Ranné zhrnutie: Trump oznamuje prímerie medzi Izraelom a Libanonom (17.04.2026)

- Posledné dni priniesli trhom výraznú úľavu. Prezident Donald Trump oznámil, že Izrael a Libanon sa dohodli na 10-dňovom prímerí, čo potvrdil aj izraelský premiér. Odborníci na Blízky východ však zdôrazňujú, že dohoda zostáva veľmi krehká a viaceré kľúčové otázky sú stále nevyriešené.
- Donald Trump zároveň varoval, že pre Hizballáh by bolo „skvelé, ak sa bude správať riadne“, a dodal, že nové stretnutie s Iránom by sa mohlo uskutočniť už tento víkend. Taktiež uviedol, že „vojna v Perzskom zálive by sa mala čoskoro skončiť“.
- V dôsledku tohto geopolitického vývoja a čiastočného zmiernenia napätia na Blízkom východe zostávajú americké akcie blízko rekordných maxím po silnom oživení, ktoré podporujú solídne firemné tržby a rastúci optimizmus investorov v súvislosti s možným koncom konfliktu.
- Zatiaľ predstavitelia krajín Perzského zálivu a Európy očakávajú, že Spojené štáty môžu potrebovať až šesť mesiacov na dosiahnutie dohody s Iránom. Krajiny G7 navyše varujú pred ekonomickými rizikami vyplývajúcimi z vojny a upozorňujú na možné inflačné tlaky a narušenie dodávateľských reťazcov.
- Na komoditných trhoch cena ropy Brent opäť klesla pod 100 USD za barel.
- Včera sme sa zároveň dočkali údajov z amerického trhu práce, ktoré dopadli lepšie, než sa očakávalo. Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol 207 000 oproti trhovému odhadu 215 000, čo potvrdzuje relatívne silný stav amerického trhu práce. Index podnikateľskej aktivity Philadelphia Fed za apríl navyše pozitívne prekvapil, keď vzrástol na +26,7 oproti očakávaným +10,0, čo naznačuje jasné zrýchlenie priemyselnej aktivity a zlepšenie podnikateľskej nálady.
- V Ázii aktuálne obchodným seansám dominuje negatívny sentiment. Japonský Nikkei 225 stráca približne 1 %, juhokórejský Kospi klesá o 0,5 % a čínsky Hang Seng oslabuje o 1,3 %. Austrálsky index si vedie o niečo lepšie, keď klesá len o 0,2 %.
- Guvernér Bank of Japan Kazuo Ueda odmietol komentovať klesajúce očakávania týkajúce sa aprílového zvýšenia sadzieb.
- Na menovom trhu vidíme pokračujúce oslabovanie japonského jenu voči hlavným menám, pričom pár USD/JPY opäť testuje úroveň 160.
- Čínska centrálna banka PBoC stanovila dnešný referenčný kurz USD/CNY na 6,8622, zatiaľ čo očakávania boli na úrovni 6,8206. Čína naďalej signalizuje uvoľnenú menovú politiku spolu so zvýšenými fiškálnymi výdavkami na podporu hospodárskeho rastu v prostredí globálnej neistoty. Úrady sa zameriavajú na podporu spotreby a investície do nových technológií a energetickej bezpečnosti s cieľom posilniť dlhodobý rozvoj.
- Pri drahých kovoch sledujeme mierne zisky. Zlato rastie približne o 0,2 % a prekonáva hranicu 4 800 USD, zatiaľ čo striebro pridáva asi 0,5 % a testuje úroveň 79 USD.
- Opačný trend je viditeľný na trhu kryptomien, kde hlavné aktíva zostávajú pod tlakom. Bitcoin klesol pod 75 000 USD, zatiaľ čo Ethereum stráca približne 1,5 % a obchoduje sa blízko úrovne 2 320 USD.
- Akcie spoločnosti Netflix klesli o viac než 9 % napriek solídnym výsledkom za prvý štvrťrok, ktoré prekonali trhové očakávania z pohľadu tržieb aj zisku. Investorov však sklamal najmä slabší výhľaď, konkrétne nižšie očakávané zisky, tržby a marže pre druhý štvrťrok. Časť silného výkonu bola navyše podporená jednorazovými faktormi, čo vyvolalo obavy o udržateľnosť rastu a negatívne vplývalo na sentiment.
