- Zmiešané signály z Teheránu: Iránske štátne médiá popreli správy o víkendových rokovaniach s USA v Islamabade. Tým, že Teherán podmieňuje akékoľvek rokovania prímerím v Libanone, udržiava geopolitickú neistotu na vysokej úrovni napriek aktuálnemu prímeriu.
- Trhy v režime „wait and see“: Ázijské akcie po silnej seanse na Wall Street rástli, no hlavné aktíva zostávajú v úzkych pásmach. Investori čakajú na jasné dôkazy o deeskalácii. Pár EUR/USD zostáva zvýšený pri úrovni 1,17, zatiaľ čo zlato sa pohybuje okolo 4 761 USD za uncu.
- Ceny ropy zostávajú zvýšené: Ropa Brent sa drží pri úrovni 96 USD za barel, keďže pretrvávajú obavy o dodávky. Hoci ceny včera po správach o možnej izraelskej deeskalácii v Libanone klesli z 99 USD na 95 USD, trh odmieta výraznejšie oslabnúť, kým diplomacia nezíska reálny impulz.
- Optimizmus na Wall Street: Americké futures nadväzujú na rast po dvoch silných seansách. Index US500 rastie o 0,03 %, zatiaľ čo technologický US100 pridáva 0,11 %.
- Silné výsledky v Ázii: Regionálne indexy sa počas noci stabilizovali, pričom čínsky CH50 vzrástol takmer o 1 % a japonský Nikkei 225 pridal 0,65 %.
- Japonsko zvyšuje tlak: Minister financií Katayama pritvrdil v rétorike a vyhlásil, že je pripravený zasiahnuť „na všetkých frontoch“ proti špekulatívnej volatilite na FX a ropnom trhu. V snahe zmierniť krízu Tokio zároveň pokračuje v uvoľňovaní strategických ropných rezerv.
- Časový plán vedenia Fedu sa posúva: Odklad potvrdzovacieho vypočutia Kevina Warsha pre chýbajúce dokumenty zabezpečuje dočasnú kontinuitu menovej politiky. Toto zdržanie posilnilo špekulácie, že si Jerome Powell môže udržať svoj vplyv vo funkcii guvernéra dlhšie, než sa očakávalo.
- Stagflačné tiene v Ázii: Centrálne banky čelia čoraz hlbšej dileme. BoJ varuje pred rizikami stagflácie, ak sa konflikt na Blízkom východe predĺži, zatiaľ čo Južná Kórea ponechala sadzby bez zmeny, aby vyvážila rastúce cenové tlaky a spomaľujúci rast.
- Čínska divergencia: Nové dáta ukazujú, že PPI v Číne (+0,5 % medziročne) ukončil svoju deflačnú sériu pre rastúce náklady na palivá. Slabší CPI (+1,0 % medziročne) však potvrdzuje, že domáci spotrebiteľský dopyt zostáva slabý, čo komplikuje príbeh o reflácii.
- Inflačné prekvapenie z Japonska: Japonská výrobná inflácia PPI vzrástla na 2,6 % medziročne, čím prekonala očakávania. Tento nárast, poháňaný cenami energií, výrazne zvyšuje pravdepodobnosť možného zvýšenia úrokových sadzieb zo strany BoJ už tento apríl.
Ekonomický kalendár – kľúčové dáta o inflácii v USA (10.04.2026)
