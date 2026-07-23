Ranný komentár: Výsledky Googlu, Tesly, GE Vernova a ďalších, spolupráca AMD a Anthropicu

V stredu sa trhy pohybovali v úzkom pásme pred avizovanou vlnou výsledkov po zatvorení burzy. Nasdaq Composite oslabil o 0,57 %, S&P 500 o 0,14 % a Dow Jones skončil takmer bez zmeny, –0,01 %. Brent crude vzrástol o zhruba 3,4 % na 94 dolárov za barel po tom, čo USA zahájili už 11. po sebe idúce kolo útokov proti Iránu a napätie na Blízkom východe zaťažilo rizikové aktíva. Pred výsledkami AI titulov strácali Microsoft takmer 2 % a Meta viac ako 2,5 %. Na druhej strane Super Micro Computer vyletel o 26 % vďaka rekordnému backlogu a AT&T pridalo 4 % po prekvapivo silných výsledkoch.
GE Vernova reportoval pred otvorením. Tržby vzrástli na 11,1 miliardy dolárov a prekonali odhady, upravený zisk na akciu však zaostal za očakávaniami. Nové objednávky skočili o 88 % na 24,2 miliardy a backlog dosiahol rekordných 176 miliárd dolárov. Po zatvorení burzy prišli výsledky Alphabetu a Tesly. Alphabet vykázal tržby 119,8 miliardy dolárov (+24 % medziročne), pričom Google Cloud zrýchlil rast na 82 %. Akcie napriek tomu v po-burzovom obchodovaní strácali, keďže spoločnosť zvýšila výhľad pre kapitálové výdavky na až 205 miliárd dolárov za rok 2026. Tesla síce zvýšila tržby o 26 % na 28,2 miliardy, čím výrazne prekonala odhady, avšak na úrovni zisku zaostala — 0,33 USD na akciu oproti očakávaným 0,50 USD — a akcie po zatvorení oslabovali.
Veľkou novinkou dňa bol vstup AMD do AI infraštruktúry: AMD a Anthropic oznámili strategické partnerstvo zahŕňajúce nasadenie až 2 gigawattov GPU radu Instinct MI450, pričom AMD sa zaviazalo investovať do Anthropicu až 5 miliárd dolárov.
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