- Americký dlhopisový trh je pod silným tlakom, výnos 30-ročného dlhopisu vzrástol k 5,27 %, teda na približne 19-ročné maximá.
- Investori čakajú na prejav šéfa Fedu Kevina Warsha v Jackson Hole, ktorý môže naznačiť ďalší smer sadzieb v prostredí vysokej inflácie, dlhu a rozkolu vo FOMC.
- Ministerstvo financií USA sa snaží podporiť trh spätnými odkupmi dlhodobých dlhopisov, no zatiaľ to obavy z rastúceho dlhu a slabej likvidity výrazne nezmiernilo.
- Výnosy môžu zostať vyššie dlhší čas, keďže trh počíta so štrukturálne vyššími sadzbami, rastúcou rizikovou prémiou a nižším záujmom centrálnych bánk o americké aktíva.
- Americký dlhopisový trh je pod silným tlakom, výnos 30-ročného dlhopisu vzrástol k 5,27 %, teda na približne 19-ročné maximá.
- Investori čakajú na prejav šéfa Fedu Kevina Warsha v Jackson Hole, ktorý môže naznačiť ďalší smer sadzieb v prostredí vysokej inflácie, dlhu a rozkolu vo FOMC.
- Ministerstvo financií USA sa snaží podporiť trh spätnými odkupmi dlhodobých dlhopisov, no zatiaľ to obavy z rastúceho dlhu a slabej likvidity výrazne nezmiernilo.
- Výnosy môžu zostať vyššie dlhší čas, keďže trh počíta so štrukturálne vyššími sadzbami, rastúcou rizikovou prémiou a nižším záujmom centrálnych bánk o americké aktíva.
Výnosy amerických dlhopisov sú na maxime za takmer dve desaťročia
Trh s americkými štátnymi dlhopismi prechádza jedným z najbúrlivejších období za posledné dve desaťročia. Výnos tridsaťročného dlhopisu vzrástol na približne 5,27 % — úroveň zodpovedajúca 19-ročným maximám. Investori pritom so zadržaným dychom vyhliadajú piatkový kľúčový prejav šéfa Fedu Kevina Warsha na každoročnom sympóziu v Jackson Hole, ktoré sa odohráva na pozadí tlakov na dlhopisovom trhu, pretrvávajúcej inflácie a amerického národného dlhu presahujúceho 40 biliónov dolárov.
Fed môže v Jackson Hole naznačiť nový smer menovej politiky
Špekuláciám pridáva na váhe júlové zasadnutie FOMC, kde bolo ponechanie sadzieb bez zmeny sprevádzané vzácnym trojnásobným disentom — prezidenti Clevelandského, Minneapoliského a Dallaského Fedu hlasovali za zvýšenie sadzieb, čo je prvý takýto rozkol od roku 2016. Po júlovom zasadnutí Warsh neposkytol takmer žiadny výhľad na vývoj ekonomiky ani sadzieb, pričom investori jeho vyjadrenia interpretovali ako nedostatočné odhodlanie priviesť infláciu späť k cieľu, a dlhodobé výnosy následne stúpli na dvadsaťročné maximum. Warsh sám doteraz nerozhodol, či sa jeho piatkový prejav sústredí na širší makroekonomický obraz, alebo poskytne konkrétne vodítka k ďalšiemu smerovaniu politiky; jeho kritika súčasného rámca priemerného cielenia inflácie a argument o dezinflačnom potenciáli investičného boomu do umelej inteligencie jeho tón ťažko predvídajú.
Spätné odkupy dlhopisov zatiaľ trh neupokojili
Do situácie vstúpil aj minister financií Scott Bessent. Ministerstvo financií 19. augusta prekvapilo trhy oznámením, že najmenej zdvojnásobí objem spätných odkupov dlhodobých dlhopisov — z dvoch na štyri miliardy dolárov za operáciu — a to v období od 9. septembra do 4. novembra. Odkupy sa zameria na úsek 10–30 rokov, kde od konca júna panuje faktický štrajk kupujúcich. Efekt bol však krátkodobý: americké dlhopisy stratili hodnotu už deň po tomto rozhodnutí, ktoré nedokázalo potlačiť obavy z explodujúceho vládneho dlhu. Bessent v rozhovore pre CNBC uviedol, že aktuálne výnosy podľa neho neodrážajú trhové fundamenty, a poukázal na nízku likviditu najmä u tridsaťročného dlhopisu.
Dlhodobý problém: vyšší dlh, nižší dopyt a rastúca riziková prémia
Štrukturálne pozadie tohto vývoja opisuje aj Morgan Stanley. Výhľady banky pre druhý polrok roku 2026 počítajú s tým, že rast, inflácia aj úrokové sadzby sa usadia na vyššej úrovni, pričom zmeny vo Fede by mohli presunúť pozornosť investorov od jednotlivých pohybov sadzieb k novému politickému režimu s menšou mierou forward guidance a štrukturálne vyššími sadzbami. Centrálne banky po celom svete navyše postupne znižujú podiel amerických aktív vo svojich devízových rezervách, čo môže tlačiť výnosy treasuries ďalej nahor. Rastie aj tzv. term premium — kompenzácia, ktorú trh požaduje za držanie dlhodobého amerického dlhu.
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