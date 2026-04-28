Ranné zhrnutie 📈 Ropa na najvyššej úrovni od 7. apríla, Wall Street neistý pred Fedom

- Indexy mierne oslabujú po rekordných ziskoch z posledných dní. Zostávajú však blízko svojich maxím pred zverejnením tržieb veľkých technologických spoločností po skončení seansy v USA: Microsoftu, Alphabetu a Meta Platforms. Investori čakajú na reporty megacap spoločností aj na signály centrálnych bánk o ekonomickom dopade konfliktu v Iráne.
- Dnes o 20:00 oznámi Fed svoje rozhodnutie. Centrálna banka takmer určite ponechá sadzby bez zmeny. Trhy budú pozorne sledovať postoj šéfa Fedu Jeroma Powella.
- Rast akcií sa spomalil pre vyššie ceny ropy, no rastový trend zostáva zachovaný. Index S&P 500 smeruje k najlepšiemu mesačnému záveru od roku 2020. Investori sa dnes sústreďujú na výsledky IT gigantov s celkovou valuáciou nad 16 biliónov USD. Tieto firmy tvoria približne 25 % trhovej kapitalizácie indexu.
- Trump zvolal zasadnutie tímu pre národnú bezpečnosť kvôli iránskemu návrhu na riešenie konfliktu. Irán navrhol dočasné riešenie, ktoré zahŕňa znovuotvorenie Hormuzského prielivu výmenou za zrušenie americkej námornej blokády. USA najnovší návrh posudzujú, ale zdôrazňujú svoje „červené línie“, vrátane zabránenia Teheránu získať jadrové zbrane.
- Počas ázijskej seansy ponechala Bank of Japan úrokové sadzby bez zmeny na 0,75 %, v súlade s očakávaniami trhu. V Japonsku index Nikkei klesol o viac než 1,5 %, hoci Topix vzrástol o 0,7 %. Čínsky Hang Seng takisto odpísal viac než 1 % a od začiatku roka stráca takmer 3 %.
Ropa vystúpila nad 103 USD za barel, čo je najvyššia úroveň za posledné tri týždne. Prerazila nad 71,8 % Fibonacciho retracement aprílového poklesu. Neistota okolo konfliktu na Blízkom východe a uzavretie Hormuzského prielivu vytvárajú tlak na rast energetických komodít.
Zdroj: xStation5
Denné zhrnutie: Irán sa usiluje o prímerie, zatiaľ čo trhy čakajú na stredu
