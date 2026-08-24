FX Weekly: Bude Jackson Hole zlomovým bodom pre dolár? (24. 8. 2026)

Minulý týždeň dominovali udalosti na dlhopisovom trhu. V stredu americký minister financií Scott Bessent oznámil rozšírenie programu spätných odkupov dlhopisov, známeho ako liquidity support buyback.
- Program sa týka predovšetkým dlhého konca výnosovej krivky, teda štátnych dlhopisov s dlhšou splatnosťou.
- Maximálny objem jednotlivých odkupných operácií sa zvýši minimálne dvojnásobne, z 2 na 4 miliardy USD.
- K zásahu došlo v čase, keď výnosy 30-ročných dlhopisov vystúpili na 19-ročné maximá okolo 5,33 %.
Reakcia trhu bola rýchla: výnosy 30-ročných dlhopisov okamžite klesli o 10 bázických bodov a dolár voči referenčnému euru oslabil o 0,9 %.
Graf 1: Výkonnosť mien G10 voči USD (14. 8. 2026–21. 8. 2026)
Zdroj: XTB Research, 24. 8. 2026
V nasledujúcich dňoch trh na dlhopisovom trhu vymazal viac než polovicu stredajšieho pohybu. Dolár, ktorý zostáva pod tlakom pre fiškálne a inštitucionálne obavy, však väčšinu strát nedokázal získať späť. Mierne posilnenie americkej meny, ktoré sme zaznamenali dnes a v piatok, sa zdá byť predovšetkým dôsledkom mierneho zvýšenia trhových očakávaní týkajúcich sa jesenného zvýšenia úrokových sadzieb. Takýto krok by mohol slúžiť ako nástroj na vyváženie situácie. Trhom implikovaná pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb v septembri sa aktuálne pohybuje okolo 40 %, zatiaľ čo v októbri dosahuje mierne viac než 60 %.
Americký dolár (USD)
Investori budú v nasledujúcich dňoch veľmi pozorne sledovať všetky kroky zamerané na stabilizáciu situácie na dlhopisovom trhu. Sme presvedčení, že táto téma bude podrobne diskutovaná na jednej z najvýznamnejších konferencií centrálnych bankárov roka – sympóziu v Jackson Hole. V piatok skoro popoludní bude mať Kevin Warsh príležitosť vyjadriť sa k celej situácii. Pre neho má táto udalosť zásadný význam.
Prečo?
Keď Donald Trump v marci nominoval Warsha na čelo Federálneho rezervného systému, trh ho označil za človeka náchylného na politický vplyv, ktorý je pripravený oportunisticky meniť svoj prístup k menovej politike, aby vyhovel americkému prezidentovi požadujúcemu znižovanie úrokových sadzieb.
Warsh sa tejto nálepky do určitej miery zbavil na júnovej konferencii, kde zaujal relatívne jastrabí postoj. Opakovanie rovnakých vyjadrení v júli však už trh príliš nenadchlo. Držal sa svojho vtedajšieho rozhodnutia neposkytovať výhľad ďalšieho smerovania menovej politiky. Vyhýbal sa otázkam týkajúcim sa opodstatnenosti pauzy aj tým, ktoré sa týkali aktuálnej ekonomickej situácie.
Tento piatok to už nebude možné.
Warshovi v poslednom období nahrávali makroekonomické údaje, ktoré nenaznačovali potrebu okamžitého sprísnenia menovej politiky. Investori sa však stále chcú uistiť, že má jasný plán ďalšieho postupu a že pri svojom rozhodovaní zostáva nezávislý. Ak jeho vyjadrenia opäť nebudú presvedčivé, dolár môže pokračovať vo výpredaji, ktorý sa začal po poslednom zasadnutí.
Dva dni pred prejavom, ktorý bude kľúčový pre ďalší výhľad dolára, nás čaká zverejnenie inflácie PCE. Tento ukazovateľ je síce oneskorený, ale členovia FOMC ho pri rozhodovaní o menovej politike historicky preferovali. Konsenzus počíta s medzimesačným rastom o 0,2 %, čo by pravdepodobne nemalo vyvolať výraznejšie obavy.
V rovnaký deň po zatvorení amerického trhu zverejní štvrťročné výsledky Nvidia. Pôjde o test udržateľnosti celého bull marketu poháňaného rozvojom umelej inteligencie. Výsledky horšie než veľmi vysoké očakávania by pravdepodobne viedli k zhoršeniu rizikového sentimentu a zaťažili rizikové aktíva nielen na akciovom trhu. V takejto situácii by paradoxne mohol byť víťazom dolár.
Euro (EUR)
Na druhej strane sa toho deje menej. Stabilita spoločnej mene prospieva. Zvýšenie úrokových sadzieb na septembrovom zasadnutí (10. 9.) je už takmer úplne započítané v cenách a prichádzajúce makroekonomické údaje naďalej vo všeobecnosti prekvapujú pozitívne.
V posledných dňoch boli zverejnené augustové indexy PMI. Kompozitný index dosiahol najvyššiu úroveň za 9 mesiacov, k čomu prispel výborný výkon priemyslu, ktorý sa dostal na 51-mesačné maximum. Za pozornosť stojí výrazné zlepšenie situácie v Nemecku, ktorému pomáha rastúci dopyt po technologickom vybavení súvisiacom s umelou inteligenciou a vyššie výdavky na obranu. Podľa nášho názoru má v tomto kontexte značný význam aj fiškálny stimulačný program v objeme 500 miliárd eur, ktorý Friedrich Merz predstavil v marci 2025.
Kanadský dolár (CAD)
Graf 2: Výkonnosť mien G10 voči USD (24. 8. 2026)
Zdroj: XTB Research, 24. 8. 2026
Kanadský dolár dnes zaznamenáva pomerne výrazné oslabenie.
Prečo?
Rokovania o novej obchodnej dohode medzi Washingtonom a Ottawou sa nečakane skončili neúspechom. Rozhovory boli v piatok prerušené, čo viedlo k zavedeniu 50 % ciel na kanadský tovar vyvážaný do USA. Opatrenie sa dotkne tovaru v celkovej hodnote približne 20–28 miliárd USD, čo zodpovedá približne 5–7 % celkového kanadského exportu do USA.
Zoznam zahŕňa okrem iného drevo, cement, nábytok, vybrané mliečne výrobky, víno, elektrické zariadenia a hokejové vybavenie. Prezident Donald Trump svoje rozhodnutie dôrazne obhajuje. Na sociálnych sieťach obvinil Kanadu, že chce využívať výhody amerického štátu bez toho, aby ním skutočne bola.
Kanadský premiér Mark Carney obviňuje USA, že na poslednú chvíľu predložili nespravodlivé a ekonomicky škodlivé požiadavky, vrátane snahy obmedziť schopnosť Kanady uzatvárať obchodné dohody s ďalšími krajinami. Americká strana, zastúpená Jamiesonom Greerom, tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že to boli kanadskí vyjednávači, ktorí novými požiadavkami narušili už dosiahnutý kompromis.
Podľa Carneyho oznámenia majú 8. septembra vstúpiť do platnosti kanadské clá na americký export v podobnej hodnote – podľa slov premiéra „dolár za dolár“. Zasiahnu napríklad oceľ, poľnohospodárske stroje, domáce spotrebiče, elektroniku a mliečne výrobky. Výber týchto sektorov pritom nie je náhodný. Opatrenia majú byť rýchlo citeľné v politicky kľúčových amerických štátoch, čo môže byť obzvlášť významné vzhľadom na rýchlo sa blížiace voľby do Kongresu.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Investovanie do mien
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
Články:
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
- Forex (definície)
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- EURUSD Forex obchodovanie – Ako investovať do EUR/USD meny?
Ropa klesá pod 90 USD 🛢️ 📉
Irán sľubuje odvetu za nové sankcie USA 🚨
Obchodný konflikt medzi USA a Kanadou eskaluje
Švajčiarsky priemysel dopláca na vyššie clá. Export do USA už klesá ⚠️
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.