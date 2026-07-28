Ranné zhrnutie: Zastavenie útokov zatienené poklesmi v sektore polovodičov? (28.07.2026)

Začiatok týždňa bol v znamení správ o zastavení útokov medzi USA a Iránom.
🌍 Geopolitika
Noc zo štvrtka na piatok bola zatiaľ poslednou, ktorá priniesla bombardovanie zo strany USA. Pozastavenie náletov má vyplývať okrem iného z varovaní amerických poradcov o vyčerpávajúcich sa cieľoch a zásobách zbraní. V nedeľu túto informáciu potvrdil veľvyslanec USA pri OSN, Mike Waltz. Zdôraznil pritom, že prestávka má za cieľ „dať diplomacii trochu priestoru".
V ten istý deň prezident Trump informoval o tom, že rozhovory skutočne prebiehajú:
- „Práve teraz s nimi hovoríme. Myslím si, že každým dňom sú čoraz vážnejší. Sme pripravení konať, ale rokujeme s nimi."
Dnešnú noc dokonca naznačil, že ide o „dobré rozhovory". Zároveň, na čo sme si už zvykli, poznamenal, že ak rokovania zlyhajú, USA „sa vrátia k tomu, čo robili".
Trochu inak situáciu opisuje hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí, Esmail Baghaei, ktorý tvrdí, že v súčasnosti neprebieha žiadny priamy dialóg medzi iránskymi a americkými predstaviteľmi. Teherán však potvrdil, že vedie rozhovory s Ománom, kľúčovým sprostredkovateľom celého konfliktu. Ich cieľom je stanovenie „mechanizmov týkajúcich sa námornej dopravy" v Hormuzskom prielive. Podľa Baghaeia zatiaľ „nedošlo k žiadnej zmene v štatúte plavby cez Hormuzský prieliv".
Teherán zároveň deklaroval, že odvetné kroky pozastaví „tak dlho, ako USA udržia pauzu".
🛢️ Energetické suroviny
Stojí však za zmienku, že Hormuzský prieliv je naďalej de facto uzavretý (podľa údajov Kpler je pohyb lodí obmedzený na maximálne niekoľko desiatok denne, oproti zhruba 80–140 za bežných podmienok), pričom strany sú stále ďaleko od dohody v otázke obohacovaní uránu.
- Za barel Brent momentálne platíme okolo 88 dolárov, v prípade WTI je to 82 dolárov. Predstavuje to pokles o 15 %, resp. 12 % oproti štvrtkovým maximám.
- Plyn na holandskej burze TTF tiež zdražuje — septembrový kontrakt naznačuje cenu 58 dolárov za MWh. V prípade NATGASu je to 2,75 dolára za MMBtu.
📈 Akcie
Výrazný pokles cien energetických surovín viedol k výraznému zlepšeniu sentimentu na svetových trhoch. V zelených číslach pondelok uzavreli predovšetkým európske trhy, na čele s nemeckým DAXom (+1 %) a španielskym Ibexom 35 (+0,8 %).
V Spojených štátoch situácia nebola rovnako jednoznačná. Dow Jones deň zakončil posilnením o 0,5 %, S&P 500 skončil na nule a Nasdaq 100 zaznamenal pokles o 0,2 %. Tento nepomer je predovšetkým dôsledkom slabých výsledkov spoločností z polovodičového sektora, ktoré vrátili časť nedávno nadobudnutých ziskov. Sandisk včera stratil 11,3 %, ASML 5,4 %, Nvidia 5 % a Seagate 4 %.
Graf 1: Víťazi a porazení dňa v Nasdaq 100 (27.07.2026)
Zdroj: XTB Research, 28.07.2026
Pohyb možno čiastočne vnímať ako realizáciu ziskov pred zverejnením výsledkov ďalších hyperscalerov. Dôležitú úlohu však mohli zohrať aj správy o pokrokoch čínskych výrobcov pri budovaní vlastných strojov na výrobu polovodičov. Rozvíjaná má byť okrem iného technológia DUV (Deep Ultraviolet Lithography), ktorá je kľúčová pri výrobe pokročilých čipov.
🌏 Ázia
- Výpredaj v polovodičovom sektore sa nevyhol ani Ázii. Kórejský index KOSPI oslabil o viac než 10 %. Pokles viedli predovšetkým spoločnosti Samsung (-13,2 %) a SK Hynix (-7,5 %).
- V červených číslach skončili aj japonský Nikkei 225 (-4,3 %) a čínsky Shanghai SE Composite (-1,3 %). Index Hang Seng sa držal mierne nad nulou (+0,2 %).
🧈 Drahé kovy
- Pri cenách drahých kovov je ťažké určiť jasný smer. Po pondelkovom otvorení trhu zlato aj striebro najprv posilňovali. V neskoršej časti dňa však svoje zisky odovzdali, a to napriek poklesu výnosov desaťročných štátnych dlhopisov v hlavných ekonomikách. Dnes oba kovy pokračujú v poklese.
- Zlato sa obchoduje približne za 4 045 USD za trojskú uncu, čo predstavuje pokles o 0,8 % od začiatku dňa. Striebro sa pohybuje okolo 57,2 USD a stráca 2,1 %.
📈 Makroekonomické údaje a menová politika
- Včerajší kalendár ponúkol iba obmedzené množstvo ekonomických údajov. Zaujímavejšia bude druhá polovica týždňa, keď budú zverejnené údaje o inflácii z európskych krajín a USA. V prípade Spojených štátov pôjde o infláciu PCE, ktorá sa zverejňuje s mesačným oneskorením.
- Hlavná pozornosť sa však tento týždeň sústreďuje na zasadnutia najväčších centrálnych bánk. V utorok rozhodne o úrokových sadzbách Fed, vo štvrtok BoE a v noci zo štvrtka na piatok BoJ.
- Od žiadnej z týchto bánk neočakávame zmenu úrokových sadzieb. Všetky by však mali zaujať jastrabí tón a pripravovať trhy na zvýšenie sadzieb na nasledujúcom zasadnutí. To je v súčasnosti základný scenár pre každú z nich.
Nemecko
- Nemecký index podnikateľskej klímy Ifo vzrástol na 86,6 bodu. Zlepšili sa aj podnikateľské očakávania, ktoré stúpli na 86,7 bodu. Hodnotenie súčasnej situácie sa však nezlepšilo.
- Údaje sú z veľkej časti v súlade s nedávnymi indexmi PMI, ktoré naznačujú určité zlepšenie ekonomickej situácie, najmä v priemyselnom sektore.
Spojené štáty
- Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v júni medzimesačne vzrástli o 0,3 %, výrazne menej než očakávaných 2,5 %. Trhy dúfali vo výraznejšie oživenie po májovom poklese o 4 %.
- Slabší výsledok súvisel predovšetkým s nižším dopytom v dopravnom sektore. Objednávky kľúčového kapitálového tovaru však zostali solídne, čo čiastočne upokojilo náladu.
- Viditeľný bol aj rast výdavkov spojených s umelou inteligenciou. Najväčšími ťahúňmi júnového oživenia boli počítače a elektronické zariadenia (+3,1 % m/m). Solídne sa vyvíjala aj situácia pri základných kovoch (+1,1 % m/m) a elektrických zariadeniach a spotrebičoch (+0,9 % m/m).
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