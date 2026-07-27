Ranné zhrnutie: Víkendový prepad ropy sa zrýchľuje 💥 (27.07.2026)

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USA a Irán vyhlásili vzájomnú prestávku vo vojenských útokoch po dvoch týždňoch americkej bombardovacej kampane – Washington pozastavil nálety po varovaní poradcov o vyčerpávaní sa cieľov a zásob zbraní, pričom Teherán vyhlásil, že zadrží odvetu „tak dlho, kým USA pauzú udržia". Je to už druhé takéto uvoľnenie od júna (prvé memorandum sa rozpadlo po mesiaci), Hormuzský prieliv je naďalej de facto uzavretý (1–3 lode denne oproti bežným niekoľkým desiatkam) a strany sú od dohody o obohacovaní uránu stále veľmi ďaleko. Dodatočným zdrojom napätia je útok Ukrajiny na iránsku obchodnú loď v Kaspickom mori, ktorý Teherán označil za „nepriateľský akt" voči Kyjevu.
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Na hospodárskej strane vstúpila v piatok v platnosť nová vlna Trumpových ciel (10–12,5 % na 60 obchodných partnerov vrátane EÚ, Číny, UK a Kanady) opierajúca sa o Sekciu 301 obchodného zákona z roku 1974, čím sa obišli doterajšie právne obmedzenia po februárovom rozsudku Najvyššieho súdu – trh reagoval pokojne, keďže krok bol očakávaný, no stratégovia varujú, že ide o štrukturálny, nie prechodný rizikový faktor pre globálny rast. Kľúčovým podujatím tohto týždňa je zasadnutie Fed (28.–29. júla) pod vedením Kevina Warsha – trh oceňuje približne 30–38 % šancu na zvýšenie sadzieb už teraz, napriek skorším očakávaniam na znižovanie v roku 2027, čo je dôsledkom odrazenia cien ropy a jastrabích komentárov časti členov FOMC.
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Optimizmus spojený s pauzou v konflikte vyvolal prudký pohyb na trhoch – ropa WTI klesla o viac ako 5 % na zhruba 84,5 USD za barel, Brent sa prepadol o ~4,9–5,8 % na približne 87,5 USD. Termínové kontrakty na S&P 500 rástli o cca 0,7–0,9 %, Nasdaq 100 až o 1,2 % a Dow Jones futures pridávali asi 0,6 %, čím odreagovali dva týždne poklesov (S&P a Nasdaq uzavreli predchádzajúci týždeň v mínuse o 0,6 %, resp. 2,1 %).
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Výnosy amerických dlhopisov klesali – 10-ročné o cca 4–5 bázických bodov na 4,63 %, 30-ročné o 4 bázické body na 5,12 %, čo v kombinácii s nižšími cenami energií zmierňuje inflačný tlak, hoci BMO Capital Markets zdôrazňuje, že výnosy sú stále blízko hornej hranice pásma v súvislosti s obavami z jastrabieho Fedu.
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Ázijské trhy reagovali zmiešane – japonský Nikkei 225 klesol o 0,12 %, avšak Topix si pripísal 0,87 %; kórejský Kospi vzrástol o 0,44 % a Kosdaq až o 1,71 %. Austrálsky ASX 200 si polepšil o 1,17 %, Hang Seng gained 0,81 % a čínsky CSI 300 vzrástol o 0,25 %.
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Čínske priemyselné zisky za jún vzrástli o 15,1 % medziročne, čo predstavuje druhý mesiac spomaľovania po 21,1 % v máji – za celé prvé polroky zisky vzrástli o 18,7 % oproti 18,8 % za obdobie január–máj, čo naďalej poukazuje na solídny boom poháňaný umelou inteligenciou a výrobou čipov.
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Americký dolár oslabil na vlne rastúcej chuti riskovať – index USD klesol o 0,28 %, euro posilnilo (EUR viedlo medzi menami G10), pričom libra a ďalšie rizikové meny tiež získali voči doláru na hodnote. USD/JPY a USD/CNH zostali prakticky bez zmeny, čo naznačuje, že pohyb dolára bol poháňaný najmä chuťou riskovať, nie zmenou úrokových očakávaní.
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Zlato výrazne posilnilo (+1 % na cca 4 090–4 110 USD za uncu), podporované správami o obnovení čínskych nákupov (dovoz zlata do Číny v júni dosiahol 173 ton, čo je najvyššia úroveň za dva roky) a nádejami na deeskaláciu – hoci neistota spojená s rozhodnutím Fedu v tomto týždni ďalšie zisky obmedzuje. Striebro posilnilo ešte výraznejšie (+2,31 %), kým zemný plyn klesol o 2,83 % v tieni prepadu ropy.
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Spomedzi spoločností je najväčšou senzáciou debutový vstup čínskeho výrobcu pamätí CXMT na šanghajský trh STAR Market – akcie vystreľili o viac ako 500 % (na úroveň okolo 470–531 % v závislosti od zdroja), čím sa firma stala najhodnotnejšou spoločnosťou kótovanou na pevninskočínskych burzách s trhovou kapitalizáciou okolo 3,5 bilióna juanov, po tom, čo vyzbierala 8,6 miliardy USD v IPO. Súbežne Nvidia rokuje o obrovskej zmluve na dodávky pamätí so SK Hynix (až do 500 miliárd USD), čo môže rozptýliť obavy o nedostatok na trhu s AI, pričom spoločnosť je tiež v rokovaniach o zabezpečení zhruba 250 miliárd USD finančnej podpory pre OpenAI v rámci projektu dátových centier.
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Kryptomeny taktiež profitovali z celkového nálady „risk-on" – bitcoin si pripísal 0,79 % na cca 65 200–65 400 USD, hoci rast je zjavne skromnejší ako v prípade drahých kovov či akciových indexov.
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Dnešná európska obchodná seansa sa zameria na nemecký index Ifo (výhľad 86,1 oproti predchádzajúcim 85,6) a popoludňajšie americké údaje o objednávkach trvanlivého tovaru a indexe Dallas Fed – kľúčovou otázkou zostáva trvanlivosť pauzy v konflikte Irán–USA, keďže trh oceňuje optimistický scenár, napriek tomu, že situácia v Hormuzskom prielive a na Červenom mori sa fakticky nezmenila, pričom investorov v pozadí čaká stredajšie rozhodnutie Fedu a séria výsledkov štyroch spoločností zo skupiny Mag7.
Volatilita viditeľná v súčasnosti na vybraných kľúčových nástrojoch. Zdroj: xStation
🚨Liberty Energy padá o 22 % napriek rekordným tržbám: trh trestá masívny rast investícií📉
České úroky môžu opäť rásť. Šéf Monety vidí 80 % šancu ďalšieho zvýšenia 📈
Zhrnutie trhov: Európske akcie sa pokúšajú o odraz na konci týždňa💡
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