Ranné zhrnutie: Odrazí sa trh po štvrtkovom výpredaji? ❓

- Geopolitika: Eskalácia na Blízkom východe zvyšuje averziu voči riziku. Irán odmietol návrh prímeria predložený irackým premiérom a varoval, že prípadný americký útok na Teherán povedie k útokom na Tel Aviv a uzavretiu prielivu Báb al-Mandab zo strany Húsíov. Americké veliteľstvo CENTCOM už potvrdilo 13. po sebe nasledujúcu noc leteckých útokov na iránske vojenské ciele, zatiaľ čo minister obrany Pete Hegseth odhadol náklady prípadnej vojny s Iránom pre USA na 37,5 miliardy USD. Húsíovia navyše zaútočili na dva saudskoarabské ropné tankery v Červenom mori, čím popri Hormuzskom prielive vzniklo ďalšie kritické miesto pre svetové dodávky ropy.
- Obchod: Trump spustil novú vlnu ciel. Od piatka administratíva Donalda Trumpa zaviedla clá vo výške 10–12,5 % na dovoz zo 60 obchodných partnerov s odôvodnením nedostatočného boja proti nútenej práci. Nové opatrenia nahrádzajú končiace 10 % globálne clo podľa Section 122. Rozhodnutie vyvolalo kritiku – Brazília označila clá za „svojvoľné“, Austrália za „neopodstatnené“ a Japonsko za „poľutovaniahodné“. Žiadna z krajín však zatiaľ neoznámila odvetné opatrenia.
- Reakcia amerických trhov: Výpredaj viedli ropa a technológie. Wall Street ukončila štvrtkové obchodovanie výrazne nižšie. Dow Jones odpísal viac než 500 bodov (približne 1 %) a zaznamenal piatu stratovú seansu z posledných šiestich. S&P 500 oslabil o 1,2 % a Nasdaq o 2,2 %, čo bol ich najhorší deň od 23. júna. Najväčší tlak vyvolali akcie Tesly (-15 %), ktoré zaznamenali najhoršiu seansu od marca 2025, a Alphabetu (-7 %) po zvýšení plánovaných investícií do AI. Spoločne obe spoločnosti stratili približne 500 miliárd USD trhovej kapitalizácie. Piatkové futures sú zmiešané – S&P 500 -0,13 %, Nasdaq 100 -0,44 %, Dow Jones bez zmeny.
- Ázia: Červená seansa naprieč regiónom, obchodovanie v Južnej Kórei bolo dočasne pozastavené. Nikkei 225 stratil približne 2,7–2,8 %, Topix 1 % a Kospi sa prepadol o viac než 5 %, čo aktivovalo ochranný mechanizmus sidecar na burzách KOSPI a KOSDAQ, ktorý dočasne pozastavil algoritmické obchodovanie. Hang Seng odpísal 1,33 %, CSI 300 1,4 % a ASX 200 0,95 %. Regionálny technologický sektor bol pod tlakom po poklese akcií SK Hynix (-3,5 %), Samsungu (-4 %) a SoftBank (-7,5 %).
- Meny: Jen na 40-ročných minimách, dolár stabilný. Japonská jadrová inflácia CPI v júni vzrástla na 1,6 % medziročne, v súlade s očakávaniami. Rast podporili vyššie ceny ropy, zatiaľ čo jen zostáva blízko viacročných miním voči doláru (163,7–163,8 USDJPY). Americké ministerstvo financií tlačí na Bank of Japan, aby rýchlejšie zvyšovala sadzby, zatiaľ čo japonský minister financií Katayama naznačil pripravenosť na devízovú intervenciu. Ranné pohyby na menovom trhu sú mierne: EURUSD +0,17 %, GBPUSD +0,18 %, USDJPY -0,01 %, USDPLN -0,24 %, EURPLN -0,02 %.
- Komodity: Ropa sa dnes obchoduje nad 90 USD za barel, zatiaľ čo výnosy dlhopisov rastú. Výnos 10-ročných amerických štátnych dlhopisov vzrástol na 4,705 %, čo je najvyššia úroveň od januára 2025. Analytici upozorňujú, že trh vstúpil do súčasnej eskalácie nepripravený, čo zosilňuje cenové reakcie na negatívne správy o ponuke. Zlato zostáva stabilné v blízkosti podpory na 4 040 USD (-0,05 %), zatiaľ čo striebro posilňuje o 1,14 %.
- Spoločnosti: Volkswagen znižuje výhlaď, Intel a Oracle pozitívne prekvapili. Volkswagen oznámil pokles prevádzkového zisku takmer o 10 % na 3,5 miliardy EUR, pod očakávaním trhu (4,3 miliardy EUR), a prvýkrát očakáva pokles tržieb až o 3 % v roku 2026. Krátko predtým potvrdil plán zrušiť až 100 000 pracovných miest. Naopak Intel vykázal najrýchlejší rast tržieb za posledných 15 rokov (+25 % na 16,1 miliardy USD) a jeho akcie po zatvorení trhu vzrástli o 9 %. Oracle pridal 3 % po podpise 10-ročnej softvérovej zmluvy s Pentagónom v hodnote až 7 miliárd USD. SAP v predobchodnej fáze posilňuje o 3 % vďaka 27 % medziročnému rastu objemu cloudových zákaziek na 22,9 miliardy EUR, napriek tomu, že znížil výhlaď zisku na rok 2026 pre vyššie náklady na dáta pre AI.
- Kryptomeny a dnešná obchodná seansa: Bitcoin mierne rastie (+0,85 %) napriek prevládajúcej averzii voči riziku. Európske akciové trhy by mali otvoriť zmiešane – FTSE 100 -0,17 %, zatiaľ čo DAX +0,19 % a CAC 40 +0,22 %. Hlavnými témami dňa zostávajú vývoj okolo Iránu, ropa nad 100 USD a ďalšie reakcie trhov na novú vlnu ciel Donalda Trumpa.
Intel prekvapil trh. Naberá obnova konečne tempo? 💡
Obrovské stávky na umelú inteligenciu desia investorov. Technologickí giganti prišli o 797 miliárd dolárov 🚨
Denné zhrnutie: Trumpove vojnové hrozby ťažia trhy. Wall Street sa prepadá do červených čísel
Akcia týždňa: TSMC – Výrobný motor stojaci za AI revolúciou
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.