Ranné zhrnutie: Nová hrozba konfliktu na Blízkom východe 🚨 (23.07.2026)

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Eskalácia na Blízkom východe pokračuje 12. noc v rade — USA a Irán si vymieňajú útoky a Trump pohrozil, že za každý útok na tanker v Hormuzskom prielive Spojené štáty zničia jeden iracký most alebo elektráreň. Irán odpovedal, že v prípade útoku na infraštruktúru odplatí údermi na energetické objekty a mosty v regióne, vrátane tých spojených so záujmami USA. Revolučná garda vyhlásila Hormuzský prieliv za „úplne uzavretý" a varuje, že žiadny tanker neprejde bez ich súhlasu, pričom hrozí úplným zastavením toku ropy v prípade útoku na iránsku infraštruktúru.
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Húsíovia rozširujú blokádu na Červené more — tvrdia, že zaútočili na saudskoarabské tankery Layla a Encelia, hoci UKMTO potvrdilo zásah iba jednej jednotky; asi 9–10 lodí upustilo od tranzitu cez Báb al-Mandab po vyhlásení blokády saudskoarabských prístavov. Kuvajt nahlásil zachytenie dronov nad svojím územím, čo ukazuje, že riziko sa šíri za hranice dvoch hlavných lodných „hrdiel". USA presúva do regiónu špeciálne sily, stíhačky a zdravotníkov a schválila dodatočných 73 mld. USD na financovanie vojny s Iránom.
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Americké trhy uzavreli nižšie napriek silným výsledkom spoločností — indexy vzdali skoršie zisky: Dow -0,01 %, S&P 500 -0,14 %, Nasdaq Composite -0,57 %; termínové kontrakty na štvrtok sú naďalej pod tlakom (Dow -0,1 %, S&P -0,2 %, Nasdaq -0,2 %) v dôsledku obáv z výdavkov na AI a rastúcich cien ropy. Výnosnosť 10-ročných amerických dlhopisov zostáva stabilná na úrovni 4,661 % a 2-ročných na 4,304 %, pričom pravdepodobnosť ponechania sadzieb Fedu na najbližšom zasadnutí je vysoká.
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Ázia rastie napriek geopolitickým napätiam, ťahaná výdavkami na AI — Kospi získal viac ako 3 % (tretí rastový deň v rade), Nikkei asi 0,55–1 % a ASX 200 +0,72 %; SK Hynix vyskočil o 6,5 %, Samsung o 4,8 % vďaka zvýšenému výhľadu capex Google a silným výsledkom Tesly. HDP Južnej Kórey za 2. štvrťrok vzrástlo o 0,6 % kvartál na kvartál (výhľad 0,4 %), podporené exportom čipov, čo však zvyšuje šancu na ďalšie sprísňovanie politiky zo strany Bank of Korea.
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Austrálsky trh práce pozitívne prekvapil — zamestnanosť v júni vzrástla o 76,3 tis. (výhľad 15 tis.), čo je najsilnejší odčítok za viac ako rok, pričom miera nezamestnanosti zostala bez zmeny na úrovni 4,4 %. AUD a krátkodobé výnosy vzrástli, čo (mierne) zvyšuje šancu na augustové zvýšenie sadzieb RBA, hoci vysoká miera podzamestnanosti (underemployment 6,5 %, 22-mesačné maximum) komplikuje jednoznačne jastrabí výklad.
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Dolár mierne slabší, jen a frank pod dohľadom — EUR, CAD, AUD a CHF posilňujú voči USD, zatiaľ čo USD/JPY zostáva stabilný; japonský minister financií deklaroval pripravenosť na „rozhodné kroky" na devízovom trhu v prípade potreby. Na termináloch je vidieť EURUSD okolo 1,1429, GBPUSD okolo 1,3382 a USDJPY blízko 163,10.
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Ropa na 6-týždňových maximách —Cena ropy Brent v reakcii na útok na tanker pri pobreží Saudskej Arábie krátkodobo vzrástla až na 96 USD za barel. Po prerolovaní futures kontraktov sa však aktuálne obchoduje približne na úrovni 91,4 USD za barel. WTI rastie o asi 1,7 % na 88,27 USD/barel. HSBC varuje, že ďalší smer cien závisí od toho, či diplomacia obnoví predvídateľnosť tokov cez Hormuz. Zlato sa mierne stiahlo (-0,23 %) napriek napätiam, čo je nezvyčajné, hoci miliardár Paulson tvrdí, že rally zlata je stále v „rannej fáze" dlhodobého býčieho trhu.
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Výsledky technologických spoločností zmiešané, v centre výdavky na AI — Alphabet klesol o viac ako 4 % po zvýšení výhľadu capex na rok 2026 na 195–205 mld. USD (napriek príjmom 119,8 mld. USD, nad výhľadom 116,93 mld. USD) a Tesla klesla asi o 3–4 % po sklamaní z EPS (0,33 USD oproti konsenzusu 0,51 USD) napriek príjmom nad výhľadom (28,24 mld. USD). ServiceNow získal viac ako 2 % po výsledkoch lepších ako výhľady a zvýšení výhľadu na predplatné, zatiaľ čo Texas Instruments a IBM klesli/vzrástli napriek výsledkovým prekvapeniam — TI -3 % napriek beatu, IBM +2 % napriek missu. Uber zredukoval 10 % pracovných miest v segmente zákazníckej podpory s odvolaním sa na prechod na AI.
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Kryptomeny pod tlakom celkového risk-off — Bitcoin stráca asi 0,67 % na úroveň okolo 65 488–65 678 USD, v tieni geopolitického rizika a poklesu apetítu po rizikových aktívach.
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Na dnešnom zasadnutí v centre pozornosti — rozhodnutie ECB, údaje o týždenných žiadostiach o podporu v nezamestnanosti v USA (8:30 ET, konsenzus 212 tis.), výsledky American Airlines, Dow, T-Mobile, Union Pacific a Norfolk Southern pred otvorením a po zatvorení Intel. V Európe termínové kontrakty naznačujú mierne poklesy (DAX -0,21 %, Eurostoxx50 -0,10 %, UK100 bez zmeny) a trh zostane ovládaný napätiami na Blízkom východe a reakciami na ďalšiu vlnu výsledkov Big Tech pred budúcotýždňovými správami Meta, Microsoftu, Amazonu a Apple.
Volatilita viditeľná v súčasnosti na hlavných nástrojoch. Opačné správanie medzi OIL a OIL.WTI je spôsobené rolovaním termínového kontraktu na OIL. Zdroj: xStation
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