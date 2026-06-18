Ranné zhrnutie – Trh sa vracia k normálu po jastrabích prognózach Fed a zmiešanom vystúpení Warsha (11.08.2026)

📊 Makroekonomika a centrálne banky
- Rozhodnutie Fed o sadzbách: Americký FOMC podľa očakávaní ponechal základnú úrokovú sadzbu v pásme 3,50–3,75 %. Išlo už o štvrté zasadnutie po sebe bez zmeny sadzieb.
- Jastrabí dot plot: Makroekonomické projekcie, najmä dot plot, ukazujú jastrabejší výhľad, hlavne pre rok 2026. Nový predseda Fed Kevin Warsh ukázal výrazne reštriktívnejší prístup.
- Skrátené vyhlásenie: Z oficiálneho vyhlásenia Fed bola odstránená viac než polovica obsahu. Úplne zmizli predchádzajúce holubičie zmienky o možnom znižovaní sadzieb.
- Warshova stratégia: Predseda Fed Kevin Warsh upozornil na pripravované zmeny v prezentácii dát, projekcií a komunikácie. Zároveň však uviedol, že ponukové šoky zostávajú hlavnou príčinou inflácie, a súčasné úrokové sadzby označil za „skôr reštriktívne“.
- Zmena sentimentu: Veľká časť členov Fed teraz zastáva jastrabejší postoj než v marci. Mediánový odhad úrokovej sadzby na koniec roka 2026 vzrástol na 3,8 %.
- Zvyšovanie sadzieb zostáva v hre: Polovica členov FOMC (9 z 12) očakáva tento rok aspoň jedno ďalšie zvýšenie sadzieb. Dôvodom je silný trh práce a rastúce inflačné riziká, najmä po nedávnych energetických šokoch. Warsh zároveň kategoricky vylúčil akúkoľvek revíziu 2% inflačného cieľa.
- HDP Nového Zélandu prekvapil pozitívne: Oficiálne dáta o HDP Nového Zélandu za 1. štvrťrok 2026 prekvapili trhy smerom nahor. Ekonomika vzrástla o 0,8 % q/q po predchádzajúcom raste o 0,5 %, zatiaľ čo medziročne pridala 1,5 % oproti očakávaniu 1,1 %.
- Reakcia NZD: Pozitívne dáta z Nového Zélandu podporujú očakávania možného zvýšenia sadzieb a pomáhajú páru NZDUSD zotaviť sa po nedávnom poklese na najnižšie úrovne od apríla.
🌍 Geopolitika
- Prielom medzi USA a Iránom: USA a Irán údajne elektronicky podpísali memorandum o porozumení (MOU), ktoré zavádza okamžité prímerie na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Zároveň otvára 60-dňový priestor na vyrokovanie konečnej mierovej dohody.
- Podpis v Ženeve: Oficiálny podpis a vstup memoranda do platnosti je naplánovaný na tento piatok v Ženeve vo Švajčiarsku. Udalosť je označovaná za historický prielom.
- Kľúčové ustanovenia: Dohoda zahŕňa záväzok USA zrušiť námornú blokádu do 30 dní, uvoľniť iránske aktíva, úplne odpustiť sankcie a okamžite schváliť iránsky export ropy.
- Regionálna obnova: Spolu s regionálnymi partnermi má vzniknúť fond na obnovu vo výške 300 miliárd USD. Na obnovenie bežnej lodnej dopravy a zabezpečenie bezpečnej námornej správy Irán začína oficiálne rokovania s Ománom o Hormuzskom prielive.
📈 Akciové trhy a akcie
- Výpredaj na Wall Street: Americké indexy zakončili stredajšiu seansu výraznými stratami. S&P 500 odpísal 1,2 % a Nasdaq 100 klesol o 1,34 %. Trh zaťažil jastrabí tón Fed a prudký výpredaj na trhu štátnych dlhopisov.
- Štvrtkové oživenie: Dnešná seansa prináša obrat včerajších poklesov na Wall Street. Futures na US500 už rastú o 1,4 %, zatiaľ čo futures na US100 pridávajú 1,8 %.
- Ázijské trhy: Ázijská seansa priniesla zmiešané, ale relatívne stabilné otvorenie so známkami opatrného optimizmu. Hlavným motorom bola silná eufória v technologickom sektore.
- Míľnik pre KOSPI: Juhokórejský index KOSPI prvýkrát v histórii prekonal hranicu 9 000 bodov a v rannom obchodovaní rástol o 1,5 % vďaka technologickým gigantom. Akcie SK Hynix vyskočili o viac než 3 % na nové maximá vďaka dodávkam pokročilých pamätí HBM4E.
- Rast Nikkei: Japonský index Nikkei 225 si pripísal takmer 2 %.
💱 Meny
- Sila dolára: Dolárový index bezprostredne po skončení tlačovej konferencie Fed prudko vzrástol približne o 50 pipov.
- Pozornosť na jen: Investori pozorne sledujú japonský jen (JPY) po tom, čo Bank of Japan minulý týždeň zvýšila úrokové sadzby na 1 %. V kombinácii s jastrabím postojom Fed to ďalej sprísňuje globálne likviditné podmienky.
- Hlavné páry: Hlavný menový pár EURUSD včera klesol z 1,16 k úrovni 1,15, zatiaľ čo USDJPY sa posunul nad psychologickú hranicu 160,5.
🛢️ Komodity
- Ropa pod tlakom: Globálne ceny ropy zaznamenali výrazný pokles pre vyhliadku trhu na rýchly návrat iránskej ponuky po geopolitickej dohode.
- Ropa Brent: Napriek včerajšej volatilite pokračuje ropa Brent v zostupnom trende a dnes sa obchoduje pod 78 USD za barel.
- Volatilita zlata: Zlato reagovalo negatívne na jastrabí Fed, vymazalo všetky zisky z prvej časti týždňa a najprv kleslo na 4 250 USD za uncu.
- Odraz drahých kovov: Vyhliadka na pokles cien ropy prospieva drahým kovom. Navyše sa ukázalo, že Kevin Warsh nebol extrémne jastrabí, a zlato sa dnes odráža smerom k úrovni 4 321 USD za uncu.
Fed šokoval trhy: Pomalší rast, nárast inflácie a sadzby „vyššie na dlhšie obdobie“
BREAKING: USD po tlačovej konferencii FOMC prehlbuje zisky na 0,8 % 📈
BREAKING: EURUSD po FOMC klesá o 0,4 % 📉
Denné zhrnutie: Otrasie Fed trhmi?
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