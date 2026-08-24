Graf dňa: Trump spúšťa výpredaj kanadského dolára (24. 8. 2026)

Týždeň sa na menovom trhu začal relatívne nízkou volatilitou. Výnimkou je kanadský dolár, ktorý dnes voči americkému doláru oslabuje o viac než 0,4 %.
Graf 1: Výkonnosť mien G10 (24. 6. 2026)
Zdroj: XTB Research, 24. 8. 2026
Kde hľadať dôvody tohto pohybu?
Návrat obchodnej vojny
Rokovania o novej obchodnej dohode medzi Washingtonom a Ottawou nečakane stroskotali. V piatok boli rokovania ukončené, čo viedlo k zavedeniu 50 % ciel na kanadské produkty vyvážané do USA. Opatrenia sa dotknú tovaru v celkovej hodnote približne 20–28 miliárd USD, teda 5–7 % celého kanadského exportu do USA.
Zoznam tovaru zahŕňa okrem iného drevo, cement, nábytok, vybrané mliečne výrobky, víno, elektrické zariadenia a hokejové vybavenie. Prezident Donald Trump svoje rozhodnutie dôrazne obhajuje. Na sociálnych sieťach obvinil Kanadu z toho, že „chce využívať výhody amerického štátu bez toho, aby ním bola“.
Kanadský premiér Mark Carney obviňuje USA z toho, že na poslednú chvíľu predložili nespravodlivé a ekonomicky škodlivé požiadavky, vrátane snahy obmedziť možnosť Kanady uzatvárať obchodné dohody s inými krajinami. Americká strana, zastúpená Jamiesonom Greerom, tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že to boli kanadskí vyjednávači, ktorí novými požiadavkami narušili už dosiahnutý kompromis.
Plánovaná odveta
Podľa Carneyho majú 8. septembra vstúpiť do platnosti kanadské clá na americký export v podobnej hodnote. Ako uviedol premiér, pôjde o odvetu „dolár za dolár“. Opatrenia zasiahnu napríklad oceľ, poľnohospodárske stroje, domáce spotrebiče, elektroniku a mliečne výrobky.
Výber týchto sektorov nie je náhodný. Clá majú byť rýchlo citeľné v politicky kľúčových amerických štátoch, čo môže byť obzvlášť významné vzhľadom na rýchlo sa blížiace voľby do Kongresu.
Dlh, PCE a Jackson Hole
Na strane amerického dolára budú v centre pozornosti tri faktory.
Prvým bude situácia na dlhopisovom trhu. Pokles výnosu 30-ročných amerických štátnych dlhopisov po zásahu ministerstva financií sa ukázal ako neudržateľný. Aktuálne sa výnos pohybuje okolo 5,24 %, teda približne 6 bázických bodov nad štvrtkovými minimami. Ak sa objavia ďalšie vyhlásenia signalizujúce zvýšenú ponuku dolárov na trhu, možno očakávať ďalšie oslabenie meny.
Druhým faktorom bude stredajšie zverejnenie údajov o PCE inflácii. Tento ukazovateľ je oproti CPI výrazne oneskorený, ale členovia FOMC ho historicky preferujú. Zverejnenie nadobúda na význame najmä vzhľadom na nedávnu zmenu trhového ocenenia. Po poslednom neúspešnom zásahu Scotta Bessenta vzrástla trhom implikovaná pravdepodobnosť jesenného zvýšenia sadzieb. Zvýšenie v septembri je ocenené približne na 40 %, zatiaľ čo v októbri na niečo viac než 60 %.
Tretím a možno najdôležitejším faktorom bude sympózium v Jackson Hole, ktoré sa uskutoční od štvrtka do soboty. V piatok okolo 14:00 vystúpi predseda Fedu Warsh. Zdá sa, že absencia výhľadu ďalšieho smerovania menovej politiky neprichádza do úvahy. Trhy očakávajú jasnejšie signály a ich absencia by mohla ešte zvýšiť tlak na americký dolár. Šéf Fedu oznámil, že bude k Jackson Hole pristupovať ako k určitému „čistému listu“. Otázkou zostáva, ako ho plánuje popísať.
Technická analýza
Graf 2: USDCAD [D1] (31. 3. 2026–24. 8. 2026)
Zdroj: xStation, 24. 8. 2026
V strednodobom horizonte zostáva výhoda stále na strane predávajúcich, čo potvrdzuje pozícia ceny pod všetkými kľúčovými kĺzavými priemermi. EMA50, EMA100 a EMA150 spolu s úrovňou 38,2 % Fibonacciho retracementu vytvárajú silnú zónu rezistencie.
Indikátor RSI na úrovni 37,9 sa však pomaly dvíha z prepredaného pásma, čo ponecháva priestor na ďalší rast v rámci korekčného pohybu.
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