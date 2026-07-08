Ranné zhrnutie: V Perzskom zálive opäť prituhuje, ropa je späť v centre pozornosti

📈 Akciový trh
- Utorňajšia seansa na Wall Street sa skončila poklesmi hlavných indexov.
- Index Dow Jones ustúpil o viac než 0,2 % a klesol pod úroveň 53 000 bodov.
- S&P 500 stratil takmer 0,5 %, čo odráža zhoršenie trhového sentimentu.
- Technologický Nasdaq bol zasiahnutý najviac a klesol o viac než 1,1 %. Pod najväčším tlakom bol sektor výrobcov čipov.
- Najväčšie poklesy zaznamenali americkí výrobcovia pamätí – Micron a SanDisk, ktorých akcie stratili približne 5 %, respektíve 7 %.
- Z ďalších kľúčových technologických spoločností sa Intel prepadol takmer o 10 % a AMD klesla skoro o 7 %.
- Spoločnosti zo skupiny hyperscalerov – Microsoft, Meta, Amazon a Alphabet – si viedli relatívne dobre a deň zakončili v zelených číslach.
- Na ázijských trhoch prevláda negatívny sentiment a väčšina búrz v tejto časti sveta pokračuje vo výpredaji.
- Najhoršie si vedie juhokórejský KOSPI, ktorý stráca viac než 5 %. Reaguje na globálne rizikové faktory a zhoršujúci sa sentiment spojený so sektorom AI.
- Japonský Nikkei stráca približne 1 % a nasleduje klesajúci trend v regióne.
- Burzám v Číne sa darí výrazne lepšie. Hongkonský Hang Seng rastie o viac než 2,5 %.
🌍 Geopolitika a energetický sektor
- Sentiment investorov zhoršilo rastúce geopolitické napätie na Blízkom východe, ktoré vyvolal iránsky útok na katarský LNG tanker v blízkosti Hormuzského prielivu.
- Ďalším rizikovým faktorom boli americké útoky na vojenské ciele v Iráne v reakcii na predchádzajúce útoky na obchodné lode.
- Po skončení seansy rast cien komodít zrýchlil po rozhodnutí USA zrušiť licenciu, teda povolenie na predaj iránskej ropy, a po ďalších vojenských akciách proti Iránu. To zvýšilo riziko ďalších sankcií a obmedzenia dodávok.
- Teherán označil obnovenie ropných sankcií za porušenie predchádzajúcich mierových dohôd a iránske velenie oznámilo „drvivú odvetu“. Washington obvinilo z porušenia platných dohôd o prímerí.
- Nepotvrdené správy naznačujú možnosť, že by iránske námorníctvo mohlo uzavrieť Hormuzský prieliv, čo by znamenalo vážnu eskaláciu konfliktu.
- Narušenie prevádzky cez jednu z kľúčových prepravných trás pre ropu a LNG zvýšilo obavy o bezpečnosť globálnych dodávok energií a podporilo averziu k riziku na trhoch.
- Čína v posledných dňoch nakúpila od krajín Perzského zálivu najmenej 26 miliónov barelov ropy s dodaním v júli a auguste.
- Peking využil výrazné cenové zľavy zo strany Saudskej Arábie, najväčšie od roku 2020, ktoré majú pomôcť obnoviť čínske zásoby po období obmedzeného dovozu.
🛢️ Komodity
- Kontrakty na ropu Brent včera vzrástli v reakcii na eskaláciu konfliktu na Blízkom východe približne o 3 % na 74 USD za barel.
- Americká ropa WTI zakončila deň takmer o 3 % vyššie na 70 USD za barel.
- Zlato rastie a pohybuje sa okolo 4 130 USD za uncu.
- Striebro sa pohybuje blízko východiskovej úrovne a obchoduje sa v oblasti 61 USD za uncu.
💵 Makroekonomika a meny
- Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) v súlade so širokými očakávaniami trhu zvýšila oficiálnu hotovostnú sadzbu OCR o 25 bázických bodov na 2,50 %.
- RBNZ zároveň signalizovala, že pretrvávajúce inflačné riziká si môžu vyžadovať ďalšie sprísnenie menovej politiky.
- Jastrabí tón vyhlásenia podporil novozélandský dolár (NZD), keďže investori zvýšili očakávania ďalšieho rastu sadzieb v najbližších mesiacoch.
- Guvernérka RBNZ Anna Bremanová uviedla, že inflácia na Novom Zélande už mohla dosiahnuť vrchol.
- Centrálna banka zostáva opatrná pre pokračujúcu neistotu ohľadom cenových tlakov.
- Bolo zdôraznené, že budúce rozhodnutia o úrokových sadzbách budú závisieť od prichádzajúcich dát, hoci základným scenárom zostáva postupné sprísňovanie menovej politiky.
🪙 Kryptomeny
- V segmente digitálnych aktív je viditeľné výrazné zhoršenie sentimentu, keďže investori znížili svoju expozíciu voči riziku.
- Bitcoin stráca približne 0,8 % a klesá pod úroveň 63 000 USD.
- Ethereum stráca viac než 1 % a testuje support na úrovni 1 750 USD.
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