Ranné zhrnutie: Výpredaj v technologickom sektore (06.02.2026)

- V USA indexy nadviazali na včerajšie poklesy. Výpredaj sa rozšíril naprieč celým americkým akciovým trhom a obchodovanie sa skončilo výraznými stratami. Index S&P 500 klesol o 1,2 %, rovnako aj Dow Jones, zatiaľ čo Nasdaq oslabil takmer o 1,6 %.
- Výpredaj bol výsledkom kombinácie nepriaznivých údajov z amerického trhu práce a predovšetkým výsledkov technologických spoločností.
- Amazon vo včerajších výsledkoch vykázal veľmi silné tržby a ďalší rast segmentu AWS, jeho akcie však v after-hours obchodovaní klesli až o približne 10 %. Investorov znepokojili oznámenia o masívnych investíciách do umelej inteligencie, ktoré by v roku 2026 mohli dosiahnuť až 200 mld. USD a zaťažiť peňažné toky spoločnosti.
- Ázijské akciové trhy sa dostali pod tlak zhoršujúceho sa globálneho sentimentu súvisiaceho s výpredajom technologických akcií. Hongkonský Hang Seng klesol o 1,13 % a austrálsky index ASX 200 stratil 2,26 % v reakcii na jastrabie signály zo strany RBA, zatiaľ čo japonský Nikkei 225 vzrástol o 0,29 % pred nedeľnými voľbami a čínsky Shanghai Composite posilnil o 0,11 %.
- Prieskumy naznačujú možnú jasnú výhru tábora premiérky Takaichiovej, čo zvyšuje pravdepodobnosť fiškálnej expanzie a zníženia daní.
- Japonsko: Člen rady BoJ Masu zaujal opatrne jastrabí tón, ponechal možnosť ďalšieho sprísnenia menovej politiky a varoval pred infláciou podporovanou slabým jenom.
- V decembri klesli výdavky japonských domácností medziročne o 2,6 %, čo výrazne zaostalo za očakávaniami na úrovni 0,1 % a bolo výrazne horšie než v novembri, keď vzrástli o 2,9 %. To odráža inflačný tlak na spotrebiteľov.
- Austrália: Guvernérka RBA Bullocková zdôraznila, že zvýšenie sadzieb bolo nevyhnutné pre kapacitné obmedzenia, silný trh práce a pretrvávajúcu infláciu.
- Čínska ľudová banka (PBOC) stanovila dnešný referenčný kurz USD/CNY na úrovni 6,99590, zatiaľ čo trhové prognózy počítali s hodnotou 6,9517.
- Indická centrálna banka ponechala úrokové sadzby na úrovni 5,25 %, v súlade so všeobecnými očakávaniami trhu.
- Po podpise obchodnej dohody s USA India podľa CNBC zvažuje nákup lietadiel Boeing v hodnote až 80 mld. USD.
- Burza CME zvýšila maržové požiadavky na kontrakty na zlato a striebro po extrémnej volatilite.
- Na trhu drahých kovov je viditeľné čiastočné upokojenie situácie a odraz po predchádzajúcich poklesoch: zlato posilňuje približne o 1,5 % a testuje úroveň 4 850 USD za uncu, zatiaľ čo striebro rastie asi o 3,5 % a pohybuje sa okolo 73 USD za uncu.
- Čiastočný odraz je viditeľný aj na kryptomenovom trhu, kde Bitcoin posilňuje o viac než 2 % na 65 100 USD a Ethereum rastie o viac než 3 % na 1 920 USD.
Zdroj: xStation5
