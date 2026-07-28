Nvidia zažila najväčší jednodňový pokles od februára 📉

Akcie Nvidie zakončili pondelňajšiu reláciu na úrovni 196,51 USD, čo predstavuje pokles o 4,99 % — najväčšiu jednodenná stratu spoločnosti od februára 2026.
Impulzom k výpredaju bol víkendový článok The Wall Street Journal. Podľa WSJ a Bloombergu Nvidia rokovala o garancii až 250 miliárd dolárov za leasingové platby, aby OpenAI mohla využívať desaťgigawattové dátové centrum, ktoré SoftBank stavia v Ohiu. Okrem toho Nvidia údajne zvažuje aj samostatnú dohodu na financovanie nákupu jej AI čipov zo strany OpenAI, ktorej objem by mohol dosiahnuť ďalších 350 miliárd dolárov.
Investori sa obávajú toho, čo analytici označujú ako „cirkulárne financovanie". Ide o model, pri ktorom dodávateľ pomáha svojim zákazníkom platiť za tovary alebo služby, ktoré by si inak nemohli dovoliť. Spočiatku takéto dohody predaje dodávateľa zvyšujú, časom sa však dodávateľ stáva čoraz závislejším od osudu svojich odberateľov. Kritici upozorňujú, že štruktúra, v ktorej OpenAI a ďalšie spoločnosti financované Nvidiou používajú získané prostriedky na nákup jej GPU, vytvára riziko nadhodnotenia skutočného dopytu po čipoch a potenciálne väčšie straty. Obavy sa premietli aj na dlhopisový trh: ceny credit default swapov na dlhopisy Nvidie zaznamenali v pondelok najväčší vnútrodenný nárast od doby, keď začali aktívne obchodovať v novembri, podľa údajov ICE Data Services citovaných Bloombergom.
Negatívny sentiment sa rozšíril na celý sektor. Nvidia pritom v piatok oznámila strategickú spoluprácu s konglomerátom SK Group, materskou spoločnosťou SK Hynix, v rámci iniciatívy presahujúcej 500 miliárd dolárov zahŕňajúcej AI továrne a pamäte novej generácie. Zároveň trh zaťažujú obavy, že Čína môže získavať navrch v pretekoch o AI. Server The Information informoval, že čínska štátom podporovaná spoločnosť zahájila hromadnú výrobu kľúčového zariadenia na výrobu čipov, čo spustilo výpredaj aj u ďalších hráčov v odvetví.
Základná otázka pritom nie je, či OpenAI nemá záujem o výpočtovú kapacitu — záujem tam je. Kľúčové je, či jej príjmy a cash flow dokážu dlhodobo uniesť vzniknuté infraštruktúrne záväzky. Ak vývojári AI nedokážu svoje produkty dostatočne rýchlo zmonetizovať, môžu dodávatelia a finanční ručitelia nakoniec niesť vyššie riziko, ako investori doteraz predpokladali. Vyčísliť toto riziko je zatiaľ ťažké — ľudia oboznámení s vecou uvádzajú, že rokovania sú v ranej fáze a môžu zlyhať alebo sa podmienky financovania môžu zmeniť.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (27.7.2026)
Ranné zhrnutie: Zastavenie útokov zatienené poklesmi v sektore polovodičov? (28.07.2026)
Denné zhrnutie: Čipová vojna ťaží Wall Street, ropa sa prepadá po prímerí medzi USA a Iránom ⭐
Nasdaq-100 pod tlakom pre čipy
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.