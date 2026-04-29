Ranné zhrnutie: Smršť rozhodnutí Fedu a BoC plus tržby Mag7 za 1. štvrťrok ⚡ (29.04.2026)

GEOPOLITIKA A KONFLIKT NA BLÍZKOM VÝCHODE
• The Wall Street Journal uviedol, že prezident Trump nariadil svojim poradcom pripraviť sa na predĺženú blokádu iránskych prístavov na neurčito. Rozhodnutie padlo po pondelkovom zasadnutí v Situation Room – Trump vyhodnotil, že obnovenie bombardovacej kampane aj odpojenie sa od konfliktu nesú väčšie riziko než udržiavanie ekonomického tlaku. Hormuzský prieliv, ktorým prechádza približne 20 % globálnych dodávok ropy a LNG, zostáva uzavretý.
• Diplomacia zostáva zablokovaná. Pred dvoma dňami Irán vyhlásil, že za súčasných podmienok nebude rokovať o svojom jadrovom programe. Teherán požaduje reparácie, zmiernenie sankcií a určitú formu kontroly nad Hormuzským prielivom, zatiaľ čo Washington trvá na demontáži iránskeho jadrového programu. Vysokopostavený americký predstaviteľ uviedol, že blokáda „viditeľne bolí“ – Irán má problém so skladovaním nepredanej ropy.
EKONOMICKÝ VÝHLAĎ
• Americká výsledková sezóna zostáva silná – viac než 80 % spoločností prekonalo očakávania, pričom rast ziskov v 1. štvrťroku sa pohybuje okolo 16 %. Trh však potrebuje nové katalyzátory na ďalší rast. Akékoľvek signály rastúcich nákladov by mohli spustiť negatívnu reakciu, najmä pri megacap tituloch, ktorých váha v indexoch je enormná. Dnešok prináša vyvrcholenie výsledkov Mag7.
• Centrálne banky nedávajú žiadnu nádej na holubičí obrat. Ani ECB, ani Bank of England nemajú priestor na uvoľnenie politiky pre pretrvávajúcu infláciu poháňanú energetickou krízou. Fed takisto neplánuje zmeny – inflácia opäť zrýchľuje. Dnes večer príde rozhodnutie FOMC (sadzby by mali zostať na 3,50–3,75 %) a rozhodnutie Bank of Canada (očakáva sa ponechanie na 2,25 %).
• NIESR znížil svoj výhlaď rastu pre Spojené kráľovstvo a varoval, že vojna s Iránom udrží infláciu nad cieľom až do roku 2028. Kanada rovnako znížila svoje výhľady rastu a vo svojom jarnom vyhlásení vykázala nižší než očakávaný deficit.
ROPA A KOMODITY
• Ropa pokračuje vo viacdňovom raste. Prerazenie WTI nad hranicu 100 USD by mohlo pritiahnuť ďalšie momentum zo strany algoritmických a trend-following stratégií.
• Dáta API potvrdzujú napätie na fyzickej strane ponuky – americké zásoby ropy klesli o 1,79 milióna barelov (druhý týždenný pokles v rade), benzínu o 8,47 milióna barelov a destilátov o 2,60 milióna barelov. To je dôkaz, že uzavretie Hormuzského prielivu sa premieta do reálnych fyzických nedostatkov, nielen do volatility papierového trhu.
• Čína zdvojnásobila svoje kvóty na export palív pre máj na 500 000 metrických ton, objemy však stále predstavujú len zlomok predvojnových úrovní. Peking pristupuje k exportu palív ako k strategickému nástroju a centrálne určuje objemy aj cieľové krajiny. Pre menšie ázijské ekonomiky je úľava minimálna – trhy s dieselom a leteckým palivom v regióne zostávajú napäté.
• Zemný plyn (NATGAS) bol jednou z mála komodít v červených číslach (-0,30 %). Zlato mierne rástlo (+0,10 %), zatiaľ čo striebro pridalo výraznejšie (+0,90 %).
ÁZIJSKÁ SEANSA
• Japonské trhy boli pre sviatok Showa Day zatvorené, čo výrazne znížilo regionálnu likviditu a počas ázijskej seansy eliminovalo hotovostné obchodovanie s americkými štátnymi dlhopismi.
• Ázijské indexy zaznamenali mierne zisky – čínsky CHN.cash vzrástol o 1,05 %, japonský JP225 (futures) o +0,73 %. Futures na americké indexy v pre-market obchodovaní: US100 +0,35 %, US500 +0,17 %, čo odráža optimizmus okolo výsledkov, ale zároveň absenciu nových katalyzátorov na ďalší rast.
MENY
• Americký dolár počas ázijskej seansy posilnil, podporený správami o predĺženej blokáde Iránu. USDPLN vzrástol na 3,6296–3,6309, EURPLN na 4,2476–4,2493. Dollar index (USDIDX) bol prakticky bez zmeny (+0,01 %) na úrovni 98,55.
• Austrálsky a novozélandský dolár boli najslabšími menami dňa (NZD -0,4 %, AUD -0,3 %). AUD oslabil napriek jastrabím inflačným dátam – CPI za 1. štvrťrok dosiahol 4,1 % medziročne (v súlade s očakávaniami), ale jadrový trimmed mean na úrovni 3,5 % medziročne sa na kvartálnej báze ukázal ako mierne slabší (0,8 % oproti očakávaným 0,9 %). Trhy teraz započítavajú približne 75 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb RBA 5. mája (oproti 85 % pred dátami). Austrálsky minister financií Chalmers varoval, že inflácia vyvrcholí na vyšších úrovniach, než sa predtým očakávalo.
• Maďarský forint (-0,3 %), juhoafrický rand (-0,3 %) a švédska koruna (-0,2 %) taktiež oslabili. Japonský jen bol relatívne stabilný – komentátori zdôrazňujú, že „Bank of Japan nemôže jen zachrániť“. USDJPY na 159,67–159,68.
• PBOC nastavil centrálny kurz USD/CNY na 6,8608 (oproti trhovému odhadu 6,8347), čím signalizuje pokračujúce riadenie slabosti jüanu. Čínske firmy si zaisťujú výmenné kurzy pred rekordnou dividendovou sezónou v objeme 70 miliárd USD.
• EURUSD mierne oslabil (-0,07 %) na 1,17028–1,17037, GBPUSD bol prakticky bez zmeny (-0,02 %) na 1,35086–1,35096.
EURÓPSKE FIREMNÉ VÝSLEDKY
• UBS predviedla mimoriadne silné výsledky za 1. štvrťrok – čistý zisk 3,04 miliardy USD (+80 % medziročne), výrazne nad konsenzom 2,42 miliardy USD. Čisté nové aktíva v správe majetku dosiahli 37,4 miliardy USD (oproti očakávaným 24,9 miliardy USD). Banka oznámila spätný odkup akcií vo výške 3 miliárd USD pre 2. štvrťrok a vyjadrila dôveru v splnenie svojich cieľov pre rok 2026 s tým, že trhy zostávajú odolné v očakávaní diplomatického riešenia na Blízkom východe.
• Santander takisto prekonala očakávania – čistý zisk 5,46 miliardy EUR (oproti konsenzu 4,97 miliardy EUR), čistý úrokový výnos 11,02 miliardy EUR. Deutsche Bank vykázala tržby 8,67 miliardy EUR (oproti očakávaným 8,55 miliardy EUR), čistý zisk 1,91 miliardy EUR (+7,7 % medziročne).
• Mercedes-Benz vykázal tržby 31,60 miliardy EUR (mierne pod odhadom 31,8 miliardy EUR), ale upravený EBIT 1,77 miliardy EUR výrazne nad očakávaniami (1,6 miliardy EUR). Prevádzková marža v segmente osobných áut dosiahla 4,1 % oproti očakávaným 3,17 %. Spoločnosť potvrdila svoj výhlaď pre rok 2026.
KĽÚČOVÉ VÝSLEDKY DNES – ABSOLÚTNY VRCHOL SEZÓNY
• Dnešok je jedným z najdôležitejších dní celej výsledkovej sezóny. Pred otvorením amerického trhu zverejnia svoje reporty AbbVie, Automatic Data Processing (ADP) a TotalEnergies. Skutočné napätie sa však začne až po uzavretí amerického trhu.
• Po závere trhu reportujú štyri spoločnosti z „Magnificent Seven“: Microsoft, Meta Platforms (Facebook), Amazon a Alphabet (Google). Tieto firmy majú obrovskú váhu v indexoch S&P 500 a Nasdaq – ich výsledky môžu na niekoľko dní určiť smer trhu. Investori neočakávajú len prekonanie odhadov, ale skutočné dôkazy monetizácie AI, rastu cloudového segmentu a udržateľnej ziskovosti. Akékoľvek sklamanie by mohlo stiahnuť širšie indexy nadol.
• Popri technologických megacapoch reportujú po uzavretí trhu aj QUALCOMM, Ford Motor a Carvana. QUALCOMM poskytne pohľad do trhu polovodičov a dopytu po mobilných čipoch, zatiaľ čo Ford objasní dopad rastúcich cien energií a surovín na automobilový sektor.
• V Európe už pred otvorením reportovali AstraZeneca, adidas a TotalEnergies, zatiaľ čo výsledky UBS, Deutsche Bank, Santander a Mercedes-Benz (opísané vyššie) udávajú tón rannej seanse. Zajtrajšok prinesie ďalšiu vlnu kľúčových reportov – vrátane Apple, Mastercard, Eli Lilly, Caterpillar a Volkswagen.
KRYPTOMENY
• Bitcoin pridal 1,13 % a obchoduje sa okolo 77 109–77 311 USD. Kryptomena ťaží zo všeobecnej chuti riskovať podporenej výsledkovou sezónou, no zostáva citlivá na akékoľvek zhoršenie geopolitického sentimentu.
ČO OČAKÁVAŤ OD DNEŠNEJ SEANSY
• Kľúčovými udalosťami dňa sú rozhodnutie Fedu o úrokových sadzbách (20:00 CET) a Bank of Canada (15:45 CET) – v oboch prípadoch sa očakáva ponechanie sadzieb bez zmeny, ale tlačové konferencie (Powell o 20:30, BoC o 16:30) by mohli priniesť výhlaď ohľadom ďalšej trajektórie politiky v prostredí zvýšenej inflácie poháňanej energiami.
• Dáta o objednávkach tovarov dlhodobej spotreby v USA, stavebných povoleniach a začatej bytovej výstavbe (14:30 CET) ponúknu obraz o skutočnom zdraví americkej ekonomiky. Oficiálne dáta EIA o zásobách ropy buď potvrdia, alebo vyvrátia včerajšiu správu API.
• V Európe sa pozornosť zameria na inflačné dáta – nemecké CPI a HICP, ktoré ukážu, ako silno sa energetická kríza premieta do spotrebiteľských cien v eurozóne. Dáta môžu ďalej obmedziť priestor ECB pre akékoľvek holubičie signály.
• Dnešný večer znamená absolútne vyvrcholenie výsledkovej sezóny – po závere trhu reportujú štyri megacap spoločnosti: Microsoft, Meta Platforms, Alphabet a Amazon. Tieto firmy majú gigantickú váhu v indexoch S&P 500 a Nasdaq a ich výsledky môžu na týždne dopredu určiť smer trhu. Investori neočakávajú len prekonanie odhadov, ale skutočné dôkazy monetizácie AI, rastu cloudu a udržateľnej ziskovosti napriek rastúcim nákladom. Trhy nakupovali každý pokles v nádeji na ďalšie geopolitické ústupky, ale materiálne sa nič nezmenilo – absencia nových katalyzátorov pri rope nad 100 USD a uzavretom Hormuzskom prielive predstavuje reálnu hrozbu pre pokračovanie rally.
Ranný komentár: Pád Robinhoodu, rast Bloom Energy, update k Iránu a rozpadajúci sa OPEC
Denné zhrnutie: Neistota zviera trh uprostred výsledkovej sezóny
Výsledky Spotify: Ziskovosť rastie, cena klesá
Rare Earth Americas sa blíži k IPO
