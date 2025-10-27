Ranný komentár: Stretnutie amerického a čínskeho prezidenta, výsledky LSE a expanzia Zelle

- Minulý týždeň pokračovala výsledková sezóna, ktorá priniesla zmiešané prekvapenia – investori sledovali najmä dáta zo sektorov financií, priemyslu a spotrebiteľských služieb, čo spôsobilo lokálne výkyvy na indexoch. Trhy reagovali citlivo aj na makroekonomické signály, najmä na americké údaje o inflácii a spotrebiteľskom dopyte. V nadchádzajúcom týždni bude pozornosť sústredená ešte výraznejšie – reportujú totiž kľúčové technologické giganty ako Apple, Microsoft či Alphabet a zároveň zasadajú centrálne banky Fed aj ECB, čo môže zásadne ovplyvniť očakávania vývoja úrokových sadzieb smerom do konca roka.
Denné zhrnutie: Powell posilňuje dolár. Prichádzajú výsledky technologických gigantov 📄
EURUSD klesá pod 1,16 po rozhodnutí Fedu 💵
Tlačová konferencia predsedu Fedu Powella (NAŽIVO)
BREAKING: Fed znížil úrokové sadzby podľa očakávaní 📌
