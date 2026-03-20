Ranné zhrnutie: Trhy vsádzajú na rýchly koniec konfliktu (20.03.2026)

- Napätie na Blízkom východe zostáva vysoké, pričom v celom regióne naďalej pokračujú vzájomné raketové a dronové útoky.
- Včerajšia seansa na Wall Street sa skončila miernymi stratami. Po počiatočnom prudkom výpredaji americké indexy vymazali významnú časť svojich strát a napokon uzavreli deň len mierne nižšie. S&P 500 oslabil o 0,3 %, Nasdaq Composite klesol o 0,3 % a Dow Jones stratil približne 0,4 %.
- Trhy reagovali na upokojujúce komentáre izraelského premiéra Netanjahua, ktorý uviedol, že operácia proti Iránu postupuje podľa plánu a že väčšina iránskej raketovej infraštruktúry bola zničená. Dodal tiež, že rozhodovanie v Iráne je momentálne roztrieštené, čo môže naznačovať rastúce vnútorné konflikty v režime a začiatok mocenských sporov medzi jednotlivými frakciami.
- Americký prezident Donald Trump uviedol, že negatívny dopad vojny s Iránom bol menší, než sa očakávalo, a vyjadril presvedčenie, že konflikt sa čoskoro skončí. Nevylúčil však možnosť pozemnej invázie do Iránu.
- Európa a Japonsko zvažujú zapojenie v Hormuzskom prielive, pričom sa sústreďujú predovšetkým na stabilizačné misie, nie na vojenskú akciu, podrobnosti však zatiaľ zostávajú nejasné. Vo štvrtok kľúčové európske krajiny spolu s Japonskom v spoločnom vyhlásení oznámili, že podniknú kroky na stabilizáciu energetických trhov a sú pripravené podieľať sa na iniciatívach na zabezpečenie bezpečného priechodu cez Hormuzský prieliv.
- Ropa Brent klesla pod 110 USD za barel. Pokles bol spôsobený signálmi naznačujúcimi, že ďalšie útoky na iránske plynové zariadenia sú nepravdepodobné.
- Trhy v Japonsku boli pre štátny sviatok zatvorené, čo obmedzilo likviditu počas ázijskej seansy. V ostatných častiach regiónu bol vývoj zmiešaný. Juhokórejský Kospi mierne rástol, rovnako ako indický Nifty 50, zatiaľ čo trhy v Austrálii a Šanghaji boli slabšie.
- Čínska ľudová banka (PBOC) stanovila dnešnú centrálnu paritu USD/CNY na 6,8898 oproti odhadu 6,8773.
- PBOC tiež ponechala svoje kľúčové úrokové sadzby bez zmeny, v súlade s očakávaniami trhu. Jednoročná Loan Prime Rate (LPR) zostáva na 3,00 %, zatiaľ čo päťročná sadzba, dôležitá pre hypotéky, zostala na 3,50 %.
- Pri drahých kovoch zlato koriguje časť včerajších strát a prekonáva 4 650 USD za uncu, zatiaľ čo striebro zostáva pod tlakom a klesá pod 72 USD za uncu.
- Na trhu s kryptomenami zostáva obraz zmiešaný. Bitcoin mierne rastie a drží sa nad 70 000 USD, zatiaľ čo Ethereum mierne oslabuje a obchoduje sa tesne pod 2 150 USD.
Denné zhrnutie: Wall Street oslabuje, zlato klesá, dolár ďalej víťazí v režime risk-off (20.03.2026)
