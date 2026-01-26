Ranné zhrnutie: Zlato prelomilo historickú hranicu 5 000 USD; NATGAS s ďalším prudkým prerazením 🚨

- Začíname nový týždeň obchodovania na medzinárodných trhoch.
- Začiatok pondelkového obchodovania je veľmi volatilný a zaujímavý. Trend „dedolarizácie“, ktorý bol viditeľný už minulý týždeň, sa dnes zastavil.
- Menný pár EURUSD klesá o 0,32 % intradennne a obchoduje sa v pásme 1,1852. Zároveň USDJPY sa drží pod úrovňou 154,500, čo je kľúčová kontrolná zóna určená 100-dňovým kĺzavým priemerom EMA.
- Na forexovom trhu si aktuálne najlepšie vedú jen a kanadský dolár. Straty dominujú švajčiarskemu franku a austrálskemu doláru.
- Silu jenu podporili vyjadrenia japonskej premiérky Takaichi, ktorá varovala, že vláda je pripravená zasiahnuť proti špekulatívnym pohybom v dôsledku oslabenia meny a prudkého rastu výnosov dlhopisov.
- Na trhu drahých kovov dominujú rastové pohyby. Výrazné uptrendové dynamiky posledných týždňov dnes jasne pokračujú.
- Zlato (GOLD) sa obchoduje nad hranicou 5 000 USD za uncu po prvýkrát v histórii, pričom pridáva takmer 1,9 % intradenne. Zároveň cena striebra (SILVER) rastie až o 4,85 %, nad úroveň 107,5 USD.
- Extrémne nárasty cien kovov sú výsledkom kombinácie trendov dedolarizácie, geopolitického napätia a špekulácií na trhu s derivátmi.
- Trend u NATGAS a OIL.WTI zostáva nezmenený. Kontrakty na zemný plyn posilňujú o 5,44 % v dôsledku pretrvávajúcich nízkych teplôt a sneženia v USA.
- Na akciových trhoch panuje zmiešaná nálada. Aktuálne kontrakty na americké indexy strácajú medzi 0,10 % až 0,3 %. Na spotovom trhu dnes väčšina čínskych indexov oslabila, pričom Nikkei 225 klesol o 1,83 %. Trhy v Austrálii boli zatvorené kvôli štátnemu sviatku.
- Sentiment je slabý pre obavy z japonskej intervencie a najnovšie hrozby amerického prezidenta Trumpa o clách voči Kanade; Trump pohrozil 100 % clami, ak Kanada uzavrie obchodnú dohodu s Čínou.
- Dnešný makroekonomický kalendár je relatívne prázdny. Investori sa zamerajú na údaje Ifo z Nemecka, maloobchodné tržby z Poľska a zverejnenie objednávok tovaru dlhodobej spotreby z USA.
- Sentiment na kryptotrhu sa zlepšuje po tom, čo kryptomena v nedeľu klesla až na 86 000 USD.
Aktuálna volatilita na menovom trhu. Zdroj: xStation
