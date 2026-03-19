Adobe čelí vyšetrovaniu v Británii pre poplatky za predčasné zrušenie predplatného 🎨

- Britský úrad CMA preveruje storno poplatky pri predplatnom spoločnosti Adobe.
- Sporné je účtovanie až 50 % zostávajúcich ročných platieb pri zrušení po 14 dňoch.
- Regulátor zatiaľ nerozhodol, či Adobe porušilo zákon.
- Vyšetrovanie môže viesť k nápravným opatreniam, kompenzáciám aj prípadným pokutám.
Spoločnosť Adobe sa dostala do hľadáčika britského protimonopolného úradu CMA, ktorý preveruje, či poplatky za predčasné zrušenie predplatného pri niektorých produktoch neporušujú zákony na ochranu spotrebiteľa. Regulátor sa zameria na to, či sú tieto poplatky voči zákazníkom neférové a či nie sú zároveň zavádzajúce.
Vyšetrovanie sa týka najmä ročných tarifov produktov ako Photoshop, Illustrator alebo Adobe Premiere. Ak zákazník takéto členstvo zruší po viac ako 14 dňoch od uzatvorenia, Adobe mu účtuje až polovicu zostávajúcich ročných poplatkov. Práve tento model teraz britský úrad detailne preveruje.
CMA zatiaľ neuzavrel, že by Adobe skutočne porušilo zákon. Úrad iba uviedol, že chce overiť, či sú podmienky nastavené transparentne a v súlade s pravidlami ochrany spotrebiteľa. Na dokončenie prvej fázy vyšetrovania má čas do septembra.
Prípad je významný aj preto, že britský regulátor vlani získal nové právomoci. Po novom môže priamo ukladať nápravné opatrenia, vymáhať kompenzácie pre spotrebiteľov a udeľovať pokuty, bez toho, aby musel spor najskôr riešiť súdnou cestou. Ide už o deviate podobné vyšetrovanie od rozšírenia týchto právomocí.
Pre Adobe tak nejde len o reputačný problém, ale aj o potenciálne regulačné riziko. Ak by CMA dospel k záveru, že firma konala nezákonne, môže nasledovať zmena obchodných podmienok, sankcie alebo ďalšie opatrenia voči spoločnosti.
Články:
📈Planet Labs rastie, keď rekordné tržby a backlog podporujú rastový výhľad
📉Akcie Super Micro prudko padajú po tom, čo bol spoluzakladateľ obvinený v údajnej schéme pašovania AI serverov
🤝Partnerstvo Nvidie s Groq sa mení na reálne produkty, keď zrýchľuje tlak do AI inferencie
SAP stráca 4 % napriek pozitívnemu odporúčaniu od Bernsteinu 📉
