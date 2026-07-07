Ranné zhrnutie: Výpredaj akcií z oblasti AI (07.07.2026)

Akcie
- Po relatívne pozitívnom pondelkovom obchodovaní klesajú futures na Nasdaq 100 o viac než 1 %. Sentiment okolo lídrov AI revolúcie, teda spoločností, ktoré doteraz zaznamenali najväčšie zisky, sa opäť zhoršuje.
- Spúšťačom výpredaja boli predbežné výsledky Samsungu za Q2. Rekordný prevádzkový zisk (58,4 miliardy USD) a rekordné tržby (112 miliárd USD) investorom nestačili. Očakávania boli nastavené vyššie a extrémne pozitívny scenár už bol v cene akcií započítaný. Po zverejnení výsledkov akcie klesajú takmer o 10 %.
- Po vzore Samsungu sa výpredaj preniesol aj na celý kórejský index KOSPI. Výpredaj bol opäť taký výrazný, že obchodovanie bolo na 20 minút pozastavené. Aktuálne index na dennej báze stráca 6 %.
- V červených číslach sú aj ďalšie ázijské akciové indexy. Shanghai SE Composite klesá o 1,6 %, Hang Seng o menej než 0,5 % a Nikkei o 2,2 %. Jedným z lídrov poklesu v Japonsku je Kioxia (-11 %) – najväčšia spoločnosť podľa kapitalizácie na japonskej burze a jeden z najväčších svetových výrobcov pamätí NAND flash a SSD, predtým pôsobiaci pod názvom Toshiba Memory.
Geopolitika
- Včerajšie komentáre prezidenta Trumpa k situácii na Blízkom východe prešli bez väčšej odozvy. Uviedol, že „Irán musí podpísať dohodu“, inak sa „USA vrátia a dokončia prácu“. Trhová reakcia však bola marginálna a ceny energetických komodít zostali takmer bez zmeny.
Komodity
- Pri cenách ropy sledujeme stabilizáciu. Brent sa obchoduje približne za 73 USD a dnes rastie o 0,9 %, zatiaľ čo WTI sa pohybuje okolo 69 USD.
- Plyn TTF rastie mierne nad 46 USD za MWh (+4,9 % dnes), zatiaľ čo zemný plyn klesá na 3,23 USD (-0,6 % od začiatku dňa).
- Drahé kovy klesajú, okrem iného pre obnovený rast výnosov štátnych dlhopisov vo veľkých ekonomikách. Za trojskú uncu zlata sa aktuálne platí približne 4 125 USD (-1 %) a za striebro mierne viac než 60 USD (-2,4 %).
Makroekonomické dáta
- Včerajšie dáta o priemyselných objednávkach v Nemecku pozitívne prekvapili rastom o 6,2 %. Aj dnešný údaj o priemyselnej výrobe za máj bol lepší, než sa čakalo, keď medzimesačne vzrástol o pôsobivých 0,9 %.
- Krajina stále čaká na dopady masívneho fiškálneho stimulu, ktorý vlani v marci oznámil kancelár Friedrich Merz. Na investície do infraštruktúry, zdravotníctva, energetiky a digitálnej modernizácie bolo vtedy vyčlenených 500 miliárd eur.
- Rastie aj inflácia PPI v eurozóne, a to na 5,9 %. Údaj je však z veľkej časti v súlade s očakávaniami.
- Dáta o maloobchodných tržbách (1,6 % r/r) takisto neprekvapili.
- V Spojených štátoch došlo k miernej revízii indexov PMI za jún smerom nadol. Kompozitný index nakoniec dosiahol 51,9, čo naznačuje spomalenie ekonomického rastu v porovnaní s veľmi silnými 2,7 % v Q1.
Meny
- Vďaka miernemu rastu ceny ropy Brent (+0,8 % oproti piatkovému záveru) a o niečo výraznejšiemu rastu LNG na holandskej burze TTF (+3 % za rovnaké obdobie) je nórska koruna (+0,5 %) na čele menového rebríčka tohto týždňa.
- Naopak tradičné bezpečné meny strácajú, konkrétne japonský jen a švajčiarsky frank, oba o 0,3 %.
Kryptomeny
- Bitcoin (-1,2 %) a Ethereum (-1,4 %) pokračujú v poklese.
Ekonomický kalendár: Oživuje nemecký priemysel? (07.07.2026)
📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (6.7.2026)
Denné zhrnutie: Donald Trump udáva tempo trhu
Meškania v Nvidii: Je projekt Kyber v ohrození?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.