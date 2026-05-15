Trumpove obchody odhaľujú rastúcu stopu krypta v rodinnom portfóliu ₿

- Trumpovo priznanie za Q1 2026 zahŕňa 3 642 transakcií naprieč približne 2 000 emitentmi.
- Akcie naviazané na kryptomeny tvorili približne 50 obchodov v hodnote okolo 1,5 až 3,8 milióna USD.
- Najväčšiu pozornosť púta Coinbase, kde bolo vykázaných 8 transakcií, vrátane 6 nákupov.
- Zverejnenie môže posilniť debatu o možnom konflikte záujmov medzi politikou a kryptobiznisom Trumpovej rodiny.
Americký prezident Donald Trump zverejnil finančné priznanie za prvý štvrťrok 2026, ktoré ukazuje tisíce obchodov s cennými papiermi. Medzi nimi sa objavujú aj desiatky transakcií napojených na významné spoločnosti z kryptomenového sektora, vrátane Coinbase, Strategy, Robinhood Markets, Block, PayPal Holdings, CME Group, MARA Holdings a CleanSpark.
Podľa zverejneného formulára Office of Government Ethics Form 278 bolo vykázaných celkovo 3 642 transakcií naprieč približne 2 000 emitentmi. Samotná expozícia naviazaná na kryptomeny tvorila iba menšiu časť celkovej obchodnej aktivity. Napriek tomu ide o zaujímavý signál, že firmy spojené s digitálnymi aktívami sa v portfóliu Trumpovej rodiny stávajú viditeľnejšou investičnou témou.
Reuters uviedol, že Trumpova rodina za prvý štvrťrok reportovala finančné transakcie v hodnote najmenej 220 miliónov USD. Celkový rozsah obchodov sa podľa odhadov mohol pohybovať až okolo 750 miliónov USD, čo ukazuje na veľmi rozsiahlu investičnú aktivitu počas sledovaného obdobia.
Obchody napojené na kryptomeny predstavovali približne 50 transakcií a ich odhadovaná hodnota sa pohybovala medzi 1,5 až 3,8 milióna USD. Stredná hodnota týchto obchodov sa odhaduje okolo 2,7 milióna USD. V porovnaní s celkovým objemom nahlásených obchodov ide o relatívne malý podiel, no politicky aj mediálne citlivý segment.
Výrazná pozornosť sa sústreďuje najmä na Coinbase. Finančné priznanie ukazuje celkovo 8 obchodov s akciami Coinbase medzi januárom a marcom 2026. Išlo o kombináciu nákupov aj predajov, pričom bolo zaznamenaných 6 nákupov a 2 predaje. Veľkosť jednotlivých transakcií sa pohybovala od rozpätia 1 001–15 000 USD až po väčšie nákupy v pásme 100 001–250 000 USD.
Formulár zároveň uvádza, že transakcie nad 1 000 USD musia byť nahlásené do 30 dní od chvíle, keď sa o nich filer dozvie, najneskôr však do 45 dní od vykonania obchodu. Priznanie zahŕňa obchody pripisované nielen samotnému filerovi, ale aj jeho manželke a nezaopatreným deťom. To naznačuje, že expozícia voči akciám naviazaným na kryptomeny sa netýka iba jednej osoby, ale širšieho rodinného investičného zázemia.
V porovnaní s najväčšími obchodmi však kryptosektor stále zostáva menšou položkou. Medzi veľké nákupy v hodnote 1 až 5 miliónov USD patrili napríklad investície do indexového fondu S&P 500, Nvidie a Applu. Naopak medzi významné predaje v rozpätí 5 až 25 miliónov USD patrili akcie Microsoftu, Amazonu a Meta Platforms.
Zverejnené dokumenty prichádzajú v čase, keď sa čoraz viac diskutuje o prepojení Trumpovej rodiny s kryptomenovým biznisom. Členovia rodiny boli podľa dostupných informácií spájaní s predajom tokenov World Liberty Financial v hodnote približne 1,55 miliardy USD, čo malo zvýšiť ich súhrnné bohatstvo zhruba o 660 miliónov USD.
Politická rovina príbehu je preto zásadná. Senátorka Elizabeth Warren upozornila, že legislatíva CLARITY Act môže vyvolávať otázky o možnom konflikte záujmov vo vzťahu ku kryptopodnikaniu Trumpovej rodiny. Podľa nej by návrh nemal postupovať ďalej bez silnejších etických poistiek.
Z investorského pohľadu zverejnenie ukazuje, že kryptomenový sektor sa postupne presúva z okraja trhu do širšieho investičného mainstreamu. Expozícia voči Coinbase, Strategy alebo ťažiarom typu MARA Holdings a CleanSpark naznačuje záujem o rôzne časti kryptomenovej infraštruktúry, od búrz cez držiteľov bitcoinu až po ťažobné spoločnosti. Zároveň však platí, že vzhľadom na politickú pozíciu Donalda Trumpa môže akákoľvek investícia do tohto sektora vyvolávať zvýšenú kontrolu verejnosti aj regulátorov.
