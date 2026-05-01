Ranné zhrnutie – Rekordy na Wall Street a stabilizácia ropy (01.05.2026)

- Indexy na Wall Street ukončili včerajšiu seansu v zelených číslach. Vymazali všetky straty z predchádzajúcich dvoch seáns a dosiahli nové historické maximá. Dnes kontrakty otvárajú ešte vyššie. US500 sa obchoduje nad úrovňou 7250 a rastie o 0,18 %, zatiaľ čo US100 posilňuje o 0,12 % na 27 630 bodov.
- Stojí za zmienku, že drvivá väčšina európskych trhov je dnes z dôvodu Sviatku práce zatvorená. Britský trh zostáva otvorený. Kontrakt UK100 hodinu a pol pred otvorením hotovostného trhu posilňuje o 0,16 %.
- Apple reportoval silné výsledky za 2. fiškálny štvrťrok 2026. Zisk na akciu dosiahol 2,01 USD oproti očakávaniu 1,93 USD. Tržby dosiahli 111,18 mld. USD oproti očakávaniu 108,92 mld. USD. Spoločnosť vykázala silný 20 % rast predajov iPhonov. Za zmienku stojí, že spoločnosť nedávno prešla zmenou na pozícii CEO. Akcie Apple v úvodnej fáze poobchodnej seansy mierne vzrástli o 2,44 %.
- Japonský index PMI vo výrobe vzrástol na 4-ročné maximum. To však súvisí predovšetkým s indexom zásob, ktorý prudko rastie v dôsledku krízy na Blízkom východe. Index dosiahol 55,1 bodu oproti predchádzajúcim 51,6 bodu.
- Japonsko vyslalo nejednoznačné signály týkajúce sa menovej intervencie na jene po tom, čo kurz krátko vystrelil nad úroveň 160. USDJPY v jednej chvíli klesol na 155, aktuálne sa však odrazil späť k úrovni okolo 157.
- Vysoko postavený predstaviteľ ministerstva financií Atsushi Mimura uviedol, že špekulanti by mali počas Golden Week zostať opatrní. Dodal, že nadmerné oslabovanie jenu má špekulatívny charakter.
- Tokijská inflácia za apríl dosiahla 1,5 % r/r, čo je pod očakávaním 1,6 % r/r, ale nad marcovými 1,4 % r/r. Jadrová inflácia naopak dosiahla 1,5 % r/r. Očakávalo sa 1,8 % r/r a predchádzajúca hodnota bola 1,7 % r/r. Tieto údaje poskytujú BoJ väčší komfort po nedávnej absencii zvyšovania sadzieb.
- Donald Trump dostal briefing týkajúci sa možných cieľov bombardovania v Iráne. Plán údajne zahŕňa útoky na infraštruktúru, obsadenie Hormuzského prielivu a nasadenie špeciálnej jednotky na zabezpečenie obohateného uránu.
- Očakáva sa, že RBA budúci týždeň doručí tretie po sebe idúce zvýšenie úrokových sadzieb pre výhľady ďalšieho rastu inflácie. Zaujímavé je, že austrálska výrobná inflácia (PPI) v prvom štvrťroku klesla na 3,0 % z 3,5 %, ale neočakáva sa, že by to zastavilo zvýšenie sadzieb.
- Naopak index spotrebiteľskej dôvery na Novom Zélande klesol na 3-ročné minimum a priblížil sa úrovniam z roku 2022. Dôvodom je 30 % nárast cien palív. Index dosiahol 80,3 bodu, za posledné dva mesiace klesol o 20 bodov a zostáva výrazne pod predpandemickými úrovňami.
- AUDNZD pokračuje v uptrend a testuje úroveň 1,22. Na základe pohybov spred dvoch dekád a za predpokladu ďalšej menovej divergencie by potenciálne pásmo tohto pohybu mohlo dosiahnuť 1,30–1,38.
- EURUSD dnes mierne ustupuje na 1,1720. Christine Lagarde včera signalizovala otvorené dvere pre júnové zvýšenie sadzieb, bude však závisieť od dát. Morgan Stanley medzitým posunula svoje očakávanie zvýšenia sadzieb Fedu na rok 2027. Prognózovanie však zostáva náročné, kým neuvidíme prvé kroky Kevina Warshe.
- Podľa Deutsche Bank by sa ceny zlata mohli takmer zdvojnásobiť na 8000 USD za uncu vďaka silnému dopytu centrálnych bánk rozvíjajúcich sa trhov. Tento cieľ je stanovený na najbližších 5 rokov. Zaujímavé je, že medzi hlavných kupcov by mali patriť Saudská Arábia, Katar, SAE a Egypt. Nákupy zlata súvisia s pokračujúcou dedolarizáciou globálnych rezerv.
- Zlato na konci týždňa mierne oživuje a obchoduje sa v blízkosti 4600 USD za uncu.
- Ropa Brent sa stabilizuje po včerajších prudkých pohyboch súvisiacich s expiráciou júnového futures kontraktu. Dnes vidíme otvorenie na 111 USD za barel, podobne ako pri včerajšom a stredajšom závere. Ropa WTI napokon včera jasne ustúpila a aktuálne sa obchoduje na 105 USD za barel.
US500 včera dosiahol nové historické maximum a na začiatku nového mesiaca otvára ešte vyššie. Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.