🛢️ Ranné zhrnutie: Ropa sa vracia nad 90 USD, čínska AI ochladzuje technologický sektor

📈 Americké akciové trhy (Wall Street)
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Piatkové obchodovanie na Wall Street sa skončilo plošným výpredajom, ktorý zasiahol takmer celý trh.
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Index Dow Jones klesol o 0,8 %, S&P 500 stratil 1 % a technologický Nasdaq odišiel nadol o 1,4 %.
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Najväčší predajný tlak sa sústredil v technologickom sektore, kde Netflix zakončil deň s poklesom o 7 % po sklamaní z kvarálnych výsledkov.
🌍 Geopolitika a konflikt na Blízkom východe
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Situácia na Blízkom východe zostáva v centre pozornosti investorov.
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USA uskutočnili deviatu noc po sebe vzdušné útoky na ciele v Iráne.
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Podľa CENTCOM majú tieto akcie za cieľ oslabiť iránske vojenské kapacity, vrátane schopnosti viesť operácie proti obchodným lodiam v oblasti Hormuzského prielivu.
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Konflikt sa postupne rozširuje na ďalšie časti regiónu.
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Zaznamenalo sa vypálenie striel z Kuvajtu smerom na Irán, výbuchy v južnej časti krajiny a ďalšie útoky na ciele spojené s USA v štátoch Perzského zálivu, okrem iného v Kuvajte, Jordánsku a Bahrajne.
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Rastúce napätie zvyšuje riziko ďalšej vojenskej eskalácie a narušenia prepravy energetických surovín.
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Podľa amerických zdrojov sa Trumpova administratíva pripravuje na možnosť širšieho konfliktu s Iránom a urýchľuje presun vojenských síl do regiónu.
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Posilnenie vojenskej prítomnosti USA prehlbuje obavy, že akcie môžu presiahnuť doterajšie obmedzené operácie.
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Iránsky minister zahraničných vecí uviedol, že diplomatické rokovania by sa mali začať až po dosiahnutí vojenskej prevahy Teheránom, čo naznačuje absenciu ochoty k rýchlemu kompromisu.
🛢️ Energetické komodity
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Ďalším faktorom, ktorý prispel k nervozite na ropnom trhu, boli správy Iránu o zaminovaní a explózii dvoch tankerov v Hormuzskom prielive – jednej z najdôležitejších trás prepravy ropy na svete.
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Irán tiež uskutočnil ďalšiu vlnu raketových útokov v oblasti Perzského zálivu.
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Trh rýchlo zvýšil ocenenie geopolitického rizika, keďže cez Hormuzský prieliv prechádza približne 20 % svetového obchodu s ropou.
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Prípadné obmedzenia v preprave by mohli viesť k výraznému poklesu ponuky suroviny.
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V dôsledku toho ropa Brent opäť presiahla úroveň 90 USD za barel a investori začali diskontovať scenár ďalšej eskalácie konfliktu a potenciálnych problémov s dodávkami energie.
🤖 Sektor umelej inteligencie a polovodičov
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Sektor umelej inteligencie (AI) zostáva druhou kľúčovou trhovou témou.
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Čínska AI spoločnosť Moonshot sa rozhodla dočasne obmedziť nové registrácie do modelu Kimi K3, keďže záujem o produkt prekročil kapacity existujúcej výpočtovej infraštruktúry.
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Rastúca popularita čínskych AI modelov prehĺbila obavy, že môžu účinne konkurovať západným riešeniam.
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Uvedenie Kimi K3 vyvolalo predajný tlak na akcie polovodičových spoločností, a to v dôsledku obáv investorov, že efektívnejšie a lacnejšie AI modely môžu spomaliť tempo výdavkov na nákladnú infraštruktúru, vrátane GPU čipov a riešení od Nvidie a Micronu.
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Trh začal opätovne prehodnocovať dominanciu USA v pretekoch o AI, pričom sa obáva zopakovania efektu „DeepSeek moment" — teda situácie, keď čínske subjekty vytvárajú pokročilé modely pri výrazne nižších nákladoch.
🌏 Ázijské trhy a menová politika
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Ázijské burzy zakončili obchodovanie v zmiešaných náladách, pričom najväčší predajný tlak zasiahol Južnú Kóreu a Japonsko.
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Index KOSPI klesol o približne 4,5 % a Nikkei 225 stratil okolo 4 %, čo bolo výsledkom poklesu technologických spoločností a výrobcov polovodičov.
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Investori sa obávajú, že predchádzajúce nadšenie okolo AI viedlo k príliš vysokým oceneniam a rozvoj efektívnejších modelov zmení očakávania týkajúce sa budúceho dopytu po čipoch.
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Čína sa v rámci regiónu vyznačovala pozitívne, keďže investori identifikovali potenciálnych beneficientov domáceho rozvoja AI sektora.
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Trh zároveň zachováva opatrnosť voči sektoru polovodičov, keďže pokračuje prebiehajúce prehodnocovanie potrieb AI infraštruktúry.
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Ľudová banka Číny (PBoC) ponechala úverové sadzby bez zmeny (ročná sadzba LPR dosiahla 3,0 % a päťročná 3,5 %), čo signalizuje opatrný prístup Pekingu k podpore ekonomiky pri súčasnom úsilí o udržanie stability kurzu jüanu.
💱 Devízový trh
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Rast cien ropy vyvoláva výrazný tlak na ázijské meny.
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Analytici MUFG poukazujú, že ázijské ekonomiky, ktoré sú veľkými dovozcami energie, pociťujú dôsledky drahšej suroviny obzvlášť prostredníctvom vyšších dovozných nákladov a zhoršenia obchodnej bilancie.
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Pretrvávanie geopolitického napätia na Blízkom východe môže prehĺbiť tlak na meny regiónu, čo prospieva ďalšiemu posilňovaniu amerického dolára (USD).
⛏️ Drahé kovy
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Na komoditnom trhu zostáva zlato pod miernym tlakom a pohybuje sa v okolí úrovne 4 000 USD za uncu.
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Striebro zaznamenáva rast o približne 1,3 % a udržiava sa nad úrovňou 56 USD.
🪙 Digitálne aktíva (kryptomeny)
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Trh digitálnych aktív je pod miernym klesajúcim tlakom.
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Bitcoin stráca približne 0,4 % a testuje úroveň 64 000 USD.
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Ethereum vykazuje väčšiu stabilitu s miernym poklesom v oblasti 1 850 USD.
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