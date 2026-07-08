🎥 Ranný komentár: AI infra akcie opäť volatilné, pád Rivianu, nový AI model od Mety

Utorok 7. júla priniesol na Wall Street výrazné turbulenty v technologickom sektore. Globálny výpredaj čipových akcií pokračoval po tom, čo výsledky Samsungu zaťažili juhokórejský KOSPI a vlna sa prelila aj na americké trhy. Samsung síce vykázal rekordný prevádzkový zisk za druhý štvrťrok — medziročne takmer dvadsaťnásobný — no jeho akcie v Soule klesli až o 10 %, keďže výsledky prekonali odhady „len" o 6 %. Americký sektorový ETF iShares Semiconductor (SOXX) stratil viac ako 6 % a výrobca výrobného zariadenia Applied Materials klesol o 10 %. Celkovo S&P 500 skončil −0,45 %, Nasdaq −1,16 % a Dow Jones −0,25 %.
Najväčším individuálnym prepadom dňa bol Rivian (RIVN), ktorého akcie sa prepadli o 18 % — najhorší výsledok od roku 2024 a piaty najhorší jednodenný pokles v histórii firmy. Spúšťačom bolo oznámenie verejnej ponuky 75 miliónov nových akcií, ktorá by pri pondelkovej záverečnej cene vyniesla približne 1,51 miliardy dolárov. Rivian zároveň predbežne oznámil tržby Q2 vo výške 1,55–1,65 miliardy dolárov, nad konsenzom analytikov. Výťažok z emisie má slúžiť na všeobecné podnikové účely vrátane kapitálového príspevku k pôžičke od amerického ministerstva energetiky na výstavbu továrne v Georgii.
Na AI fronte Meta predstavila Muse Image — svoj prvý vlastný model na generovanie obrázkov vyvinutý v Meta Superintelligence Labs. Model bude integrovaný do chatbota Meta AI a kreatívnych nástrojov na Instagrame s plánovaným rozšírením na Facebook a WhatsApp. Dnes investori vyhliadajú výsledky Levi Strauss (LEVI) a PriceSmart (PSMT).
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