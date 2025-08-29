Ranný prehľad (29.08.2025)

- Wall Street indexy ukončili včerajšie obchodovanie so ziskami, hoci obchodovanie s futures naznačuje, že sa chystá pokles. Index S&P 500 vzrástol o 0,32 % a index Nasdaq Composite o 0,53 %. Futures sú však teraz v červených číslach, pričom US500 klesol o 0,07 % a US100 o 0,15 %.
- Akcie spoločnosti Nvidia včera klesli o 0,79 % po zmiešaných výsledkoch, ktoré boli o niečo lepšie, ako sa očakávalo. Tento pokles bol menej výrazný ako pokles zaznamenaný na začiatku obchodovania.
- Európske indexové futures sa pred otvorením obchodovania obchodujú nižšie. DE40 klesol o 0,11 %, zatiaľ čo FRA40 napriek pretrvávajúcim politickým rizikám klesol len o 0,03 %.
- Ázijské trhy sú vo všeobecnosti optimistické. CH50cash vzrástol o 0,93 % a CHN.cash o 0,11 %. JP225 však klesol o 0,3 %, keďže Morgan Stanley varuje pred stávkovaním na čínsky trh.
- Cena ropy včera vzrástla a prekročila hranicu 64 USD za barel. Nemecké orgány sa domnievajú, že stretnutie Putina a Zelenského sa neuskutoční, čo prináša neistotu ohľadom budúcnosti vojny.
- Trh čaká na zverejnenie údajov o jadrovej inflácii PCE v USA. Prognóza na júl poukazuje na nárast na 2,9 %. Ak inflácia neprekvapí smerom nahor, zníženie sadzieb Fedom v septembri by sa malo stať pravdepodobnejším.
- Miera nezamestnanosti v Japonsku klesla, čo je teoreticky pozitívny signál pre potenciálne zvýšenie úrokových sadzieb. Medzitým inflácia v regióne Tokia klesla na 2,5 % medziročne z 2,9 % medziročne.
- Japonská priemyselná výroba klesla medziročne o 1,6 %, čo je strmší pokles ako očakávaný pokles o 1,1 %.
- Japonský maloobchodný predaj vzrástol medziročne o skromných 0,3 %, čo je výrazne menej ako prognózovaný nárast o 1,8 %.
- Kurz EUR/USD zostáva na vysokej úrovni, hoci pod hranicou 1,17. Christopher Waller z Fedu naznačil, že úrokové sadzby v USA smerujú k neutrálnej úrovni, ale kľúčovou otázkou zostáva tempo znižovania. Stále holubičejšie komentáre naznačujú vysokú pravdepodobnosť zníženia sadzieb v septembri, pričom trh v súčasnosti oceňuje pravdepodobnosť na 85 %.
- Dnes je posledný deň mesiaca, čo by mohlo viesť k zvýšenej volatilite na finančných trhoch. Osobitnú pozornosť by bolo potrebné venovať trhom s etablovanými trendmi, ako sú americké akcie a komodity, napríklad zlato.
- Bitcoin je po včerajšom oživení opäť pod tlakom a v súčasnosti testuje úroveň 110 000 USD.
- Zlato si upevňuje svoju pozíciu nad hranicou 3 400 USD za uncu pred zverejnením kľúčových údajov o inflácii v Spojených štátoch. Ak inflácia nedosiahne očakávania, existuje teoretická možnosť, že sa uzavrie blízko svojich historických maxím. Ak však inflácia prekvapí vyššou hodnotou, existuje riziko korekcie.
- Zlato testovalo hranicu 3 400 USD päťkrát od svojich historických denných maxím v apríli. Tento víkend očakávame zverejnenie údajov PMI z Číny.
