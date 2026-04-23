Ranné zhrnutie: Prímerie podporuje rast Wall Street, ale politická neistota pretrváva

- Včerajšia seansa na Wall Street sa skončila vo výrazne pozitívnom tóne, pričom hlavné americké indexy zaznamenali solídny rast. Rally bola z veľkej časti podporená správou o prímerí, ktoré oznámil prezident Trump pred rokovaniami s Iránom. Index S&P 500 vzrástol približne o 1 %, Nasdaq pridal viac ako 1,6 % a Dow Jones posilnil o 0,8 %.
- Podľa správ odvolávajúcich sa na zdroje z Bieleho domu americký prezident Donald Trump nestanovil konkrétny časový rámec na predĺženie prímeria s Iránom. Absencia termínu naznačuje snahu zachovať si flexibilitu a dať rokovaniam viac priestoru, no zároveň poukazuje na neistotu ohľadom trvácnosti tohto prímeria.
- Trump uviedol, že rokovania s Iránom by sa mohli začať už v piatok v závislosti od pokroku v mediácii a splnenia predbežných podmienok. Signály poukazujú na možné obnovenie dialógu v priebehu 36 až 72 hodín, situácia však zostáva neistá, keďže kľúčové nezhody pretrvávajú.
- Iránski predstavitelia uvádzajú, že hlavné prekážky rokovaní predstavujú údajné porušenia záväzkov, sankcie a hrozby. Zároveň zdôrazňujú, že plnohodnotné prímerie má zmysel iba vtedy, ak budú obmedzenia zrušené.
- Po nedávnom náraste napätia ropa Brent vzrástla a drží sa okolo 97 USD za barel.
- Nemecko výrazne znížilo svoj odhad rastu HDP na rok 2026 z približne 1 % na 0,5 % s odvolaním sa na dopady konfliktu s Iránom. Rastúce geopolitické napätie tlačí ceny energií vyššie a zaťažuje ekonomiku, zatiaľ čo slabší export a vyššia inflácia ďalej spomaľujú oživenie.
- Predbežný index PMI v spracovateľskom priemysle v Japonsku v apríli vzrástol na 54,9, výrazne nad očakávania aj predchádzajúcu hodnotu, čo poukazuje na najsilnejšiu expanziu sektora za dlhý čas. Rast podporili nové objednávky a produkcia, čo naznačuje zlepšujúce sa podmienky v priemysle.
- Predbežný PMI v Austrálii sa tiež zlepšil, keď vzrástol na 50,1 z 46,6, čo signalizuje návrat k miernej expanzii v súkromnom sektore po predchádzajúcej kontrakcii. Oživenie viedli najmä služby, zatiaľ čo spracovateľský priemysel sa tiež vrátil nad hranicu 50 bodov.
- Na forexovom trhu americký dolár naďalej posilňuje voči väčšine hlavných mien.
- Ázijské akcie zostávajú pod tlakom pre pokračujúce napätie medzi USA a Iránom, ktoré zvyšuje averziu k riziku.
- Slabší sentiment je viditeľný aj pri drahých kovoch, keď zlato klesá približne o 0,7 % a testuje 4 700 USD za uncu, zatiaľ čo striebro oslabuje o viac ako 2,5 % a klesá pod 76 USD za uncu.
- Negatívna nálada sa prenáša aj do kryptomien, kde je Bitcoin mierne nižšie a Ethereum stráca viac ako 2 %.
- Spoločnosť Tesla vykázala lepšie než očakávané tržby, najmä v ukazovateľoch ziskovosti, čo investori prijali pozitívne. Správa aj komentár firmy však zároveň upozorňujú na náročnejšiu fázu vývoja v ďalšom období, keď sa čoraz viac pozornosti sústreďuje na kapitálovo náročné projekty v oblasti AI, robotiky a autonómneho riadenia.
