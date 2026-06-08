- Silné dáta z trhu práce podporujú dolár.
- Trh plne započítava zvýšenie sadzieb ECB v tomto týždni.
- Situácia na Blízkom východe zostáva neistá.
- USD/JPY preráža hranicu 160, čo zvyšuje pravdepodobnosť intervencie BoJ.
- Kolumbijské peso po voľbách posilňuje, zatiaľ čo won prudko klesá pre výpredaj na indexe KOSPI.
- Silné dáta z trhu práce podporujú dolár.
- Trh plne započítava zvýšenie sadzieb ECB v tomto týždni.
- Situácia na Blízkom východe zostáva neistá.
- USD/JPY preráža hranicu 160, čo zvyšuje pravdepodobnosť intervencie BoJ.
- Kolumbijské peso po voľbách posilňuje, zatiaľ čo won prudko klesá pre výpredaj na indexe KOSPI.
Piatková správa NFP nesklamala. Dáta prekonali aj tie najoptimistickejšie odhady a signalizujú, že situácia na americkom trhu práce sa skutočne stabilizuje. To hrá do karát už aj tak silnému jastrabiemu krídlu v rámci FOMC. Trhy teraz plne započítavajú zvýšenie sadzieb v USA pred koncom roka. Toto precenenie bolo hlavným motorom posilnenia dolára počas minulého týždňa.
Pokiaľ ide o situáciu na Blízkom východe, veľa sa nevyriešilo. Trhy naďalej silno reagujú na titulky v médiách, ale chýba im jasný smer. Pre pripomenutie: cez víkend sme boli svedkami vzájomných útokov medzi Izraelom a Iránom, zatiaľ čo dnes prezident Trump oznámil dočasné prímerie medzi stranami, čo mierne zlepšilo trhový sentiment.
Akékoľvek správy z Teheránu môžu stále výrazne ovplyvniť menové kurzy. Prezident Trump by pravdepodobne chcel oznámiť dohodu medzi stranami čo najskôr, najmä preto, že vo štvrtok sa začínajú Majstrovstvá sveta, ktoré spoluhostia USA a sledujú ich miliardy divákov po celom svete. Zatiaľ však existuje len málo náznakov, že by v najbližších dňoch mohlo byť podpísané memorandum.
Vo štvrtok sa pozornosť presunie nielen na Estadio Azteca v Mexico City, ale aj do Frankfurtu nad Mohanom, kde po rozhodnutí ECB o úrokových sadzbách vystúpi prezidentka Lagardeová. Všetko nasvedčuje tomu, že Rada guvernérov pristúpi k zvýšeniu sadzieb, ktoré je už plne započítané v cenách. Pozornosť sa zameria na to, či sa rétorika Lagardeovej prikloní skôr k dátam o raste signalizujúcim stagnáciu, alebo k obavám týkajúcim sa inflácie.
Rovnako dôležité môže byť stredajšie zverejnenie údajov o inflácii v USA. Osobitná pozornosť bude venovaná jadrovému ukazovateľu, ktorý je menej volatilný a mal by pomôcť určiť mieru prenosu vyšších cien energetických komodít do ostatných častí ekonomiky.
Americký dolár (USD)
Nedávno zverejnené dáta naznačujú, že prvé zasadnutie Kevina Warshe vo funkcii predsedu FOMC dňa 17. júna nebude patriť k najjednoduchším. V tejto chvíli je ťažké veriť, že si dokáže udržať presvedčenie o potrebe menového uvoľňovania. Ešte ťažšie je veriť, že o tom presvedčí ostatných členov menového výboru.
Počet pracovných miest na americkom trhu práce vzrástol o 172 tis. Tento výsledok je nielen lepší než konsenzus (86 tis.), ale výrazne prekonáva aj tie najoptimistickejšie odhady (125 tis.). Správa dokonale zapadá do širšieho obrazu, ktorý vykresľujú nedávne dáta z trhu práce. Týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti zostali blízko niekoľkoročných miním, zatiaľ čo dáta ADP a JOLTS prekvapili smerom nahor. V prípade JOLTS obzvlášť výrazne, hoci treba poznamenať, že tieto dáta sú oproti ostatným výrazne oneskorené.
Graf 1: Zmena počtu pracovných miest mimo poľnohospodárstva (NFP) a miera nezamestnanosti v USA (2023–2026)
Zdroj: XTB Research, 08.06.2026
To je zároveň v súlade s naratívom z poslednej zápisnice zo zasadnutia FOMC. Analytici Fedu ukázali, že po období ochladzovania sa podmienky na trhu práce „stabilizovali“. Už vtedy to pre niektorých členov menového výboru slúžilo ako argument, že ekonomika nestojí na prahu náhleho spomalenia a nepotrebuje podporu lacnejších peňazí.
Euro (EUR)
Skôr než sa však pozornosť presunie za oceán, čaká nás zasadnutie ECB. Ak by k zvýšeniu úrokových sadzieb nedošlo, mohlo by to na trhoch vyvolať menšie zemetrasenie, pretože tento krok je aktuálne plne započítaný v cenách. Rada guvernérov by nemala prekvapiť, takže pozornosť sa presunie na tlačovú konferenciu. Prezidentka Lagardeová nás nezvykla na príliš vzrušujúce prejavy a forward guidance, teda náznaky týkajúce sa budúcich krokov, drží na minime.
Najpravdepodobnejšie je, že ani tentoraz to nebude inak. Ak však rétorika vo väčšej miere zdôrazní slabosť európskej ekonomiky a menej obavy z inflácie, pokles páru EUR/USD by mohol pokračovať. Určité svetlo na sentiment v rámci Rady môžu vrhnúť aj neskoršie správy od už neslávne známych „zdrojov blízkych ECB“.
Meny G10
Graf 2: Výkonnosť mien G10 voči USD (29.05–05.06)
Zdroj: Bloomberg, 08.06.2026
Všetky ostatné meny G10 minulý týždeň voči doláru oslabili. Relatívne malý pohyb bol zaznamenaný na páre USD/JPY, stačil však na to, aby sa dostal nad úroveň 160, ktorú mnohí považujú za určitú psychologickú hranicu. To zvyšuje pravdepodobnosť ďalšej intervencie Bank of Japan, hoci, ako nás naučili posledné týždne, len málo naznačuje, že by mohla jenu priniesť trvalejšiu úľavu. Tú pravdepodobne môže priniesť iba výraznejší obrat v menovej politike.
Na opačnom konci spektra nájdeme novozélandský dolár, ktorý odovzdal prakticky všetky zisky dosiahnuté po poslednom zasadnutí RBNZ. Naďalej ho zaťažuje vysoká geopolitická neistota, ktorá tlačí aj na ďalšie meny s vyššou betou – švédsku korunu a nórsku korunu.
Okrem štvrtkového zasadnutia ECB budeme pozorne sledovať stredajšie údaje o inflácii z Číny a Nórska, rozhodnutie BoC, tiež v stredu, a záver týždňa s údajmi o HDP a priemyselnej výrobe z Veľkej Británie.
Meny rozvíjajúcich sa trhov
Graf 3: Výkonnosť vybraných mien rozvíjajúcich sa trhov voči USD (29.05–05.06)
Zdroj: Bloomberg, 08.06.2026
Kolumbijské peso zakončilo týždeň na prvom mieste. Ako sme písali minulý týždeň, trhy reagovali mimoriadne pozitívne na prekvapivo silný výsledok pravicového kandidáta Abelarda de la Espriella v prvom kole prezidentských volieb. Investori ho vnímajú ako jednoznačného favorita na víťazstvo v druhom kole, ktoré je naplánované na 21. júna.
Na opačnej strane sa neprekvapivo nachádzali meny krajín najviac vystavených dlhodobému uzavretiu Hormuzského prielivu – brazílsky real, juhoafrický rand a maďarský forint. Pre pokles cien medi zaostávalo aj čílske peso.
Najväčším porazeným sa stal juhokórejský won, ktorý trpí nielen zhoršujúcim sa sentimentom investorov kvôli nedostatku výrazného pokroku v rokovaniach medzi Iránom a USA, ale aj vyberaním ziskov na kórejských akciách zo strany zahraničných investorov. Rozsah rastu indexu KOSPI v roku 2026, ktorý presahuje 70 % aj po započítaní dnešného viac než 8 % výpredaja, a nedávny vznik pákových kontraktov na jednotlivé akcie, najmä Samsung a SK Hynix, ktoré tvoria 50 % indexu, vystavujú kórejský akciový trh výraznej volatilite. Tá tak môže sprevádzať aj won.
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