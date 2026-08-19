TJX prekonal očakávania. Akcie po oznámení rýchlejšej expanzie klesajú o 5 % 📉

Spoločnosť TJX Companies, ktorá prevádzkuje reťazce ako TJ Maxx, oznámila výsledky za uplynulý štvrťrok, ktoré mierne prekonali očakávania analytikov. Pozitívne čísla však zatienil plán spoločnosti výrazne zrýchliť otváranie nových predajní, na ktorý investori reagovali negatívne. Akcie TJX v predobchodnej fáze klesali až o 5 %.
Porovnateľné tržby spoločnosti medziročne vzrástli o 4 %, čo bolo mierne nad očakávaniami trhu. Aj celkové tržby prekonali konsenzus Wall Street. TJX naďalej ťaží z prostredia, v ktorom spotrebitelia pre vyššie životné náklady čoraz viac vyhľadávajú lacnejšie alternatívy a značkové produkty za zvýhodnené ceny.
TJX chce zrýchliť otváranie nových predajní
Najväčšiu pozornosť investorov však pritiahol nový plán expanzie. Generálny riaditeľ Ernie Herrman oznámil, že od budúceho roka chce spoločnosť zvýšiť tempo rastu počtu predajní na 4 % ročne a zároveň navýšiť svoj dlhodobý cieľ pre celkový počet obchodov.
Práve táto stratégia zrejme vyvolala na trhu obavy. Rýchlejšia expanzia znamená vyššie kapitálové náklady a prichádza v čase, keď inflácia stále obmedzuje kúpnu silu spotrebiteľov. Investori tak môžu mať pochybnosti, či bude dopyt dostatočne silný na to, aby väčšia sieť predajní priniesla zodpovedajúcu návratnosť.
Na druhej strane môže súčasné prostredie obchodnému modelu TJX aj nahrávať. Spoločnosť sa zameriava na predaj známych značiek za nižšie ceny, čo môže byť atraktívne práve pre zákazníkov, ktorí chcú obmedziť výdavky, ale nechcú sa značkového tovaru úplne vzdať.
Výhľad tržieb zostáva bez zmeny
Napriek plánovanej expanzii spoločnosť ponechala svoj celoročný výhľad porovnateľných tržieb bez zmeny. To môže byť ďalším dôvodom opatrnej reakcie investorov – rýchlejšie otváranie obchodov zatiaľ nie je sprevádzané vyššími očakávaniami rastu existujúcej predajnej siete.
Pokles akcií tak nie je primárne reakciou na slabé štvrťročné výsledky, ale skôr na otázku, či TJX dokáže svoju agresívnejšiu expanziu realizovať dostatočne ziskovo v prostredí stále opatrného amerického spotrebiteľa.
Graf TJX Companies (TJX.US, D1)
Zdroj: xStation5
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