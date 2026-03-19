Akcia týždňa: Micron Technology v zlatom okamihu pamäťového cyklu

Micron Technology oznámil rekordné výsledky za 2. štvrťrok fiškálneho roka 2026, keď prekonal trhové očakávania dvojciferným rozdielom a potvrdil, že AI poháňaný supercyklus v pamäťovom segmente vstupuje do fázy bezprecedentnej ziskovosti. Napriek fundamentálne euforickej reakcii na výsledky akcie spoločnosti po skončení obchodovania klesli o 5 až 7 % pre obavy z vyšších kapitálových výdavkov, čo predstavuje klasický scenár „sell the news“, ktorý však nemení dlhodobú rastovú trajektóriu.
Kľúčové finančné výsledky za Q2 FY2026:
- Tržby: 23,86 mld. USD (+75 % q/q, +196 % y/y; trhový konsenzus 19 mld. USD)
- Čistý zisk: 14,02 mld. USD
- EPS: 12,20 USD
- Hrubá marža: 74,4 %
- Prevádzkové cash flow: 11,90 mld. USD
Takéto výrazné prekonanie odhadov nie je náhoda. Micron naplno ťaží z úplne vypredaných zásob HBM a serverových DRAM, kde dopyt zo strany hyperscalerov výrazne prevyšuje ponuku. Marže sa vrátili na historické maximá cyklu a silná prevádzková páka premenila rast tržieb na exponenciálny rast ziskov.
Rozdelenie rastu podľa segmentov
Výsledky za Q2 FY2026 ukazujú, že rast Micronu je ťahaný predovšetkým segmentmi spojenými s cloudom a AI, ktoré sa stali základom súčasného supercyklu v pamäťovom segmente.
- Cloud Memory Business Unit: Tržby dosiahli 7,75 mld. USD pri prevádzkovej marži 66 %, a to vďaka silnému dopytu po HBM3E a HBM4 pre AI akcelerátory. Objednávková kniha pre aktuálny fiškálny rok je v podstate úplne vypredaná, čo poskytuje výnimočne vysokú viditeľnosť tržieb pre nadchádzajúce štvrťroky.
- Core Data Center Business Unit: Tržby dosiahli 5,69 mld. USD, čo predstavuje rast o 139 % q/q, pri prevádzkovej marži 62 %. Tento segment je zameraný najmä na serverové DRAM pre hyperscalerov a dátové centrá investujúce do AI infraštruktúry.
- Mobile & Client Business Unit: Tento segment vygeneroval tržby vo výške 7,71 mld. USD pri prevádzkovej marži 76 %, čo odráža oživenie trhu so smartfónmi a PC a zároveň rastúci podiel produktov s vysokou maržou v predajnom mixe.
- Automotive & Embedded Business Unit: Tržby dosiahli 2,71 mld. USD pri marži 52 %, podporené rastúcim dopytom po embedded pamätiach, automobilových riešeniach a aplikáciách v oblasti IoT.
Všetky segmenty vykázali zlepšenie ziskovosti, čo potvrdzuje úspešnú reštrukturalizáciu produktového mixu. Podiel pokročilých pamätí, vrátane HBM a moderných data center DRAM, vzrástol na viac než 40 % celkových tržieb, čo výrazne zvýšilo priemernú maržu spoločnosti.
Tento produktový mix zvyšuje ziskovosť a zároveň znižuje citlivosť Micronu na cyklické výkyvy spotrebiteľského trhu. Produkty s vysokou pridanou hodnotou fungujú ako bariéry vstupu pre konkurenciu a zabezpečujú stabilnejšie tržby aj strategickú výhodu pri cenových rokovaniach a plánovaní výroby v nasledujúcich rokoch.
Výhlaď pre Q3 FY2026, dividenda a kapitálové výdavky
Po rekordných výsledkoch za Q2 zverejnil Micron mimoriadne ambiciózny výhlaď pre tretí štvrťrok, ktorý výrazne prekonal trhové očakávania. Manažment očakáva:
- Tržby: približne 33,5 mld. USD
- EPS: 19,15 USD
- Hrubá marža: približne 81 %
Tento výhlaď odráža pretrvávajúci napätý dopyt po HBM a plné využitie výrobných kapacít v FY2026 aj FY2027, čo zabezpečuje vysokú viditeľnosť tržieb pre najbližšie štvrťroky.
Micron zároveň oznámil zvýšenie štvrťročnej dividendy o 30 % na 0,15 USD na akciu, čím signalizuje dôveru v tvorbu cash flow a vo svoju finančnú stabilitu.
Súčasne sa očakávajú kapitálové výdavky pre Q3 vo výške 7 až 8 mld. USD, pričom celkové výdavky za FY2026 by mali dosiahnuť približne 30 mld. USD. Práve tieto vysoké investície vyvolali krátkodobé obavy trhu a viedli k poklesu akcií po skončení obchodovania — typický efekt „sell the news“. Tieto výdavky sú však strategické a smerujú k udržaniu technologického líderstva v HBM a k rozšíreniu výrobných kapacít tak, aby firma dokázala pokryť rastúci dopyt po pamätiach pre AI a dátové centrá.
Kontext odvetvia a pozícia Micronu na trhu
Súčasný supercyklus v pamäťovom segmente, v ktorom Micron zohráva kľúčovú úlohu, je predovšetkým štrukturálny a je poháňaný rýchlou expanziou umelej inteligencie, dátových centier a modernej výpočtovej infraštruktúry. Na rozdiel od predchádzajúcich cyklov nie je rast tržieb založený iba na oživení cien DRAM a NAND, ale na stabilnom dopyte po pokročilých produktoch s vysokou pridanou hodnotou. Ceny DRAM vzrástli v minulom štvrťroku o 90–95 % q/q a ceny NAND o 55–60 %, pričom rastúci podiel HBM a serverových pamätí pomáha udržiavať rekordné marže.
Bariéry vstupu do segmentu HBM sú vysoké, keďže na globálnom trhu pôsobí len niekoľko dodávateľov. To chráni ziskovosť Micronu a zvyšuje predvídateľnosť tržieb. Zároveň však zostávajú relevantné aj riziká odvetvia, vrátane geopolitického napätia v Ázii, výkyvov spotrebiteľského dopytu, konkurenčného tlaku a cyklickej povahy trhu s pamäťami. Súčasný produktový mix a silná pozícia v segmente AI však výrazne znižujú citlivosť firmy na krátkodobé výkyvy trhu.
Micron je teraz vnímaný ako priamy príjemca boomu AI pamätí, pričom jeho akcie prekonávajú širšie americké indexy, čo potvrdzuje investičnú atraktivitu firmy pri rastúcich tržbách a stabilných maržách. Trvácnosť tohto supercyklu podporuje pokračujúci rast tržieb aj smerom k roku 2028, pričom ročný rast v segmentoch data center a AI pamätí môže dosahovať 50–70 %.
Finančná analýza Micron Technology za Q2 FY2026 a výhlaď
Micron Technology dosiahol v Q2 FY2026 mimoriadne výsledky. Tržby dosiahli rekordných 23,86 mld. USD, čo predstavuje rast o 75 % q/q a 196 % y/y. Takýto dynamický rast potvrdzuje dominantné postavenie spoločnosti na trhu s pamäťami, najmä v oblasti pokročilých riešení pre AI a dátové centrá.
Aj prevádzková ziskovosť sa výrazne zlepšila. Non-GAAP hrubá marža dosiahla 74,4 %, čo je úroveň typická pre historické maximá pamäťového cyklu. GAAP čistý zisk prekročil 13,79 mld. USD a non-GAAP EPS dosiahlo 12,20 USD, čo predstavuje rast o 150 % q/q. Vysoké marže odrážajú priaznivý produktový mix, s rastúcim podielom riešení HBM a serverových DRAM, ktoré sú vysoko ziskové a majú stabilný, predvídateľný dopyt.
Prevádzkové cash flow vzrástlo na 11,90 mld. USD, čo potvrdzuje schopnosť spoločnosti generovať výraznú hotovosť aj pri financovaní intenzívnych kapitálových investícií. Čisté CapEx v Q2 dosiahli 5 mld. USD, čo odráža agresívne rozširovanie výrobných kapacít a udržiavanie technologického líderstva. CapEx pre Q3 by mali vzrásť na 7 až 8 mld. USD, čo ukazuje na dlhodobú rastovú stratégiu a prípravu na ďalšiu expanziu v oblasti HBM.
Z pohľadu kapitálovej efektivity spoločnosť Micron výrazne zlepšila ROIC, ktorý teraz prevyšuje náklady kapitálu (WACC). To poukazuje na tvorbu hodnoty pre akcionárov a efektívne využívanie zdrojov určených na rozvoj.
Súvaha zostáva silná a stabilná. Vysoká úroveň hotovosti poskytuje komfortnú likviditu a flexibilitu pri budúcom investičnom rozhodovaní. Finančná stabilita je v polovodičovom priemysle kľúčová, pretože investície sú vysoké a trhové cykly veľmi volatilné.
Výhlaď pre nadchádzajúce štvrťroky zostáva optimistický. Manažment očakáva, že tržby v Q3 FY2026 dosiahnu približne 33,5 mld. USD, hrubá marža by mala dosiahnuť 81 % a non-GAAP EPS približne 19,15 USD. Tento silný výhlaď odráža pokračujúci vysoký dopyt po HBM a DRAM, ako aj plne vypredané výrobné kapacity na nadchádzajúce štvrťroky.
Výsledky za Q2 FY2026 a zverejnený výhlaď jasne ukazujú, že sa Micron nachádza vo výnimočne priaznivej fáze svojho vývoja. Výrazný rast tržieb, rekordné marže, efektívne riadenie nákladov a intenzívne kapitálové investície vytvárajú pevný základ pre ďalšiu expanziu. Micron posilňuje svoju pozíciu na rastúcom trhu s pamäťami, ktorý je ťahaný rastúcim dopytom po pokročilých riešeniach pre AI a dátové centrá. Všetky tieto faktory poukazujú na ďalší rastový potenciál a finančnú stabilitu v nasledujúcich štvrťrokoch.
Prehľad ocenenia
Spoločnosť Micron Technology sme ocenili pomocou modelu diskontovaných peňažných tokov (DCF). Táto analýza slúži len na informačné účely a nepredstavuje investičné odporúčanie ani presné ocenenie akcie.
Model predpokladá pokračujúci dynamický rast tržieb, ktorý je ťahaný predovšetkým segmentmi DRAM, NAND a HBM, ktoré tvoria jadro podnikania spoločnosti. Počiatočný rast je mimoriadne silný najmä vďaka rastúcemu dopytu po pokročilých pamäťových riešeniach v oblasti AI, dátových centier a moderných mobilných zariadení.
Ďalší rastový potenciál podporujú aj technologické inovácie, vrátane nových generácií pamätí, ktoré zvyšujú výkon a funkčnosť produktov.
Model ocenenia predpokladá náklady kapitálu (WACC) vo výške 10,5 % počas celého prognózovaného obdobia, čo odráža špecifiká sektora a mierne zadlženie Micronu. Terminálna hodnota je založená na konzervatívnom tempe rastu tržieb vo výške 2 %.
Na základe tejto analýzy je akcia Micron Technology Inc. ocenená na 525,19 USD, čo prevyšuje súčasnú trhovú cenu 435,00 USD a implikuje potenciálny rast o 21 %. Súčasné fundamenty a finančné prognózy naznačujú, že Micron zaujíma priaznivú pozíciu v cykle polovodičových pamätí a kombinuje charakteristiky cyklického oživenia s dlhodobým rastom, ktorý je ťahaný rozvojom AI a infraštruktúry dátových centier.
Články:
📈Planet Labs rastie, keď rekordné tržby a backlog podporujú rastový výhľad
📉Akcie Super Micro prudko padajú po tom, čo bol spoluzakladateľ obvinený v údajnej schéme pašovania AI serverov
🤝Partnerstvo Nvidie s Groq sa mení na reálne produkty, keď zrýchľuje tlak do AI inferencie
SAP stráca 4 % napriek pozitívnemu odporúčaniu od Bernsteinu 📉
