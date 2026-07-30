Ranné zhrnutie: Trhy sa pokúšajú o odraz po výsledkoch Big Tech a rozhodnutí FED

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Eskalácia na Blízkom východe opäť v centre pozornosti. USA uskutočnili v stredu večer (amerického času) „ťažkú vlnu" leteckých útokov na ciele Zboru islamskej revolučnej gardy v Iráne ako odplatu za iránske raketové útoky na americké základne v utorok. Trump predtým avizoval „tvrdý úder" voči Iránu so slovami „budeme ich biť, dostanú výprask". Generálny tajomník OSN Guterres varoval, že predlžujúci sa konflikt hrozí vtiahnuť celý región, pričom pohyb tankerov cez Hormuzský prieliv prakticky ustal po tom, čo Irán odmietol ománsky návrh na rozdelenie kontroly nad touto trasou.
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Fed ponechal sadzby beze zmeny, no komunikácia Warsha prekvapila trh. FOMC pod vedením nového šéfa Kevina Warsha ponechal sadzby na úrovni 3,5 – 3,75 % pomerom hlasov 9 : 3, pričom Warsh to označil za „rodinný spor" a zdôraznil odklon od jasného výhľadu ďalšieho smerovania politiky s tým, že zodpovednosť za oceňovanie prenáša na trh dlhopisov. Dnes v Európe čaká na trhy mimoriadne nabitý kalendár: predbežný HDP za Q2 z Francúzska, Španielska, Nemecka, Talianska a celej eurozóny, ako aj júlové predbežné CPI z Nemecka a Španielska – trh oceňuje zhruba 64 % pravdepodobnosť ďalšieho kroku ECB (zvýšenia sadzieb) v septembri.
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Bank of England dnes oznamuje rozhodnutie o 13:00. Konsenzus jednoznačne poukazuje na zachovanie sadzby na úrovni 3,75 % (pravdepodobné hlasovanie 7 – 2), a to napriek geopolitickým napätiam, ktoré prostredníctvom cien ropy zvyšujú inflačný tlak. Po rozhodnutí sa o 13:30 GMT uskutoční tlačová konferencia guvernéra Baileya, ktorá môže poskytnúť ďalšie indície ohľadom septembra.
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Wall Street zaznamenalo slabú reláciu po rozhodnutí Fedu a obnovení vojny s Iránom. Dow klesol o 1 153 bodov (-2,19 %), S&P 500 o 1,52 % a Nasdaq Composite o 1,74 %, čím uzavrel reláciu viac ako 10 % pod rekordným maximom z júna. Výnos 30-ročných amerických dlhopisov vzrástol o viac ako 11 bps na 5,21 % – najvyššiu úroveň od roku 2007 – čo ťahalo ocenenia technologických akcií nadol.
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Americké futures dnes ráno odrážajú nahor a trávia výsledky Big Tech. Futures na Dow pribúdajú 0,14 %, na S&P 500 0,35 % a na Nasdaq 100 až 0,78 %, čo je vidieť aj v našom prehľade (US100 +0,78 %, US500 +0,44 %). Trh sa rýchlo presúva od tém geopolitiky a sadzieb k výsledkom veľkých technologických spoločností oznamovaným po uzavretí stredajšej relácie.
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Meta a Microsoft po kvartalnych výsledkoch. Akcie Meta klesli o cca 10 – 11 % potom, čo CFO Susan Li avizovala pokračovanie rastu výdavkov na AI až do roku 2028 a ďalej, pričom súčasne voľný peňažný tok prepadol na 784 mil. USD oproti 8,55 mld. USD pred rokom. Microsoft naopak po hodinách posilnil o cca 7 – 8 % vďaka rastu Azure o 43 % v Q4 a zachovaniu výhľadu pozitívneho voľného peňažného toku pre FY27 napriek investičným výdavkom (CAPEX) na úrovni cca 175 mld. USD.
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Ázijské trhy rozdelené, KOSPI stále v kríze likvidity. Nikkei 225 dnes pribúda cca 1 % (čiastočne sa spamätáva zo strát), no KOSPI klesá o cca 1,1 % po tom, čo začiatkom tohto týždňa strácal aj viac ako 10 % a 6 % v dvoch po sebe nasledujúcich reláciách, čo vyvolalo regulačné zásahy juhokórejskej vlády (limity na pákové ETF-y na Samsung a SK Hynix). SK Hynix dnes ďalej klesá o viac ako 6 % napriek rekordným výsledkom – prevádzkový zisk vzrástol o 557 % na 60,5 bil. wonov, no nedosiahol očakávania analytikov, čo prehlbuje obavy z nadhodnotenia sektora pamätí.
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Samsung – svetlý bod v sektore pamätí, hoci burza trestá celý segment. Divízia polovodičov Samsungu vykázala 250-násobný rast zisku vďaka dopytu po pamätiach pre AI, s prevádzkovým ziskom 89,2 – 89,5 bil. wonov (cca 62 mld. USD), čím prekonala výhľad analytikov v rozsahu 79,3 – 88,1 bil. wonov. Spoločnosť podpísala kontrakt s Broadcomom v hodnote viac ako 200 mld. USD na dodávky čipov do roku 2030 a finalizuje dlhodobé zmluvy s piatimi najväčšími zákazníkmi dátových centier, čo jej poskytuje lepšiu viditeľnosť príjmov napriek trhovej volatilite. Akcie spoločnosti po zverejnení výsledkov posilňujú o viac ako 7 %.
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Meny: dolár slabší napriek vyšším výnosom. EUR posilnilo voči USD o 0,70 %, GBP o 0,56 % a iba AUD stratil (-0,36 %) v stredajšej relácii – atypická reakcia, keďže vyššie výnosy by za normálnych okolností dolár podporili, čo môže odrážať všeobecný výpredaj amerických aktív. Dnes ráno na spotovom trhu pozorujeme stabilizáciu: EURUSD -0,03 %, GBPUSD -0,07 %, USDJPY +0,07 % a USDIDX +0,12 %.
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Komodity: ropa prudko nahor na obavách o Hormuz, zlato a striebro v konsolidácii po raste. Brent vyskočil o 7,9 % na 90,74 USD a WTI o 6,6 % na 84,46 USD v reakcii na vyostrenie konfliktu s Iránom a odstavenie rafinérie Jazan v Saudskej Arábii po útokoch húsíov. Zlato po takmer 1 % raste v stredu (bezpečný prístav) dnes koriguje o -0,58 % na cca 4 041 USD a striebro stráca -0,77 % na 57,14 USD – prirodzená realizácia ziskov po silnom pohybe.
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Kryptomeny stabilné, Bitcoin dnes ráno mierne v pluse. Po poklese o 0,5 % v stredu na 63 525 USD Bitcoin dnes ráno pribúda 0,25 % na cca 63 900 USD a ostáva v režime vyčkávania na ďalší vývoj makro a geopolitickej situácie.
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Na dnešnej relácii budú kľúčové: údaje HDP a CPI z Európy, rozhodnutie BOE, výsledky Amazon/Apple/Coinbase po uzavretí Wall Street a vývoj situácie okolo Iránu a Hormuzského prielivu. OPEC+ má 2. augusta oznámiť zvýšenie produkcie o 188 tis. barelov denne na september, čo v dlhšom horizonte môže obmedzovať rast cien ropy, ak by geopolitické napätia ustúpili. Oplatí sa tiež sledovať reakciu KOSPI, Samsungu a SK Hynix – ak volatilita v Kórei neustane, môže sa opäť preniesť na globálny sentiment voči sektoru polovodičov.
Volatilita viditeľná v súčasnosti na vybraných nástrojoch. Zdroj: xStation
💻 Výsledky Microsoftu: prekonanie konsenzu 📈 a Azure nad 100 miliárd
Výsledky Mety: rekordné tržby, ale zisk pod očakávaniami 📉
Denné zhrnutie - Trh začína pochybovať o zvýšení sadzieb po Warshovi, no Trump ničí odraz
Silný výpredaj kávy a kakaa ☕
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