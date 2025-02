Rast cien ropy po útoku dronu na dodávky z Kazachstanu

Ceny ropy v utorok pokračovali v raste po tom, čo ukrajinský dron zasiahol čerpaciu stanicu ropovodu v Rusku, čím došlo k obmedzeniu dodávok z Kazachstanu. Rast cien však tlmili očakávania vyššej ponuky na trhu.

Aktuálne ceny ropy

Brent vzrástol o 0,6 % na 75,66 USD za barel.

vzrástol o 0,6 % na 75,66 USD za barel. WTI stúplo o 91 centov na 71,65 USD za barel (pondelkové obchodovanie bolo v USA prerušené kvôli štátnemu sviatku).

Dopady útoku na trh

Podľa ruských úradov útok poškodil ropovod, ktorý prepravuje približne 1 % svetovej produkcie ropy. Spoločnosť Transneft odhaduje, že dodávky z Kazachstanu môžu klesnúť až o 30 %, pričom oprava škôd môže trvať až dva mesiace.

Podľa analytika Yeapa Jun Ronga zo spoločnosti IG oslabenie cien ropy v predchádzajúcich týždňoch spôsobilo, že správy o útoku čiastočne zmiernili medvedí (klesajúci) sentiment na trhu.

Budúci vývoj a vplyv OPEC+

Dlhodobejší rast cien môže byť obmedzený očakávaniami vyššej ponuky zo strany OPEC+ a Ruska, zatiaľ čo neistý výhľad dopytu, najmä z Číny, naďalej pôsobí ako faktor brzdiaci rast cien.

Podľa analytikov BMI sa očakáva, že priemerná cena Brentu v roku 2025 bude 76 USD za barel, čo predstavuje pokles o 5 % oproti priemeru roku 2024. Hlavnými dôvodmi sú nadbytočná ponuka, obchodné bariéry a geopolitické napätie.

Zároveň sa OPEC+ zatiaľ nechystá odložiť plánované zvyšovanie produkcie od apríla, čo môže mať ďalší tlmiaci efekt na rast cien.

Geopolitická situácia

Trhy teraz čakajú na výsledky mierových rokovaní medzi USA a Ruskom v Saudskej Arábii. V prípade, že by rokovania o mieri na Ukrajine dopadli pozitívne, kľúčovým faktorom by mohol byť možný návrat ruskej ropy na oficiálny trh, čo by mohlo mať významný dopad na globálne ceny.