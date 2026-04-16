Ranné zhrnutie: Rekordy na Wall Street v očakávaní otvorenia Hormuzského prielivu (16.04.2026)

- Neoficiálne informácie naznačujú, že Irán navrhuje čiastočné otvorenie Hormuzského prielivu s využitím teritoriálnych vôd Ománu. Cena ropy na túto správu zatiaľ nereaguje a otvára na včerajších záverečných úrovniach.
- Takýto návrh je podmienený pokrokom v rokovaniach so Spojenými štátmi.
- Obe strany zároveň zvažujú predĺženie prímeria o ďalšie dva týždne. Platnosť prvého prímeria vyprší budúci utorok.
- Ropa Brent sa obchoduje mierne pod úrovňou 95 USD za barel, tesne pred rolloverom futures kontraktov. Ropa WTI sa po rollovere obchoduje nižšie, na úrovni 88 USD za barel.
- Zlato sa drží nad úrovňou 4 800 USD za uncu, ale nepokračuje v silnom odraze zo začiatku týždňa, ktorý súvisí s obrovskou neistotou na trhoch.
- Zároveň sledujeme rekordy na US500 napriek pokračujúcej vojne v Iráne, čo súvisí s dobrými firemnými tržbami. US500 dosiahol úroveň takmer 7 080 bodov a dnes pridáva 0,3 %. Podobná situácia nastáva aj na US100, kde indexový kontrakt prelamuje historické maximá a približuje sa k úrovni 26 500 bodov.
- EURUSD preráža úroveň 1,1800, no rast tohto menového páru súvisí skôr s očakávaniami deeskalácie na Blízkom východe než s očakávaniami zvýšenia sadzieb zo strany ECB.
- Konflikt v rámci Fedu pokračuje. Vypočutia Warsha sa môžu začať budúci týždeň, zatiaľ čo Trump ďalej hrozí odvolaním Powella, ak neskôr neodstúpi zo svojej pozície guvernéra.
- Britský HDP za február rástol silnejšie, než sa očakávalo. Medziročne ide o rast o 1,0 % y/y, zatiaľ čo medzimesačne sledujeme odraz o 0,5 % m/m. GBPUSD testuje oblasť úrovne 1,3600.
- Počas ázijskej seansy sme sa dozvedeli zmiešané dáta z Číny. Dáta o HDP dopadli lepšie, než sa očakávalo, no zároveň prichádzajú slabé údaje týkajúce sa cien nehnuteľností a maloobchodných tržieb.
- HDP za 1. štvrťrok v Číne rastie o 5,0 % y/y oproti očakávaniu 4,8 % y/y a predchádzajúcej úrovni 4,5 % y/y.
- Maloobchodné tržby vzrástli len o 1,7 % y/y, oproti očakávaniu 2,3 % y/y a predchádzajúcej úrovni 2,8 % y/y. Priemyselná produkcia naopak vzrástla mierne nad očakávania na 5,7 % y/y oproti očakávaniu 5,5 % y/y, stále však ide o spomalenie z 6,3 % y/y.
- Muller z ECB uvádza, že zmena úrokových sadzieb na aprílovom zasadnutí nie je vylúčená, hoci väčšina členov banky skôr poukazuje na stabilitu sadzieb. Ešte donedávna trh započítaval 100 % istotu zvýšenia úrokových sadzieb do polovice roka.
- Bitcoin sa včera obchodoval na najvyššej úrovni od začiatku februára, keď prerazil hranicu 75 000 bodov.
- TSMC vykázala rekordné výsledky v Q1 2026 a oznámila rast čistého zisku o 58 % y/y na úroveň 18,1 miliardy USD. Hrubá marža spoločnosti dosiahla 66,2 %. Čisté tržby dosiahli takmer 36 miliárd USD, čo predstavuje medziročný nárast o 40 %.
- Dnes po skončení seansy na Wall Street zverejní svoje výsledky Netflix.
US500 dosahuje nové historické maximá, keď včera prerazil hranicu 7 000 bodov a dnes sa pohybuje na doteraz neprebádaných úrovniach. Zdroj: xStation5
⬆️Graf dňa – US500 rastie na historické maximá! (16.04.2026)
