🎥 Ranný komentár: Nvidia rokuje o zárukách s Open AI, pád AI infra a rast SaaS akcií

Piatok na Wall Street priniesol zmiešané výsledky: S&P 500 zakončil prakticky bez zmeny (+0,05 %), Dow Jones pridal +0,46 %, zatiaľ čo Nasdaq oslabil −0,64 %. Technologické akcie boli najhorším sektorom dňa, kým realitné a materiálové tituly viedli zisky. Výraznou výnimkou v tech sektore bol Apple, ktorý vzrástol o 3,5 % a podporil tak index Dow.
Hlavnou témou bol pokračujúci tlak na AI infraštruktúrne a čipové akcie. Alphabet síce reportoval silné výsledky, avšak jeho akcie klesli o približne 6,3 %, pretože investorov vystrašil nárast capex guidance na 195–205 miliárd dolárov pre rok 2026. Trhová reakcia naznačila, že investori rotujú od najväčších technologických firiem smerom k špecializovanejším dodávateľom hardvéru. Zároveň SaaS akcie čelia dlhodobejšiemu prehodnocovaniu: obavy z toho, že AI agenti nahradia tradičné per-seat licencovanie, viedli v prvej polovici roka k výpredajom v celom segmente enterprise softvéru. Tituly ako ServiceNow, Salesforce či Snowflake sa tak ocitli pod tlakom, zatiaľ čo časť kapitálu rotuje do softvéru schopného AI monetizovať.
Cez víkend prišla kľúčová správa: podľa Wall Street Journal rokuje Nvidia o finančnej záruke vo výške približne 250 miliárd dolárov, ktorá by OpenAI umožnila zabezpečiť plánovaný 10-gigawattový AI kampus v Piketon v Ohiu. Celkové náklady projektu by mohli presiahnuť 500 miliárd dolárov. Rokovania sú v rannej fáze a môžu skončiť bez dohody. Dnes investori vyhliadajú výsledky Fordu, Coca-Coly a Visy, ktoré môžu poskytnúť ďalší pohľad na stav spotrebiteľa aj firemnú dopyt.
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