Ropa prehlbuje straty a testuje lokálne minimá 🚩 Piper Sandler stavia na odraz

Ropa Brent (OIL) dnes klesá takmer o 3 %, obchoduje sa okolo 93 USD za barel a prehlbuje jasne medvedí krátkodobý trend. Tlak na strane ponuky naďalej dominuje napriek pokračujúcej neistote okolo Hormuzského prielivu. Zároveň sa niektoré analytické tímy, vrátane Piper Sandler, čoraz viac prikláňajú k scenáru „predĺženej krízy“, namiesto toho, aby očakávali rýchlu deeskaláciu okolo Hormuzu. Podľa banky môže trh vyhodnocovať signály o možnej dohode s Iránom príliš optimisticky, zatiaľ čo skutočná situácia v lodnej doprave v regióne zostáva veľmi krehká.
Piper Sandler stavia na vyššie ceny ropy
Vo svojej najnovšej správe Piper Sandler uvádza, že Hormuzský prieliv by mohol zostať fakticky čiastočne uzavretý ešte niekoľko mesiacov. To by znamenalo pokračujúce narušenie tokov ropy a LNG z Blízkeho východu do Ázie a rastúci tlak na fyzický trh s ropou.
- Kľúčovým problémom nemusí byť nevyhnutne formálne „uzavretie“ Hormuzu, ale dramatický pokles komerčnej tankerovej dopravy. Podľa Piper Sandler sa šance na zotavenie objemu lodnej dopravy aspoň na 50 % predkrízových úrovní javia ako nízke. A to nielen v najbližších týždňoch, ale potenciálne aj v ďalších mesiacoch.
- Trhy v posledných dňoch dostali zmiešané signály. Na jednej strane Donald Trump naznačil, že dohoda s Iránom je z veľkej časti vyrokovaná. Na druhej strane Pentagon potvrdil ďalšie údery na iránske vojenské zariadenia a plavidlá kladúce míny pri prielive. Tento vývoj naznačuje, že vojenské napätie stále skôr eskaluje, než aby ustupovalo.
- Piper Sandler sa domnieva, že Washington sa zdráha usilovať o rozsiahlu konfrontáciu, pretože širšia iránska odveta by mohla destabilizovať región a ďalej narušiť globálne dodávateľské reťazce. Teherán sa zároveň zrejme domnieva, že stále drží významnú vyjednávaciu páku, čo znižuje pravdepodobnosť rýchleho kompromisu.
- To všetko vedie banku k pomerne agresívnemu záveru: ceny ropy by mohli neskôr v lete stále dosiahnuť nové tohtoročné maximá.
Tento pohľad nemožno ľahko odmietnuť. Ešte donedávna prechádzala Hormuzským prielivom približne jedna pätina globálneho námorného obchodu s ropou. Ak tankerová doprava zostane dlhší čas obmedzená, problém sa presunie od volatility na futures trhu k fyzickej dostupnosti ropy, najmä pre Áziu.
Strategické rezervy USA mieria na východ
Spojené štáty teraz posielajú vzácny náklad ropy zo svojich strategických ropných rezerv do Ázie, čo ukazuje, ako výrazne hormuzská kríza pretvára globálne energetické toky. Podľa prepravných dát citovaných agentúrou Reuters tanker prevážajúci ropu z amerických SPR vyplával z Mexického zálivu smerom na Filipíny. Ide o prvú zásielku americkej strategickej ropy do Ázie od konca roka 2022.
- Tento krok je neobvyklý, ale strategicky logický. Narušenie bežnej tankerovej dopravy cez Hormuz vážne zasiahlo tradičné dodávateľské trasy z Blízkeho východu do Ázie. Pred krízou dovážali ázijské ekonomiky približne 80 % svojej ropy z Blízkeho východu, zatiaľ čo Filipíny boli výrazne závislé od Saudskej Arábie, Iraku a SAE.
- Napríklad grécky tanker VLCC Arosa teraz prepravuje približne 616 000 barelov americkej sirnej ropy zo SPR spolu s ďalšími 700 000 barelmi inej americkej sirnej zmesi. To ukazuje, že Washington nepresmerúva ropu iba do Európy, ale čoraz viac sa snaží kompenzovať aj nedostatky v Ázii.
- Problémom je, že rozsah možného narušenia dodávok z Blízkeho východu zostáva obrovský. Odhady naznačujú, že pokračujúce napätie by mohlo ovplyvniť produkciu v rozsahu 14 až 15 miliónov barelov denne. Aj široké koordinované uvoľnenie rezerv členských štátov IEA sa môže ukázať ako nedostatočné, ak sa hormuzská kríza predĺži.
Napriek nedávnemu poklesu cien ropy vstupuje globálny trh s ropou do fázy nútenej reorganizácie. Ázia, teda región najviac závislý od energetických dodávok z Blízkeho východu, pravdepodobne ponesie najvyššie logistické a cenové náklady. Spojené štáty medzitým čoraz viac vystupujú ako núdzový dodávateľ nielen pre Európu, ale aj pre ázijských odberateľov.
OIL, denný graf D1
Ropa WTI najprv prudko vzrástla smerom k 120 USD za barel, potom však ustúpila pod hranicu 100 USD. Podľa Piper Sandler však trh môže príliš skoro započítavať normalizáciu. Ak kríza pretrvá, obnovený tlak na ponuku by mohol ceny ropy opäť výrazne vytlačiť vyššie. To by mohlo zaťažiť globálny ekonomický rast aj nedávne oživenie na akciových trhoch.
Zdroj: xStation5
