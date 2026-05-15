Mierové nádeje slabnú, ropa rastie o 2 % 📈

- Ropa Brent vzrástla na 108,22 USD za barel a WTI na 104,03 USD za barel.
- Trh znervózňuje zhoršená rétorika medzi USA a Iránom a neistota okolo Hormuzského prielivu.
- Prevádzka v prielive sa mierne zlepšuje, ale stále zostáva hlboko pod bežnou úrovňou.
- Riziko ďalšej vojenskej eskalácie aj útoky na ruské rafinérie podporujú rast cien ropy.
Ceny ropy dnes vzrástli približne o 2 % po tom, čo komentáre amerického prezidenta Donalda Trumpa a iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arakčího opäť oslabili nádeje na rýchle diplomatické riešenie napätia v oblasti Hormuzského prielivu. Práve táto strategická námorná trasa zostáva pre ropný trh mimoriadne citlivým bodom, pretože cez ňu prúdi významná časť svetových dodávok ropy.
Severomorská ropa Brent vzrástla o 2,50 USD, teda o 2,4 %, na 108,22 USD za barel. Americká ropa WTI pridala 2,86 USD, takisto 2,4 %, a dostala sa na 104,03 USD za barel. Za celý týždeň Brent posilnil o 6,8 % a WTI dokonca o 9,0 %, čo ukazuje, že trh stále výrazne započítava geopolitickú rizikovú prémiu.
Hlavným dôvodom rastu je zhoršenie tónu medzi Washingtonom a Teheránom. Analytici Commerzbank upozornili, že komunikácia medzi USA a Iránom je opäť výrazne konfrontačnejšia. Hoci prímerie zatiaľ drží, šance na rýchle obnovenie plnej prevádzky v Hormuzskom prielive podľa trhu slabnú.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí uviedol, že Teherán nemá voči USA žiadnu dôveru a k rokovaniam je ochotný pristúpiť iba v prípade, že Washington prejaví skutočnú vážnosť. Zároveň dodal, že Irán je pripravený na diplomatické riešenie aj na návrat k bojom. Táto rétorika posilnila obavy investorov, že súčasné prímerie môže zostať veľmi krehké.
Donald Trump medzitým uviedol, že mu s Iránom dochádza trpezlivosť. Zároveň vyhlásil, že sa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom zhodol na tom, že Irán nesmie získať jadrovú zbraň a musí znovu otvoriť Hormuzský prieliv. Čínska strana sa k samotnému rozhovoru priamo nevyjadrila, čínske ministerstvo zahraničných vecí však uviedlo, že konflikt nemá dôvod pokračovať.
Trh zároveň sledoval aj možné dopady rokovaní medzi USA a Čínou na energetický obchod. Trump vyhlásil, že Čína má záujem nakupovať ropu zo Spojených štátov, a naznačil aj možnosť zrušenia sankcií voči čínskym firmám, ktoré nakupujú iránsku ropu. To by mohlo mať v dlhšom horizonte dopad na tok ropy medzi kľúčovými svetovými ekonomikami. Krátkodobo však investori viac reagujú na riziko pretrvávajúcej blokády Hormuzu.
Podľa Vandany Hari zo spoločnosti Vanda Insights sa pozornosť trhu opäť presúva k patovej situácii a blokovanému Hormuzskému prielivu. Hlavným rizikom zostáva možnosť obnovenej vojenskej eskalácie, ktorá by mohla ešte viac narušiť prepravu ropy a zvýšiť tlak na ceny.
Iránske revolučné gardy uviedli, že medzi stredajším večerom a štvrtkom preplávalo Hormuzským prielivom 30 plavidiel. To je síce výrazne viac než v predchádzajúcich dňoch, ale stále ďaleko pod bežným stavom pred vojnou, keď prielivom denne preplávalo približne 140 lodí. Podľa analytikov tak čiastočné obnovenie prevádzky zatiaľ pôsobí skôr na trhový sentiment než na skutočnú bilanciu ponuky a dopytu po rope.
Dáta spoločnosti Kpler ukázali, že za posledných 24 hodín preplávalo prielivom 10 lodí, zatiaľ čo v predchádzajúcich týždňoch sa denný počet pohyboval medzi 5 až 7 plavidlami. To naznačuje určité zlepšenie, stále však nejde o návrat k normálnej prevádzke.
Ďalším faktorom podporujúcim ceny ropy sú pokračujúce ukrajinské útoky na ruské rafinérie. Podľa analytika Oleho Hansena zo Saxo Bank ropa rastie v dôsledku kombinácie geopolitických rizík v oblasti Hormuzu a narušenia ruskej rafinačnej infraštruktúry. Trh tak zostáva citlivý na akékoľvek správy, ktoré môžu ovplyvniť dodávky ropy alebo náladu investorov.
Z pohľadu investorov súčasný vývoj ukazuje, že ropa sa opäť dostáva do fázy, keď cenu neurčuje iba ponuka a dopyt, ale predovšetkým geopolitické napätie. Ak sa prevádzka v Hormuzskom prielive nebude rýchlo normalizovať, riziková prémia v cene ropy sa môže udržať aj v ďalších dňoch. Naopak, akýkoľvek jasný diplomatický posun medzi USA, Iránom a Čínou by mohol časť súčasného rastu rýchlo korigovať.
Graf OIL.WTI (H4)
Cena americkej ropy WTI sa aktuálne obchoduje okolo úrovne 104,35 USD a po niekoľkých dňoch postupného rastu sa drží nad oboma kľúčovými kĺzavými priemermi. EMA 50 sa nachádza na hodnote 100,35 USD a SMA 100 na úrovni 99,79 USD, čo potvrdzuje prevahu kupujúcich a zlepšujúci sa krátkodobý trend. Dôležité je, že cena prerazila nad predchádzajúce konsolidačné pásmo v blízkosti 102 USD a teraz sa približuje k ďalšej rezistenčnej oblasti okolo 108,30 USD. Ak by sa kupujúcim podarilo túto hladinu prekonať, otvoril by sa priestor na pohyb smerom k vyšším úrovniam okolo 113,30 USD, kde sa nachádza ďalšia výrazná technická bariéra.
CCI prudko vzrástlo na hodnotu 207,3, čo ukazuje na veľmi silné rastové momentum, ale zároveň upozorňuje na krátkodobo prekúpený trh. To znamená, že po rýchlom raste môže prísť technické ochladenie alebo návrat k najbližším podporám. Prvou dôležitou podporou je oblasť okolo 100,35 USD, kde sa nachádza EMA 50. Ešte silnejšiu oporu potom predstavuje zóna okolo 99,80 USD, ktorá zodpovedá SMA 100.
Objemové sviečky v spodnej časti grafu ukazujú na zvýšenú aktivitu počas posledného rastu, čo potvrdzuje záujem trhu o pokračovanie pohybu nahor. Z technického pohľadu tak WTI zostáva v býčom nastavení, pokiaľ sa cena udrží nad zónou 99,80–100,35 USD. Krátkodobo však vysoká hodnota CCI naznačuje, že rast môže byť už čiastočne vyčerpaný a trh môže potrebovať konsolidáciu.
Zdroj: xStation5
