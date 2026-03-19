Cukor na päťmesačnom maxime 🍬

- Biely cukor vzrástol na päťmesačné maximum a dostal sa na 449,40 USD za tonu.
- Narušenie dopravy v Hormuzskom prielive ohrozuje približne 6 % svetového obchodu s cukrom.
- Problémy s dodávkami dopadajú najmä na Blízky východ, východnú Afriku a časť Ázie.
- Ďalší vývoj bude závisieť predovšetkým od Brazílie a od pomeru výroby medzi cukrom a etanolom.
Cena bieleho cukru vystúpila na najvyššiu úroveň od októbra, keď napätie okolo vojny s Iránom a narušenie dopravy v Hormuzskom prielive zvýšili obavy o dodávky do kľúčových regiónov. Najaktívnejší kontrakt v Londýne posilnil až o 2,7 % na 449,40 USD za tonu, zatiaľ čo surový cukor v New Yorku vzrástol o viac než 3 %.
Hormuzský prieliv, ktorý je zásadnou tepnou svetového obchodu, je od vypuknutia konfliktu prakticky ochromený. Podľa odhadov sa tým dostalo pod tlak približne 6 % svetového obchodu s cukrom. Lode prepravujúce surový cukor do hlavných rafinérskych centier na Blízkom východe zostávajú zablokované alebo musia voliť dlhšie trasy, čo obmedzuje výrobu rafinovaného cukru v čase, keď regionálny dopyt zostáva silný.
Najväčší problém sa týka krajín Perzského zálivu, ktoré sú závislé od pravidelných dodávok surového cukru najmä z Brazílie a ďalších exportérov. Meškania a presmerovanie lodí tak vytvárajú medzery v zásobovaní nielen na Blízkom východe, ale aj vo východnej Afrike a častiach Ázie.
Rast cien cukru navyše podporuje aj zdražovanie ropy. Trh sleduje, či brazílska spoločnosť Petrobras pristúpi k zvýšeniu domácich cien benzínu. Ak by k tomu došlo, brazílske cukrovary by mohli väčšiu časť cukrovej trstiny smerovať do výroby etanolu namiesto cukru. To by ďalej znížilo globálnu ponuku sladidla a vytvorilo ďalší tlak na rast cien.
Situáciu komplikuje aj slabší vývoz z Indie, kde nižšia produkcia obmedzuje dostupnosť cukru na svetovom trhu. Investori sa tak čoraz viac spoliehajú práve na Brazíliu a jej rozhodnutie, ako rozdeliť produkciu medzi cukor a etanol, bude v najbližších mesiacoch pre vývoj trhu kľúčové.
Graf SUGAR (H1)
Cena cukru výrazne posilnila a aktuálne sa pohybuje okolo 15,21, teda na najvyšších úrovniach za posledné sledované obdobie. Trh sa po sérii silných rastových sviečok dostal nad predchádzajúce lokálne maximá a zároveň sa drží nad oboma kĺzavými priemermi. EMA 50 sa nachádza na 14,53 a SMA 100 na 14,28, čo potvrdzuje pokračujúce býčie nastavenie a prevahu kupcov. CCI sa pohybuje okolo hodnoty 121, čo ukazuje na silné pozitívne momentum, hoci zároveň naznačuje, že trh sa už dostáva do viac prekúpenej oblasti. Aj indikátor Momentum sa drží nad hranicou 100, konkrétne okolo 105,06, a potvrdzuje pokračujúcu silu rastového pohybu. Vývoj objemov navyše ukazuje zvýšenú aktivitu počas posledného impulzu nahor, čo posilňuje dôveryhodnosť tohto prerazenia.
Z technického pohľadu je teraz dôležité, či sa cukor dokáže udržať nad prerazenou oblasťou okolo 15,15–15,21. Ak áno, trh môže pokračovať v raste a nadviazať na súčasný býčí impulz. V prípade krátkodobej realizácie ziskov bude prvá dôležitá podpora ležať okolo 14,95 a potom pri EMA 50 na 14,53, kde by sa kupci mohli znovu aktivovať.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Denné zhrnutie: Wall Street oslabuje, zlato klesá, dolár ďalej víťazí v režime risk-off (20.03.2026)
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (20.03.2026)
Bitcoin prešľapuje na úrovni 70 000 USD 💰
Zhrnutie trhov: Európske akcie oživujú, zatiaľ čo ropa sa blíži k 110 USD
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.