Uber investuje až 1,25 miliardy USD do Rivianu, keď zrýchľuje tlak do robotaxi

Uber 19. marca oznámil, že investuje až 1,25 miliardy USD do spoločnosti Rivian v rámci dohody o robotaxi, ktorá sa začne nasadením 10 000 plne autonómnych SUV R2 od roku 2028. Akcie Rivianu po oznámení vzrástli v predobchodnej fáze približne o 9 %, keďže investori sa zamerali na rozsah partnerstva a hlbší vstup Rivianu do autonómneho riadenia.
Dohoda sa začína s 10 000 robotaxi R2
Uber uskutoční počiatočnú investíciu vo výške 300 miliónov USD, pričom zvyšné financovanie bude pokračovať do roku 2031 a bude naviazané na splnenie konkrétnych míľnikov v oblasti autonómneho riadenia zo strany Rivianu. Robotaxi R2 budú dostupné výhradne na platforme Uberu a prvé spustenie je plánované v San Franciscu a Miami v roku 2028.
Uber má zároveň opciu na nákup až 40 000 ďalších robotaxi od roku 2030. Ak firmy splnia všetky míľniky, očakávajú, že do konca roka 2031 nasadia tisíce neobsluhovaných robotaxi Rivian R2 v 25 mestách v USA, Kanade a Európe.
Prečo je partnerstvo dôležité
Dohoda posilňuje stratégiu Uberu budovať autonómnu sieť prostredníctvom partnerstiev namiesto vývoja celej robotaxi technológie vo vlastnej réžii. Reuters uviedol, že Uber už spolupracuje naprieč sektorom autonómnych vozidiel vrátane partnerstiev s Waymo, Baidu, Lucid a Nvidia, zatiaľ čo konkurencia v oblasti bezpilotnej prepravy ďalej silnie.
Pre Rivian partnerstvo predstavuje významné komerčné využitie pripravovaného SUV R2 v čase, keď sa firma snaží rozšíriť svoj biznis za hranice prémiových elektromobilov. Reuters uviedol, že Rivian zatiaľ robotaxi nespustil, no v decembri predstavil svoj prvý vlastný počítačový čip pre samořízení a v tomto štvrťroku sa chystá uviesť menšie SUV R2.
Trhy teraz budú sledovať, či Rivian dokáže splniť požadované autonómne míľniky, či bude počiatočná investícia 300 miliónov USD bez problémov dokončená a či prvé spustenie v roku 2028 zostane podľa plánu. Investori budú tiež sledovať, či Uber dokáže svoj rastúci zoznam partnerstiev v oblasti AV premeniť na dobre škálovateľnú robotaxi platformu v nasledujúcich rokoch.
