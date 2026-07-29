Ranné zhrnutie: Výpredaj v Ázii po výsledkoch SK Hynix a útokoch v Jordánsku! Dolár spomaľuje pred Fedom (29.07.2026) 📉

📉 Akcie a indexy v USA a Európe
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Kontrakty na indexy na Wall Street zostávajú pod tlakom situácie na Blízkom východe a výsledkov kľúčového dodávateľa Nvidie, spoločnosti SK Hynix, ktoré dostatočne neprekročili očakávania investorov.
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Kontrakt na Nasdaq 100 (US100) stráca najviac (-0,5 %), kontrakty na S&P 500 (US500) a Russell 2000 (US2000) strácajú okolo 0,15 %, zatiaľ čo kontrakt na Dow Jones (US30) obchoduje bez zmeny vďaka vysokej koncentrácii tradičných akcií typu „value".
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Európsky index EU50 sa taktiež nachádza v červených číslach (-0,3 %).
🌏 Ázijská relácia
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Ázijské trhy zasiahol prudký výpredaj vyvolaný napätím na Blízkom východe, rastúcimi cenami ropy, obavami z jastrabieho Fedu a neistotou ohľadom ocenenia spoločností z oblasti AI.
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Juhokórejský KOSPI strácal v kritickom momente až 11 %, taiwanský index takmer 4 %. Kontrakty na Nikkei 225 (JP225) strácajú 1,6 %. Čínsky HSCEI sa udržuje mierne v pluse (CHN.cash: +0,8 %).
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Lídri poklesov boli technologickí giganti: SK Hynix prepadol o viac ako 9 % napriek rekordným tržbám, Samsung stratil 5–8 % a TSMC klesol o viac ako 2 %.
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SK Hynix: Prevádzkový zisk spoločnosti vzrástol v poslednom kvartáli o 557 % na 60,5 bilióna wonov, no spolu s tržbami zaostal za výhľadom. Výsledky kľúčového dodávateľa pamätí pre Nvidiu zosilnili obavy, že boom v oblasti AI a silný rast sektora polovodičov spomaľujú, čo viedlo k prudkému výpredaju akcií v obchodovaní po uzavretí trhu v USA (-6 %).
🏦 Makroekonomika a geopolitika
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Eskalácia na Blízkom východe: Irán vyhlásil, že ak nedosiahne dohodu s Ománom, bude pokračovať vo svojej doterajšej politike v otázke Hormuzského prielivu. Irán navyše vypálil balistické rakety smerom k americkej základni v Jordánsku. Jordánska štátna tlačová agentúra následne informovala, že sily tejto krajiny zachytili päť rakiet prichádzajúcich z Iránu.
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Inflácia CPI v Austrálii: Inflácia CPI klesla výraznejšie, ako sa predpokladalo, z 3,8 % v máji na 3,8 % r/r v júni. Poklesol aj kvartálny ukazovateľ za Q2 (zo 4,1 % na 3,9 %, výhľad: 4,1 %). Ukazovateľ Trimmed Mean dosiahol 3,6 % (výhľad: 3,7 %, predtým: 3,5 %). Hoci náklady na bývanie stále rástli dynamicky (+6,8 %), inflácia v doprave prudko spomalila a údaje ako celok oslabujú očakávania zvýšenia úrokových sadzieb centrálnou bankou na najbližšom, augustovom zasadaní. Austrálsky dolár (AUD) oslabuje voči všetkým menám G10.
💱 Devízové trhy, komodity a kryptomeny
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Devízový trh (FX): Index dolára spomaľuje pred samotným rozhodnutím Fedu (USDIDX: -0,1 %). Austrálsky dolár je dnes najslabšou menou G10 po slabšej inflácii CPI, než sa očakávalo (AUDUSD: -0,25 %, AUDNZD: -0,3 %). Plošné zisky zaznamenáva novozélandský dolár (NZDUSD: -0,3 %) a japonský jen (USDJPY: -0,2 %), obidva podporené relatívne jastrabím tlakom na domáce centrálne banky. EURUSD získava skromných 0,05 % na 1,1399.
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Ropa a správa API: Futures kontrakty na ropu Brent odskakujú o 3,3 % na cca 84–85 USD za barel. Týždenná správa API o palivách vykázala nečakaný, výrazný nárast zásob ropy v USA (+3,3 mil. barelov oproti očakávanému poklesu o -1,35 mil.) a benzínu (+0,92 mil. oproti -1,2 mil.), čo naznačuje slabší dopyt, ako sa predpokladalo.
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Drahé kovy: Volatilita zlata spomaľuje spolu s dolárom pred rozhodnutím FOMC (aktuálne obchodovanie je ploché pri 4 030 USD za uncu), zatiaľ čo striebro získava 1,3 % na 57,90 USD za uncu.
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Kryptomeny: Podobne spomalil aj Bitcoin (bez zmeny pri 64 000 USD) a Ethereum stráca skromných 0,5 % na 1 914 USD.
📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (28.7.2026)
Denné zhrnutie: Trhy obmedzujú poklesy počas čakania na Fed
Výpredaj polovodičov pokračuje 📉
US OPEN: Hlbší výpredaj a návrat SaaS sektora
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