Ranné zhrnutie – relatívny optimizmus sa vracia na trhy (24. 4. 2026)

Geopolitika a Blízky východ
• Patová situácia vo vzťahoch medzi USA a Iránom trvá už deväť týždňov. Obe strany sa nedokázali dohodnúť na termíne druhého kola rokovaní v Pakistane. Irán odmieta rokovať, kým zostáva v platnosti námorná blokáda. Trump medzitým uviedol, že „má všetok čas sveta“ a neplánuje sa s riešením konfliktu ponáhľať. Pripomeňme, že Trump pôvodne sľuboval vyriešenie situácie v priebehu „štyroch až piatich týždňov“.
• Trump oznámil trojtýždňové predĺženie prímeria medzi Izraelom a Libanonom po rokovaní v Bielom dome so zástupcami oboch strán. Prezidentov optimizmus však rýchlo ochladol. Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon povedal CNN, že predĺženie „nie je stopercentne isté“. Varoval, že Hizballáh aktívne ostreľuje pozície, čím podkopáva prímerie.
• Trump nariadil americkému námorníctvu, aby „strieľalo a zničilo akékoľvek plavidlo“, ktoré kladie míny v Hormuzskom prielive. Zároveň tvrdí, že USA teraz prieliv kontrolujú. V skutočnosti si však Irán nad touto strategickou vodnou cestou naďalej udržiava silnú kontrolu a situácia zostáva napätá.
• Trump pohrozil Spojenému kráľovstvu „vysokými clami“, ak Londýn nezruší daň z digitálnych služieb, ktorá cieli na amerických technologických gigantov – Apple, Google a Meta. Ide o ďalší zdroj napätia v transatlantických vzťahoch pred plánovanou Trumpovou štátnou návštevou Spojeného kráľovstva.
Ekonomika a makrodáta
• Jadrová inflácia v Japonsku (core CPI) dosiahla v marci 1,8 % medziročne. Bola v súlade s očakávaniami, no už druhý mesiac po sebe zostala pod 2 % cieľom BOJ. Zároveň smerom nahor prekvapil index cien výrobcov v službách (PPI) – 3,1 % oproti očakávaným 3,0 % a predchádzajúcim 2,7 %. To signalizuje pretrvávajúce cenové tlaky v ekonomike. Energetický šok spojený s vojnou s Iránom by mal v najbližších mesiacoch vrátiť infláciu nad cieľ, takže júnové zvýšenie sadzieb BOJ zostáva v hre.
• Japonská ministerka financií Katayama zosilnila intervenčnú rétoriku voči jenu. Varovala pred „rozhodným postupom“ proti menovým špekuláciám v úzkej koordinácii s USA. Jen sa pohybuje okolo psychologickej hranice 160 za dolár. Zmienka o koordinácii s Washingtonom pripomína podmienky, ktoré predchádzali prvej spoločnej menovej intervencii USA a Japonska za 15 rokov.
• Trump varoval Američanov, že vyššie ceny benzínu pretrvajú „ešte nejaký čas“ pre sprísnenie sankcií voči Iránu. Tento komentár má reálne dôsledky pre infláciu. Vyššie náklady na energie sa môžu prelievať do dopravy, logistiky a spotrebného tovaru, čo by pridalo ďalšiu vrstvu cenových tlakov a skomplikovalo vývoj sadzieb Fedu.
• Lufthansa zrušila 20 000 letov pre rast cien leteckého paliva. Ide o priamy dôsledok krízy na ropnom trhu, ktorá vyplýva z konfliktu v oblasti Perzského zálivu. To ukazuje, že energetická kríza začína mať reálny vplyv na európsky dopravný sektor.
Akciové trhy – Wall Street a Ázia
• Wall Street uzavrela štvrtkovú seansu v červených číslach. Index S&P 500 klesol o 0,4 % a Nasdaq Composite stratil 0,9 %, čo bol jeho najhorší deň za takmer mesiac. Oba indexy pritom počas seansy predtým stanovili nové intradenné maximá. Za celý týždeň je S&P 500 nižšie iba o 0,3 % a Nasdaq o 0,1 %. To je prekvapivo málo vzhľadom na týždenný rast cien ropy o 16–17 %.
• Futures na americké indexy sú pred piatkovou seansou zmiešané. Futures na S&P 500 sú takmer bez zmeny, futures na Nasdaq 100 rastú približne o 0,4 % vďaka Intelu a futures na Dow klesajú asi o 0,2 %. Trh zostáva v režime úzkeho leadershipu. Cameron Dawson z NewEdge Wealth upozorňuje, že rast ťahajú takmer výhradne polovodiče. ETF iShares Semiconductor ETF (SOXX) zaznamenalo už 17. rastovú seansu v rade.
• Ázijské trhy sa v piatok obchodovali zmiešane. Nikkei 225 posilnil o 0,71 % vďaka sile technologického sektora, zatiaľ čo Topix vzrástol o 0,30 %. Naopak Hang Seng stratil 0,61 %, CSI 300 klesol o 0,28 %, Kospi odpísal 0,23 % a austrálsky ASX 200 oslabil o 0,29 %. Predĺženie prímeria medzi Izraelom a Libanonom investorov neupokojilo.
Meny
• Dolár mierne posilnil a obchoduje sa v úzkom pásme. USDJPY zostáva okolo 159,8, teda blízko kľúčovej úrovne 160, na ktorej japonské úrady signalizovali pripravenosť na intervenciu. EURUSD mierne klesá o 0,04 % na 1,168, zatiaľ čo GBPUSD je prakticky bez zmeny na 1,346.
• Zlotý mierne stráca. USD/PLN je na 3,63 (+0,06 %) a EUR/PLN na 4,24 (+0,08 %). Na širšom menovom trhu oslabujú komoditné meny a meny rozvíjajúcich sa trhov. Nórska koruna, juhoafrický rand a mexické peso strácajú voči doláru. PBOC stanovila fixing USD/CNY na 6,8674, výrazne nad odhadmi trhu (6,8400), čo naznačuje pokračujúce riadené oslabovanie jüanu.
Komodity
• Ceny ropy zostávajú zvýšené pre patovú situáciu medzi USA a Iránom a pokračujúcu blokádu Hormuzského prielivu. Brent za týždeň posilnil takmer o 17 %, zatiaľ čo WTI vzrástla približne o 16 %. V piatok ráno sa WTI obchoduje okolo 96 USD za barel (-1,0 % v seanse) a Brent blízko 99 USD (-1,2 %). Ide o korekciu po silnom týždennom raste, trend však zostáva rastový.
• Zlato odovzdáva časť ziskov. Klesá o 0,36 % na približne 4 677 USD za uncu. Striebro stráca 0,60 %. Zemný plyn (NATGAS) klesá o 0,51 %. Goldman Sachs odhaduje, že ťažba ropy v Perzskom zálive by sa po otvorení Hormuzského prielivu mohla rýchlo obnoviť. Zatiaľ však ide iba o hypotetický scenár.
• Palivová kríza dopadá na ázijské rafinérie. Vojna s Iránom núti rafinérie v Ázii obmedzovať spracovanie, čo ohrozuje dodávky nafty a leteckého paliva v regióne. Práve to viedlo Lufthansu k rozhodnutiu zrušiť 20 000 letov.
Spoločnosti
• Intel – akcie vzrástli o 19 % po zverejnení výsledkov za 1. kvartál, ktoré výrazne prekonali očakávania. EPS dosiahol 0,29 USD oproti konsenzu 0,01 USD a tržby dosiahli 13,58 miliardy USD oproti očakávaným 12,42 miliardy USD. Spoločnosť zároveň zvýšila výhľad pre 2. kvartál. Ide o hlavný motor rastu na Nasdaqu.
• SAP vzrástol v poobchodnej fáze o 5 % vďaka lepším než očakávaným výsledkom. EPS dosiahol 1,72 USD oproti očakávaným 1,69 USD a cloudové tržby vzrástli o 19 %. Spoločnosť však uviedla, že jej výhľad na rok 2026 počíta s deeskaláciou konfliktu na Blízkom východe.
• Nike oznámila prepustenie 1 400 zamestnancov. Ide o druhé kolo škrtov v tomto roku.
• DeepSeek zverejnil preview verziu svojho modelu V4. Ide o ďalšiu kapitolu čínskeho závodu v oblasti AI. Model je open-source a má konkurovať najlepším svetovým veľkým jazykovým modelom (LLM). Alibaba oznámila integráciu svojho modelu Qwen do vozidiel vyrábaných spoločnosťami BYD a Volkswagen v rámci lokálneho spoločného podniku. To odráža rastúci trend využitia AI v automobilovom priemysle.
Kryptomeny
• Bitcoin klesá o 0,38 % a obchoduje sa okolo 77 500–77 700 USD. Kryptotrh čaká na sobotný krypto summit v Mar-a-Lago, kde má vystúpiť Trump. Podujatie je otvorené výhradne pre 297 najväčších držiteľov memecoinu $TRUMP. To by mohlo cez víkend vyvolať volatilitu v segmente memecoinov.
Čo očakávať od dnešnej seansy
• Pred otvorením amerických trhov zverejnia kvartálne výsledky Procter & Gamble, Norfolk Southern, Charter Communications a SLB. Najmä výsledky SLB z ropného sektora môžu ukázať vplyv energetickej krízy na odvetvie.
• O 16:00 bude zverejnený finálny údaj indexu spotrebiteľskej dôvery University of Michigan za apríl. Na pozadí Trumpových varovaní pred vyššími cenami benzínu môže údaj potvrdiť zhoršenie nálady amerických domácností.
• Trhy zostanú citlivé na správy z Blízkeho východu. Víkend sa črtá ako turbulentný pre zvýšenú pripravenosť Izraela na možnú eskaláciu. Úzky trhový leadership dominovaný polovodičmi a rozdiel medzi optimizmom investorov a geopolitickou realitou vytvárajú krehké prostredie. Akýkoľvek negatívny titulok by mohol spustiť prudkú korekciu.
Aktuálna trhová volatilita. Zdroj: xStation
