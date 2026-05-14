Ranné zhrnutie: Trhy zamŕzajú so začiatkom summitu USA–Čína 🇨🇳 (14.05.2026)

- Futures na hlavné indexy Wall Street vyčkávajú, zatiaľ čo v Číne sa začína summit Trump–Xi. US30 a US500 sa obchodujú bez zmeny, US2000 klesá približne o 0,2 %, zatiaľ čo technologický US100 posilňuje o 0,1 %. EU50 sa obchoduje bez zmeny.
- Prezident Donald Trump dorazil do Pekingu na summit s Xi Jinpingom. Medzi kľúčové témy rokovaní patria obchod, odstránenie vzájomných ciel a úloha Číny v konflikte na Blízkom východe. Trumpa sprevádza podnikateľská delegácia vrátane generálnych riaditeľov spoločností Tesla a Nvidia. Agenda zahŕňa aj Taiwan a umelú inteligenciu. Trump už uviedol, že vzťahy medzi USA a Čínou budú „lepšie než kedykoľvek predtým“.
- Prezident Fedu v Minneapolise Neel Kashkari uviedol, že trh práce sa zlepšuje, zatiaľ čo vojna v Iráne podporuje vysokú infláciu. Presadzuje ponechanie otvorených dverí pre zvyšovanie sadzieb, čo je v rozpore s očakávaniami Donalda Trumpa v súvislosti s Kevinom Warshom. Kashkari zdôraznil, že predseda Fedu je len jedným z 12 hlasujúcich členov a musí presvedčiť svojich kolegov, aby podporili jeho politiku.
- Ázijské akciové trhy zaznamenali mierne zisky, podporené technologickým sektorom po rekordoch na Wall Street. Čínske akcie však klesajú z viacročných maxím pre vyberanie ziskov v deň, keď sa začína kľúčový summit Trump–Xi (CHN.cash: -1,8 %, HK.cash: -1,4 %). Index Hang Seng podporujú akcie Alibaba. Trhy v Austrálii, Japonsku (JP225: -0,8 %) a Singapure (SG20.cash: -0,7 %) zostávajú v červených číslach. Investori sa naďalej obávajú vplyvu vojny v Iráne na ceny ropy a globálnu infláciu.
- Člen bankovej rady Bank of Japan Kazuyuki Masu vyzval na zvýšenie úrokových sadzieb čo najskôr, pokiaľ nedôjde k výraznému hospodárskemu spomaleniu. Hoci predtým podporoval stabilizáciu sadzieb, teraz varuje pred pretrvávajúcim inflačným tlakom vyplývajúcim z energetických šokov. Masu sa domnieva, že Japonsko vstúpilo do fázy rastúcich cien, čo si vyžaduje rozhodné kroky na udržanie inflácie na cieli 2 %.
- Dolár sa obchoduje bez zmeny, s minimálnymi pohybmi v menových pároch G10 po nedávnej vlne volatility vyvolanej makrodátami (inflácia v USA) a v očakávaní výsledku summitu v Číne. USDJPY posilňuje o 0,1 % napriek jastrabím komentárom z BoJ. EURUSD stagnuje na úrovni 1,171.
- Ropa rastie o 0,7 % (Brent / OIL na 106 USD za barel; OIL.WTI na 101 USD). NATGAS predlžuje mierne zisky o ďalších 0,7 %.
- Drahé kovy sledujú miernu volatilitu viditeľnú na menách a rope. GOLD rastie o 0,25 % na 4 700 USD za uncu, zatiaľ čo SILVER klesá o 0,25 % na 87 USD za uncu.
- Sentiment na kryptomenách zostáva zmiešaný, s miernymi ziskami na hlavných tokenoch. Bitcoin pridáva 0,3 % na 79 800 USD, zatiaľ čo Ethereum rastie takisto o 0,3 % na 2 265 USD.
Ekonomický kalendár: Pozornosť sa sústreďuje na amerického spotrebiteľa 🇺🇸 (14.05.2026)
BREAKING: Libra sa odráža vyššie 📈 HDP Spojeného kráľovstva v marci nečakane vzrástlo 🇬🇧
Denné zhrnutie: Horúca inflácia a čakanie na správy z Pekingu
Cena pohonných hmôt v Česku klesá, koniec krízy je však v nedohľadne ⛽
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.