pod 2 350 USD.
BREAKING: Silné dáta z nemeckého výrobného sektora
Denné zhrnutie: Ropa padá o 8 %, čo podporuje Wall Street, drahé kovy a EURUSD
Technická analýza: Bitcoin rastie a blíži sa k dôležitej zóne rezistencie
Zlato rastie o 3 % pre klesajúce výnosy dlhopisov a oslabujúci americký dolár
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.