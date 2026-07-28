📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (27.7.2026)

Víťazi:
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Workday Inc (WDAY) +9,01 % – Americká softvérová spoločnosť poskytujúca cloudové aplikácie pre finančné riadenie a riadenie ľudských zdrojov (HR).
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Autodesk Inc (ADSK) +7,70 % – Nadnárodná korporácia, ktorá vytvára softvérové produkty a služby pre architektúru, strojárstvo, stavebníctvo a výrobu (preslávená najmä programom AutoCAD).
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Expedia Group Inc (EXPE) +7,09 % – Americká online cestovná agentúra, ktorá prevádzkuje platformy ako Expedia, Hotels.com, Vrbo a Trivago na rezervácie leteniek a ubytovania.
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Palantir Technologies Inc (PLTR) +7,00 % – Softvérová spoločnosť špecializujúca sa na analýzu veľkých objemov dát (big data), často spolupracujúca s vládnymi a bezpečnostnými zložkami.
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ServiceNow Inc (NOW) +6,86 % – Cloudová softvérová spoločnosť, ktorá pomáha firmám riadiť, automatizovať a optimalizovať digitálne pracovné postupy a IT služby.
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Charter Communications Inc (CHTR) +6,73 % – Jedna z najväčších amerických telekomunikačných a káblových spoločností, poskytujúca služby (internet, TV) prevažne pod značkou Spectrum.
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DoorDash Inc (DASH) +6,63 % – Americká technologická spoločnosť prevádzkujúca poprednú online platformu na objednávanie a doručovanie jedla a ďalších produktov z lokálnych podnikov.
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Copart Inc (CPRT) +6,62 % – Globálny poskytovateľ online aukcií vozidiel a remarketingových služieb, primárne predávajúci havarované alebo zabavené autá pre poisťovne.
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Tyler Technologies Inc (TYL) +6,30 % – Americká spoločnosť poskytujúca softvér a technologické služby zamerané výlučne na verejný sektor (vlády, štátna správa, mestá a školy).
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Salesforce Inc (CRM) +6,07 % – Celosvetový líder v oblasti cloudového softvéru na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) a podnikových aplikácií pre predaj, servis a marketing.
Porazení:
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Sandisk Corp -11,02 % – Známy výrobca pamäťových úložných riešení, flash diskov a pamäťových kariet.
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Lumentum Holdings Inc -6,69 % – Špecialista na inovatívne optické a fotonické produkty určené pre telekomunikačné siete a komerčné laserové aplikácie.
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CH Robinson Worldwide Inc -6,46 % – Americká logistická spoločnosť patriaca medzi najväčších poskytovateľov nákladnej prepravy a riadenia dodávateľských reťazcov na svete.
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Texas Pacific Land Corp -5,44 % – Jeden z najväčších vlastníkov pôdy v štáte Texas; jeho príjmy plynú z licenčných poplatkov za ťažbu ropy a zemného plynu a z predaja vody.
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Advanced Micro Devices Inc (AMD) -5,17 % – Významný globálny výrobca polovodičov, procesorov a grafických kariet pre osobné počítače aj obrie dátové centrá.
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NVIDIA Corp -4,99 % – Svetový líder v navrhovaní grafických procesorov (GPU) a špecializovaných čipov, ktoré v súčasnosti poháňajú revolúciu v umelej inteligencii.
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Fedex Freight Holding Co Inc -4,87 % – Dcérska spoločnosť logistického giganta FedEx, ktorá sa špecializuje na nákladnú kamiónovú prepravu (tzv. LTL – Less-Than-Truckload).
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Targa Resources Corp -4,87 % – Severoamerická energetická spoločnosť zameraná na zhromažďovanie, prepravu, skladovanie a spracovanie zemného plynu (midstream sektor).
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Lam Research Corp -4,46 % – Popredný svetový dodávateľ špecializovaných zariadení a služieb pre výrobu polovodičových dosiek a integrovaných obvodov.
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Diamondback Energy Inc -4,34 % – Nezávislá ropná a plynárenská spoločnosť zameraná na prieskum a ťažbu nekonvenčných ložísk v texaskej Permskej panve.
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