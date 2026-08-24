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Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
77 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
10:32 · 24. augusta 2026

Graf dňa: Trump spúšťa výpredaj kanadského dolára (24. 8. 2026)

Xuan Quang Dang
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Trainee Analyst

Týždeň sa na menovom trhu začal relatívne nízkou volatilitou. Výnimkou je kanadský dolár, ktorý dnes voči americkému doláru oslabuje o viac než 0,4 %.

Graf 1: Výkonnosť mien G10 (24. 6. 2026)

Zdroj: XTB Research, 24. 8. 2026

Kde hľadať dôvody tohto pohybu?

Návrat obchodnej vojny

Rokovania o novej obchodnej dohode medzi Washingtonom a Ottawou nečakane stroskotali. V piatok boli rokovania ukončené, čo viedlo k zavedeniu 50 % ciel na kanadské produkty vyvážané do USA. Opatrenia sa dotknú tovaru v celkovej hodnote približne 20–28 miliárd USD, teda 5–7 % celého kanadského exportu do USA.

Zoznam tovaru zahŕňa okrem iného drevo, cement, nábytok, vybrané mliečne výrobky, víno, elektrické zariadenia a hokejové vybavenie. Prezident Donald Trump svoje rozhodnutie dôrazne obhajuje. Na sociálnych sieťach obvinil Kanadu z toho, že „chce využívať výhody amerického štátu bez toho, aby ním bola“.

Kanadský premiér Mark Carney obviňuje USA z toho, že na poslednú chvíľu predložili nespravodlivé a ekonomicky škodlivé požiadavky, vrátane snahy obmedziť možnosť Kanady uzatvárať obchodné dohody s inými krajinami. Americká strana, zastúpená Jamiesonom Greerom, tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že to boli kanadskí vyjednávači, ktorí novými požiadavkami narušili už dosiahnutý kompromis.

Plánovaná odveta

Podľa Carneyho majú 8. septembra vstúpiť do platnosti kanadské clá na americký export v podobnej hodnote. Ako uviedol premiér, pôjde o odvetu „dolár za dolár“. Opatrenia zasiahnu napríklad oceľ, poľnohospodárske stroje, domáce spotrebiče, elektroniku a mliečne výrobky.

Výber týchto sektorov nie je náhodný. Clá majú byť rýchlo citeľné v politicky kľúčových amerických štátoch, čo môže byť obzvlášť významné vzhľadom na rýchlo sa blížiace voľby do Kongresu.

Dlh, PCE a Jackson Hole

Na strane amerického dolára budú v centre pozornosti tri faktory.

Prvým bude situácia na dlhopisovom trhu. Pokles výnosu 30-ročných amerických štátnych dlhopisov po zásahu ministerstva financií sa ukázal ako neudržateľný. Aktuálne sa výnos pohybuje okolo 5,24 %, teda približne 6 bázických bodov nad štvrtkovými minimami. Ak sa objavia ďalšie vyhlásenia signalizujúce zvýšenú ponuku dolárov na trhu, možno očakávať ďalšie oslabenie meny.

Druhým faktorom bude stredajšie zverejnenie údajov o PCE inflácii. Tento ukazovateľ je oproti CPI výrazne oneskorený, ale členovia FOMC ho historicky preferujú. Zverejnenie nadobúda na význame najmä vzhľadom na nedávnu zmenu trhového ocenenia. Po poslednom neúspešnom zásahu Scotta Bessenta vzrástla trhom implikovaná pravdepodobnosť jesenného zvýšenia sadzieb. Zvýšenie v septembri je ocenené približne na 40 %, zatiaľ čo v októbri na niečo viac než 60 %.

Tretím a možno najdôležitejším faktorom bude sympózium v Jackson Hole, ktoré sa uskutoční od štvrtka do soboty. V piatok okolo 14:00 vystúpi predseda Fedu Warsh. Zdá sa, že absencia výhľadu ďalšieho smerovania menovej politiky neprichádza do úvahy. Trhy očakávajú jasnejšie signály a ich absencia by mohla ešte zvýšiť tlak na americký dolár. Šéf Fedu oznámil, že bude k Jackson Hole pristupovať ako k určitému „čistému listu“. Otázkou zostáva, ako ho plánuje popísať.

Technická analýza

Graf 2: USDCAD [D1] (31. 3. 2026–24. 8. 2026)

Zdroj: xStation, 24. 8. 2026

V strednodobom horizonte zostáva výhoda stále na strane predávajúcich, čo potvrdzuje pozícia ceny pod všetkými kľúčovými kĺzavými priemermi. EMA50, EMA100 a EMA150 spolu s úrovňou 38,2 % Fibonacciho retracementu vytvárajú silnú zónu rezistencie.

Indikátor RSI na úrovni 37,9 sa však pomaly dvíha z prepredaného pásma, čo ponecháva priestor na ďalší rast v rámci korekčného pohybu.

 

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Xuan Quang Dang

Trainee Analyst

Během studia na vysoké škole jsem se v období pandemie COVID-19 (2020–2021) začal aktivně věnovat finančním trhům, zejména investování do akcií. Nejprve jsem se zaměřoval především na fundamentální analýzu společností, později jsem ji doplnil také o technickou analýzu. Největší pozornost jsem věnoval sektorům bankovnictví, energetiky a strojírenství, postupně jsem své analýzy rozšířil také na farmaceutické společnosti, módní průmysl a další odvětví.

Ke konci studia se můj zájem postupně rozšířil také o obchodování komodit, především energetických surovin, jako jsou ropa a zemní plyn. Později jsem své zaměření rozšířil i na drahé a průmyslové kovy a zemědělské komodity (např. káva, kakao, sójové boby). Postupně jsem získal zkušenosti také s obchodováním akciových indexů, měnových párů (Forex) a kryptoměn.

V tradingu kladu důraz především na kvalitní fundamentální analýzu založenou na aktuálních a důvěryhodných zdrojích informací. Technickou analýzu využívám zejména jako doplněk pro identifikaci supportů, rezistencí a síly trendu.

Osobní přístup: „Preferuji disciplinované řízení rizika. Lepší je realizovat menší zisk než držet velkou ztrátu. V tradingu vnímám čas jako klíčovou proměnnou, proto upřednostňuji obchody s jasným vývojem před dlouhodobým držením nejistých pozic.“

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