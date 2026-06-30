Ranné zhrnutie 📈 Rasty na burzách, USDJPY najnižšie od roku 1986 (30.06.2026)

Ázijské burzy zakončili kvartál výraznými ziskami, ťažiac zo zlepšenia nálady na Wall Street, kde sektor polovodičov opäť ťahal indexy nahor. Index MSCI Asia Pacific vzrástol takmer o 1,5 % a zaznamenal tak najlepší kvartál za takmer 17 rokov. Optimizmus sa preniesol aj na termínové kontrakty, ktoré naznačujú možné pokračovanie rastu ako na amerických burzách (kde včera zaznamenal rekordné uzavretie index Dow Jones Industrial Average), tak aj v Európe.
- Najsilnejším trhom zostáva Južná Kórea. Index Kospi vzrástol o 2,9 % a upevnil svoju pozíciu najlepšie výkonného hlavného burzového indexu na svete v tomto roku.
- Lídrami rastu boli opäť spoločnosti spojené s AI a polovodičmi. Samsung si počas relácie pripísal viac ako 5 % a tohtoročná miera výnosu tak prekročila 100 %, pričom SK Hynix ukončil kvartál impozantným rastom dosahujúcim takmer 240 %.
- V centre pozornosti devízového trhu zostával japonský jen, ktorý oslabil a vzrástol nad úroveň 162 JPY za dolár, čím prekonał „neslávny" rekord z roku 1986 a presiahol úrovne, pri ktorých japonské úrady intervenovali ešte v roku 2024.
- Slabý jen podporuje výsledky japonských exportérov a pomáha udržiavať rekordné úrovne tamojšej burzy, pričom zároveň zvyšuje náklady na dovoz, zhoršuje situáciu domácností a stupňuje politický tlak na vládu.
- Verbálne intervencie predstaviteľov japonských úradov, vrátane šéfa sekretariátu vlády Yoshimasy Kiharu a ministra Katayamu, nedokázali zastaviť ďalšie oslabovanie japonskej meny.
- Ceny ropy Brent sa udržiavali v blízkosti 72,5 USD za barel a smerujú k najväčšiemu kvartálnemu poklesu od čias pandémie. Trh reaguje na nárast toku suroviny cez Hormuzský prieliv po pokroku v mierových rokovaniach.
- Dodatočný tlak na ceny ropy vyvolávajú prognózy Morgan Stanley, ktorého analytici varujú, že v nasledujúcich mesiacoch môže globálny trh vstúpiť do fázy prebytku suroviny.
USDJPY (interval D1, W1)
V Japonsku sa už niekoľko rokov „cítili" zmeny v extrémne uvoľnenej menovej politike a BoJ sa rozhodol aj pre kozmetické zvýšenia sadzieb. Napriek tomu naďalej dominuje holubičia politika a v banke nie je vidieť odhodlanie zmeniť prístup k nákupom dlhopisov či k stále nízkym sadzbám v kontexte zhoršujúcej sa konjunktúry. Slabší jen podporuje základ japonskej ekonomiky, teda export, a „slúži" akciám najväčších japonských spoločností.
Zdroj: xStation5
Hoci je pár blízko rekordov, indikátor RSI na týždennom intervale dosahuje hodnotu okolo 65, čo teoreticky ponecháva ešte dostatok priestoru na rast a v tejto fáze neindikuje prehrievanie. V roku 2025 pár rešpektoval odpor v podobe 200-týždennej EMA200 v oblasti 147,5, odkiaľ sa odrazil a vrátil sa do rastového trendu. Prelomenie úrovne 163 môže otvoriť cestu k ďalšiemu silnému impulzu nahor.
Zdroj: xStation5
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