Ranné zhrnutie: Rekordné výsledky Big Tech ťahá AI, Fed nepriniesol žiadne prekvapenia

- Včerajšia seansa na Wall Street sa skončila v zmiešanej a opatrnej nálade. Investori sa pripravovali na zverejnenie tržieb najväčších technologických spoločností z „Mag7“ po závere trhu. Index S&P 500 zaznamenal mierny pokles, Nasdaq mierne vzrástol, zatiaľ čo Dow Jones klesol o takmer 0,6 %.
- Trhy s OPCIAMI oceňovali mimoriadne veľké pohyby po výsledkoch spoločností Alphabet, Microsoft a Meta. To potenciálne naznačovalo kombinované výkyvy trhovej kapitalizácie okolo 1 bilióna USD, ťahané očakávaniami vysokej volatility pri výsledkoch súvisiacich s AI a cloudom. Pozornosť sa sústredila na rast Azure v Microsofte, výdavky na AI v Mete a na to, či Google dokáže udržať momentum vo vyhľadávaní a zároveň zrýchliť expanziu cloudu.
- Alphabet zverejnil silné výsledky. Kľúčovú úlohu zohrali umelá inteligencia a Google Cloud, keďže cloudový segment čoraz viac podporuje výkonnosť celej skupiny. Spoločnosť vykázala tržby okolo 109,9 miliardy USD a výrazné zlepšenie prevádzkového zisku. To potvrdilo, že investície do AI sa premietajú do vyššej efektivity a silnejších tržieb.
- Microsoft tiež zverejnil veľmi solídne výsledky. Podporila ich silná ziskovosť a robustná tvorba cash flow, čo pomohlo zmierniť skoršie obavy z tempa rastu cloudu a výdavkov spojených s AI. Spoločnosť potvrdila schopnosť škálovať Azure a zároveň si udržať silnú celkovú výkonnosť tržieb.
- Amazon vykázal solídne výsledky ťahané rastom v e-commerce, cloudových službách AWS a reklame. Reakcia trhu však zostala opatrná pre konzervatívny výhľad a rastúce náklady spojené s investíciami do AI a infraštruktúry, ktoré prevážili nad silnými hlavnými číslami.
- Meta zverejnila silné tržby. Hlavným motorom rastu zostal dopyt po reklame spolu so zlepšujúcou sa efektivitou platforiem a rastúcou úlohou investícií a nástrojov súvisiacich s AI. Hoci spoločnosť prekonala očakávania, reakcia trhu bola utlmená. Investori sa viac zamerali na rastúce náklady spojené so škálovaním umelej inteligencie.
- Fed ponechal úrokové sadzby bez zmeny. Potvrdil tým opatrný prístup menovej politiky a absenciu okamžitého tlaku na začiatok uvoľňovania. Zasadnutie tiež poukázalo na rastúce rozdiely medzi členmi FOMC, čo naznačuje nejasný konsenzus o ďalšom smerovaní politiky a viac dátovo riadený výhľad. Jerome Powell tiež uviedol, že po skončení svojho mandátu predsedu zostane vo Fede ako guvernér. Tým zabezpečí kontinuitu, ale v menej viditeľnej úlohe.
- Donald Trump uviedol, že je vhodný čas na zníženie úrokových sadzieb Fedom. Argumentoval tým, že ekonomické podmienky a nákladové tlaky odôvodňujú menové uvoľnenie, a kritizoval centrálnu banku za príliš reštriktívny prístup.
- Zároveň povedal, že nezruší námornú blokádu regiónu, pokiaľ Irán nebude súhlasiť s jadrovou dohodou. Tým zachováva silný ekonomický a vojenský tlak a podmieňuje akúkoľvek deeskaláciu ústupkami zo strany Teheránu. Súčasne navrhol vytvorenie medzinárodnej koalície zameranej na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu a zabezpečenie slobody plavby.
- V dôsledku pozastavených mierových rokovaní a nedostatočného pokroku v rokovaniach vzrástla ropa Brent nad 110 USD za barel.
- Čínske údaje PMI ukázali nerovnomerné oživenie. Hlavným motorom rastu zostal vonkajší dopyt, keď súkromný výrobný PMI vzrástol na 52,2, najvyššie od roku 2020, a oficiálny výrobný PMI zostal mierne nad 50. Domáci dopyt však zostáva slabý, keďže PMI v službách klesol na 49,4, čo signalizuje kontrakciu a zdôrazňuje závislosť od exportu namiesto vnútornej spotreby.
- Marcové údaje z Japonska priniesli zmiešaný obraz. Priemyselná výroba klesla medzimesačne o 0,5 % oproti očakávaniu rastu o 1 %, zatiaľ čo maloobchodné tržby pozitívne prekvapili medziročným rastom o 1,7 %. To naznačuje odolný spotrebiteľský dopyt napriek slabosti vo výrobe.
- Na menových trhoch japonský jen pokračoval v oslabovaní. Pár USDJPY prerazil nad psychologicky dôležitú úroveň 160 a zostal nad ňou.
