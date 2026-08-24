Koniec spaľovacích áut? 🚫🚗 Elektromobily v Európe raketovo rastú 📈

Predaje elektromobilov (EV) v Európe zrýchľujú, pričom za ich nárastom stojí kombinácia geopolitického tlaku na ceny pohonných hmôt, štátnej podpory a rozširujúcej sa ponuky cenovo dostupnejších vozidiel. V pozadí celého príbehu zostáva ropa: predaje EV v Európe prudko vzrástli po tom, čo vo februári vypukla vojna s Iránom. Dnes sa ropa WTI obchoduje na hodnote 85 USD za barel. Minister financií Scott Bessent avizoval tlačovú konferenciu, na ktorej plánuje predstaviť Trumpov plán na vedenie „ekonomickej vojny“ proti Iránu. Čína preberá približne 90 % iránskeho ropného vývozu, pričom podstatnú časť obchodu obstarávajú nezávislé čínske rafinérie s obmedzenou expozíciou voči americkým sankciám.
Predaje EV v Európskej únii vzrástli v prvej polovici roka medziročne o 40,5 % na viac ako 1,2 milióna vozidiel. Elektromobily tvorili viac ako 20 % všetkých predajov. Dáta výskumnej skupiny New Automotive a odvetvového združenia E-Mobility Europe ukázali, že registrácie EV v júli stúpli o 13 % medziročne naprieč 16 trhmi pokrývajúcimi viac ako 90 % predajov v EÚ a EFTA, elektromobily tak tvorili 25,7 % všetkých nových predajov osobných áut.
Výrazne sa prejavuje aj úloha štátnych dotácií. Napríklad vo Francúzsku za rok 2026 tvorili elektromobily 29 % nových vozidiel, a len v júli potom dosiahli rekordný podiel 35 % nových registrácií, oproti 17 % pred rokom, a to v dôsledku programu „sociálneho lízingu“ EV pre kupcov s nižšími príjmami. Na strane ponuky potom hrajú úlohu cenovo prístupnejšie modely: európski výrobcovia v uplynulom roku výrazne rozšírili paletu vozidiel pod hranicou 25 000 eur — Renault 4, Renault 5, Fiat Grande Panda a ďalšie.
Situácia v USA je pritom zrkadlovo odlišná. Trumpova administratíva vlani zrušila federálnu daňovú úľavu na EV, takže hoci predaje v druhom štvrťroku medzikvartálne vzrástli o 15 %, medziročne klesli o viac ako 20 %. Cox Automotive odhaduje, že predaje EV v USA tento rok klesnú o 23 % oproti roku 2025, s trhovým podielom iba 6,2 %.
Kľúčová otázka pre trh napriek tomu zostáva otvorená: či záujem spotrebiteľov opadne, keď ceny ropy ustúpia. Pričom nedostatočná sieť verejného nabíjania stále zostáva závažným problémom. Nedostatok verejných nabíjacích staníc je prekážkou pre milióny Európanov žijúcich v bytoch a bez riešenia tohto problému bude udržanie rastu predajov náročné. Ak by geopolitická situácia okolo Iránu viedla k trvalejšiemu uvoľneniu ponuky, mohol by sa jeden z kľúčových dopytových stimulov pre EV v Európe oslabiť.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Ranný komentár: Rast výnosov a krypto, Trumpove clá, korekcia na Alibabe
FX Weekly: Bude Jackson Hole zlomovým bodom pre dolár? (24. 8. 2026)
Dlhopisový trh pod tlakom: výnosy pri dvadsaťročných maximách, Warsh chystá kľúčový prejav v Jackson Hole
Graf dňa: Trump spúšťa výpredaj kanadského dolára (24. 8. 2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.