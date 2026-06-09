Ranné zhrnutie: Návrat k ziskom (09.06.2026)

Víkendová výmena paľby medzi Izraelom a Iránom spochybnila krehké prímerie v regióne. Pod tlakom Washingtonu obe strany zastavili ďalšie útoky. Udržanie situácie pod kontrolou pomohlo upokojiť obavy na trhoch. Spoločnostiam to umožnilo vymazať časť predtým vzniknutých strát.
- Kľúčové americké indexy včera uzavreli v zelených číslach: S&P 500 (+0,3 %) a Nasdaq Composite (+0,9 %).
Na európskych trhoch bola nálada menej jednotná. Treba však poznamenať, že v piatok utrpeli výrazne menšie straty.
- Rastové tituly: Taliansky FTSE MIB (+0,6 %), britský FTSE 100 (+0,1 %) a poľský WIG20 (+0,6 %) posilnili.
- Stratové tituly: Nemecký DAX (-0,6 %), francúzsky CAC40 (-0,2 %) a španielsky IBEX 35 (-0,7 %) zakončili deň so stratami.
🌍 Geopolitika
Najvážnejšia kríza medzi Izraelom a Iránom od apríla bola zažehnaná.
- Izrael si vyhradzuje právo vykonávať cielené operácie v južnom Libanone, ak Hizballáh obnoví ostreľovanie.
- Irán naopak vyhlasuje, že obnoví útoky, ak Izrael znovu začne letecké údery na Libanon.
🛢️ Komodity
Ceny energetických komodít po pondelkovom otvorení trhu vzrástli takmer o 4 %, väčšina týchto ziskov však už bola vymazaná.
- Ropa Brent sa aktuálne obchoduje mierne nad 93 USD za barel, zatiaľ čo WTI sa pohybuje okolo 90 USD.
- Plyn TTF na holandskej burze za MWh sa vrátil pod 50 USD, zatiaľ čo NATGAS sa drží okolo 3,15 USD.
Ceny drahých kovov sa stabilizujú. Zlato aj striebro dnes vykazujú mierne zisky.
- Trójska unca zlata aktuálne stojí približne 4 347 USD, zatiaľ čo striebro je na úrovni 68,5 USD.
📈 Makroekonomické údaje
Európa:
- Pondelkové údaje o nemeckých priemyselných objednávkach výrazne sklamali. V apríli zaznamenali hlboký medzimesačný pokles o 3,8 %. To prispieva k rastúcemu pesimizmu v súvislosti s ekonomickým rastom v spoločnom bloku.
- Rozhodnutie ECB o úrokových sadzbách a tlačová konferencia prezidentky Christine Lagardeovej sú naplánované na tento štvrtok. Ak upozorní na tieto ekonomické slabiny, euro by sa mohlo dostať pod tlak.
- Mierne pozitívnejšou správou sú údaje o priemyselnej výrobe zverejnené dnes ráno. Dopadli lepšie než konsenzus a ukázali medziročný pokles iba o 0,5 %.
Ázia:
- Z Číny prišli úplne opačné správy. Krajina zaznamenala silné oživenie obchodu. Májový export vzrástol o 14,1 % r/r.
- Napriek ešte dynamickejšiemu rastu importu o 27,4 % r/r sa prebytok obchodnej bilancie rozšíril, čo by malo podporiť jüan.
Spojené štáty:
- Podľa prieskumu newyorského Fedu jednoročné inflačné očakávania mierne klesli z 3,6 % na 3,5 %. Trhy však netrpezlivo čakajú na stredajšie zverejnenie reportu CPI.
🌏 Ázia
Ázijské trhy dnes vykazujú výrazné zisky:
- KOSPI (+8 %): Juhokórejský index vedie rast a vymazáva včerajšie straty. Volatilita indexu bola v poslednom období mimoriadne vysoká. Zosilnilo ju zavedenie pákových ETF na jednotlivé akcie, zameraných na Samsung a SK Hynix.
- Nikkei 225 (+1,9 %): Japonský index takisto pripisuje výrazné zisky.
- Čínske indexy: Tiež sú v zelených číslach. Hang Seng (+0,4 %) a Shanghai SE Composite (+0,7 %).
- 💱 Meny
G10:
- Mierne zlepšenie nálady v súvislosti so situáciou na Blízkom východe umožnilo posilniť novozélandskému doláru (+0,7 % vs. pondelkové otvorenie) a vysokobeta švédskej korune (+0,5 %).
- Euro je tiež mierne vyššie (+0,2 %).
- Naopak nórska koruna má problémy. Tlačí ju nadol pokles cien energetických komodít z pondelkových maxím.
EM, rozvíjajúce sa trhy:
- Vďaka obnovenému záujmu o juhokórejský akciový trh posilnil won o 3,2 %.
- Na vrchole rebríčka sú tiež meny krajín najviac vystavených potenciálnemu dlhodobému uzavretiu Hormuzského prielivu – juhoafrický rand a maďarský forint.
- Pre hlbší pohľad na FX trh si prečítajte včerajší Menový prehľad, kde sa podrobnejšie venujeme euru, doláru a ďalším menám skupín G10/EM.
₿ Kryptomeny
- Bitcoin (63 360 USD) aj Ethereum (1 689 USD) zostávajú blízko svojich lokálnych miním.
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